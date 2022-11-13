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Буду другом, поиск колец и денежный код: какие услуги предлагают жителям Югры? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Топ-5 самых необычных объявлений об услугах для югорчан на популярном сайте

Буду другом, поиск колец и денежный код: какие услуги предлагают жителям Югры? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: pixabay

Нередко на сайте Avito появляются необычные предложения, которые вызывают улыбки и становятся предметом обсуждений. В числе последних - друг на час, помощь в составлении денежного кода и поиск потерянных вещей. Рассказываем о них подробнее.

Услуга «друг в аренду»

Часто на сайте встречается услуга «друг в аренду». В разных объявлениях она называется по-разному («друг-слушатель», «собеседник-друг на час», «профессиональный слушатель»), но суть одна: автор объявления предлагает себя в качестве профессионального слушателя, который будет поддерживать. Стоимость часовой беседы варьируется от 200 рублей до 3 тысяч рублей. Услуга преимущественно оказывается удаленно.

«Накипело и надо срочно выговориться - я рядом! Никуда не надо идти или ехать!», «Вы знаете про "эффект поезда"? Когда незнакомому человеку можно рассказать то, что не можешь близким и друзьям? Выслушаю вас! Флирт, интим исключены», - так описывают свои услуги профессиональные слушатели.

Самое дорогое объявление разместил слушатель с 15-летним стажем. Он готов выслушать монолог о тяготах жизни за 3 тысячи рублей.

Элитная рыбалка

А как вам предложение порыбачить за 50 тысяч рублей? Инициатива принадлежит предпринимателю из Нижневартовске. Он предлагает туры продолжительностью 2 дня, в ходе которых обещает показать «секретные проводки». Правда, клиенты из ХМАО могут получить отказ, говорится в объявлении.

«Трофейная рыбалка с профессиональным гидом в Сибири. Покажу секретные проводки и приманки по трофейным щукам. Я чаще всего отказываю клиентам из ХМАО, так как не хочу показывать свои места. А из других регионов часто к нам ездят из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Ростова», — рассказывает автор объявления и уверяет, что за прошлый год его клиенты поймали более десятка огромных щук, весом до 18 килограмм.

Денежный код

Всего за 100 рублей житель Лангепаса предлагает составить денежный код по дате рождения, который должен магнитом притягивать финансовый успех в жизнь человека.

«Каждое число несет свою информацию. Ваш личный денежный код рассчитывается по вашей дате рождения. Чтобы он работал, его должен составить другой человек. Стоимость моей услуги 100 рублей. Это не мошенничество. Деньги берутся для энергообмена и вашей благодарности», - говорится в объявлении.

Что потеряно - найду

А вот житель Сургуту предлагает все желающим найти их потерянные вещи. Цена - по договоренности. «Помогу с поиском потерянных металлических вещей, драгоценностей, телефонов и т.д.», - пишет автор объявления. Правда, подробностей, как он будет осуществлять поиск, не приводится. Говорить о гарантии, похоже, также не приходится.

Заплачу легально

За пять тысяч рублей жителям ХМАО предлагают оплату любых аккаунтов за границей.

«Оплачу любой аккаунт в интернете: Google play, App Store и практически любой другой. Оплачу любую покупку в интернете легально», - пишет автор объявления.


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Сегодня в 16:12, просмотров: 77, комментариев: 0
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