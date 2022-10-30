Как не попасться на новую схему мошенников с фальшивыми чеками техники

В интернете появилась новая «услуга»: теперь любой желающий может купить поддельный чек на технику, чтобы сдать ее в ремонт по гарантии или перепродать неоригинальную/восстановленную электронику под видом новой. Эксперты Роскачества рассказали, как отличить поддельный чек при покупке гаджета с рук.

Мессенджер Telegram предлагает несколько каналов, где можно купить чек и даже демонстрируются «примеры работ». Сайты с подобными услугами также легко находятся через поисковики. Мошенники готовы выдать «чек» магазинов техники и указать в нем желаемую дату и сумму покупки. Таким образом, вышедший из строя гаджет, пробывший в использовании около трех лет, якобы можно сделать совсем «новым» и сдать на ремонт по гарантии. А еще старую или поддельную технику можно продать на вторичном рынке втридорога как новую и оригинальную.

– Подделать чек и прийти с ним в магазин/сервисный центр не получится. В любом сервисном центре при приеме товара смотрят на серийный номер – по нему видно, как давно было продано устройство. Фальшивый документ может помочь при продаже через «Авито» или «Юлу». Продавец показывает «чек», якобы подтверждающий, что, например, телефон куплен в официальном магазине, что он оригинальный и что он все еще на гарантии, – отметил руководитель Центра цифровой экспертизы Сергей Бодров.

Данные, которые должны быть в чеке, определяются законом о применении контрольно-кассовой техники 54-ФЗ и приказом ФНС и являются обязательными для всех, кто применяет кассы. В числе прочего по закону в чеке должен быть QR-код. Его отсутствие сразу говорит о том, что данный чек не соответствует требованиям 54-ФЗ. Поэтому первым делом обращайте внимание на его наличие.

Чтобы проверить достоверность, нужно установить приложение «Проверка чека», разработанное ФНС. Стоит запустить приложение и навести камеру смартфона на QR-код чека, и вы получите ответ о его подлинности. Помимо приложения, существует сайт для проверки чеков, на котором можно также считать QR-код или ввести часть реквизитов из чека.

Если вы увидите надпись «некорректный чек», то однозначно перед вами подделка. В том же приложении вы можете оставить жалобу на данного продавца. В приложении вы также увидите полное содержание вашего чека (все реквизиты, дату, сумму покупки и др.). Уведомление о том, что «чек корректен», еще не повод окончательно поверить продавцу.

Данные в поддельных чеках могут быть скопированы с настоящих, в том числе и QR-код. Внимательно сверяйте данные из бумажного чека и с сайта/приложения для проверки чеков – совпадают ли день и время покупки, наименование товара и др. QR-код формируется индивидуально и зависит от ряда параметров, таких как порядковый номер фискального документа, признак расчета, сумма расчета, заводской номер фискального накопителя, фискальный признак документа, дата и время формирования чека и др. Возможно, вы увидите расхождения в чеках.

Бывает и другая ситуация: чек вроде бы настоящий, он реально был оформлен на контрольно-кассовой технике по всем требованиям и данные на сайте ФНС и в самом чеке соответствуют. Но выбит этот чек неизвестным магазином. И вполне может оказаться, что на самом деле чек выбит хоть и по всем правилам, но подставной компанией – например, той, что продает поддельные чеки. Вместо данных несуществующего продавца мошенники могут указывать собственные реквизиты (ИНН и прочие данные).

Для проверки организаций есть раздел на сайте ФНС, также существуют специальные платные сервисы для специалистов.

К сожалению, неспециалисту вычислить подставную фирму не так просто, к тому же покупатель не может оперативно проверить наличие претензий к продавцу со стороны проверяющих органов. Здесь общий совет: покупая дорогие товары, выбирайте проверенных поставщиков.

Что должно быть в чеке?

В целом обязательные реквизиты в чеке можно разделить на два блока:

Данные о продавце и используемой им кассе:

Наименование и ИНН организации или ИП (кто продает товар или оказывает услугу).

Ф.И.О. и должность лица, осуществляющего расчет.

Регистрационный номер ККТ.

Номер фискального документа.

Заводской номер фискального накопителя.

Данные о расчете: