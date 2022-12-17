Какие фильмы посмотреть, чтобы появилось новогоднее настроение

В мире есть немало фильмов, которые способны создать новогоднее настроение даже без мандаринов и шампанского. Мы собрали прекрасные картины, которые позволят расслабиться и отдохнуть и хотя бы на время забыть о заботах. Устраивайтесь поудобнее и начинайте просмотр.

«Эта замечательная жизнь» (1946)

Картина проникнута духом Рождества, несмотря на довольно мрачное начало: главный герой хочет свести счеты с жизнью из-за навалившихся проблем. На его спасение небесные силы отправляют малоопытного Ангела Хранителя. Он-то и поможет герою увидеть, насколько прекрасна жизнь.

«Новогодний корпоратив» (2016)

Американский комедийный фильм, главные роли в котором исполнили Ти Джей Миллер и Дженнифер Энистон. Они играют соперничающих брата и сестру с разными взглядами на то, как управлять унаследованной ими компанией. Пытаясь спасти один из филиалов от закрытия и угодить крупному клиенту, герой Миллера решает закатить новогодний корпоратив века. Но в результате он заканчивается дебошем, способным положить конец самой компании.

«Отпуск по обмену» (2006)

Это трогательная и теплая романтическая комедия, собравшая звездный состав: Кэмерон Диас, Кейт Уинслет, Джуда Лоу и Джека Блэка. Две женщины - одна из Лондона, другая из Лос-Анджелеса - одновременно переживают любовные разочарования. Они решают поменяться домами на рождественские праздники, чтобы отвлечься от проблем. И это меняет их жизни.

«Рождество с неудачниками» (2004)

Легкая праздничная комедия идеально подойдет для субботнего вечера. Фильм рассказывает о паре, которая ужасно разозлила своих соседей тем, что решила пропустить Рождество и вместо этого отправиться в круиз по Карибам. Главные роли исполнили обладатели «Золотого глобуса» Тим Аллен и Джейми Ли Кертис.

«Семьянин» (2000)

Холостяк-трудоголик в исполнении Николаса Кейджа, привыкший жить в роскошной квартире и раскатывать на последней модели «Феррари», как-то раз просыпается и обнаруживает себя в пригороде Нью-Джерси. Мало того, что он сменил место жительства и работу, так у него еще внезапно появилась семья. Но может это не так уж и плохо?

«Самолетом, поездом, машиной» (1987)

Герои фильма - весельчаки Джон Кэнди и Стив Мартин - спешат домой на праздники. Казалось бы, что в этом сложного? Но в итоге простая задача превращается в настоящее соревнование!