16+
Логотип Сиапресс
USD  60,3741   EUR  62,4484  

Новости

Больше новостей
Как вы относитесь к идее ввести в школах единую форму?
Комментировать
0
Больше опросов

Что нужно знать об электронном больничном? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Как открыть электронный больничный и какие данные в нем содержатся

Что нужно знать об электронном больничном? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: Владимир Астапкович / ТАСС

По закону, если работник заболел, травмировался или ухаживает за больным ребёнком, ему положен оплачиваемый больничный. Оформить его можно в электронном формате. На вопросы о том, как открыть электронный лист и какая информация в нём содержится — рассказали эксперты Минтруда.

Как открыть электронный больничный лист?

Его открывает врач после осмотра пациента. Для проведения осмотра нужно вызвать доктора на дом или сходить на приём в поликлинику.

Нужно ли распечатывать электронный больничный, чтобы передать его работодателю?

Нет. Распечатывать больничный для отдела кадров или бухгалтерии не нужно. Достаточно сообщить работодателю номер электронного листа нетрудоспособности.

Как узнать номер электронного больничного?

Номер сформированного электронного больничного вам сообщат в медорганизации.

Также можно посмотреть номер в личном кабинете получателя услуг на сайте ФСС или в личном кабинете на портале госуслуг.

Какую ещё информацию можно проверить через личный кабинет?

В личном кабинетные на портале госуслуг приходят уведомления об открытии электронного больничного, его продлении и закрытии.

Проверить сумму назначенного пособия по временной нетрудоспособности можно в личном кабинете на сайте ФСС.

В электронном больничном ошибка или он не отображается в личном кабинете. Что делать?

Если в личном кабинете нет вашего больничного или в нём допущена ошибка, обратитесь в медицинскую организацию, которая его сформировала.

Может ли работодатель узнать диагноз при оформлении электронного больничного?

Нет. Эта информация конфиденциальна и доступна только пациенту и врачу — в электронном больничном нет граф «Диагноз», «Заключительный диагноз».

Как оплачивается больничный по уходу за больным ребёнком?

Один из работающих родителей может оформить больничный по уходу за болеющим ребёнком. Открыть его можно в электронном виде, а уведомления о том, когда открыт, продлён, закрыт или оплачен, поступят в личный кабинет «Госуслуг».

Уход за ребёнком младше 7 лет

Оплачивается в размере 100% от среднего заработка за весь период болезни ребёнка.

В средний заработок входят все виды выплат и вознаграждений сотрудника, на которые начисляли страховые взносы в ФСС. Его определяют за два прошедших года.

В год можно взять до:

  • 60 дней больничного по всем случаям ухода за больным ребёнком;
  • 90 дней в году, если заболевание вашего ребёнка включено в этот перечень Минздрава.

    • Есть случаи, когда у работника не было доходов за предыдущие пару лет или средний заработок был ниже МРОТ. Тогда для расчёта пособия он будет равен федеральному зарплатному минимуму — 15 279 рублям.

    Уход за ребёнком от 7 до 15 лет

    В сумме вы можете провести на больничном не больше 45 дней в году. Один период болезни может занимать до 15 дней.

    Оплаты производятся по следующим правилам:

  • если ребёнка лечили в стационаре, то пособие рассчитают исходя из страхового стажа работника;
  • если лечение происходило дома, то за первые 10 дней родителю выплатят пособие исходя из страхового стажа, а за последующие дни — 50% от среднего заработка.

    • Страховой стаж — это период времени, в который работодатель выплачивал за работника страховые взносы. То есть размер пособий будет зависеть от количества времени, которое проработал сотрудник. Если страховой стаж от 6 месяцев до 5 лет, то родителю выплатят 60% от среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80%, более 8 лет — до 100%.

    Уход за ребёнком с инвалидностью

    Оплачивается в размере 100% от среднего заработка за весь период больничного, в котором родитель может находиться не более 120 дней.

    В каких случая больничный оплачивается без ограничений:

  • если родитель ухаживает за ребёнком до 18 лет с поствакцинальным осложнением или злокачественным новообразованием;
  • если ребёнок до 18 лет ВИЧ-инфицирован и лечится стационарно.

    • Что делать, если дети болеют дольше, чем действует оплачиваемый период?

    Родители и родственники могут оформить больничный по очереди.


    нравится (0) не нравится (0)
    19 ноября в 13:20, просмотров: 661, комментариев: 0
    Комментариев пока нет.

    Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

    Вы можете войти на сайт


    Топ 10

    Сегодня Неделя Месяц
    1. Бывший руководитель «Союза молодежи Сургута» признан иноагентом 557
    2. 31% югорчан высказался за «трудовую мобилизацию» студентов 398
    3. ​Если на городской земле можно построить все что угодно – это обессмысливает политику формирования привлекательного региона 383
    4. Театры Югры приняли участие во всероссийском фестивале 315
    5. Четыре человека погибли в ДТП в Советском районе 301
    6. В Сургуте загорелась кабина грузовика: один человек погиб, второй пострадал 291
    7. Чипированием и вакцинацией бездомных животных в Югре займутся бюджетные ветклиники 277
    8. ​Югра организует очередной международный форум 233
    9. В 16 муниципалитетах ХМАО выявили новых заболевших ковидом 211
    10. Что привлекло внимание Бастрыкина к ХМАО // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 202
    1. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 3268
    2. ​Как по мере пути простому гаражу в престижном районе Сургута удалось «подрасти» 2645
    3. ​Еще одна метастаза 2341
    4. ​Доктор, у меня это: психологическая травма 2132
    5. В Югре отменили обязательную вакцинацию для находившихся в группе риска 2091
    6. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Татьяна Калиниченко 1997
    7. ООН: Численность населения Земли достигла отметки в 8 млрд человек 1815
    8. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Алексей Кучин 1796
    9. В Югре потеплеет после крепких морозов 1648
    10. ​Город вложил деньги в расселение аварийных домов в престижном районе – и взамен получит вот это? 1556
    1. Опубликована карта укрытий для населения в Сургуте 10759
    2. Демобилизованным в ХМАО придется вернуть выплату в 250 тысяч рублей 4909
    3. Елена Исламуратова: «Наша главная задача — сохранять национальные культуры и традиции» 4405
    4. Жителям Сургута рекомендовали оставаться дома в понедельник 4080
    5. Следователи проверяют информацию об избиении школьников в Сургуте 3704
    6. Югорские ученые объяснили ноябрь с лужами на Крайнем Севере 3658
    7. Почетный гражданин 3657
    8. ​Судебные приставы незаконно удержали у сургутянина деньги 3656
    9. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 3268
    10. Всё, что нужно знать про уплату имущественных налогов в 2022 году 3179

    последние комментарии читаемые комментируемые


    Сетевое издание siapress.ru (16+)
    Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
    628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
    Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
    Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
    Дежурный по сайту: post@siapress.ru

    При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

    Правила сайта    Рекламодателям   

    Дизайн и разработка -
    web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

    Карта сайта

    Яндекс.Метрика