16+
Логотип Сиапресс
USD  61,6229   EUR  61,1196  

Новости

Больше новостей
Речь Путина на Валдае - это...
Комментировать
0
Хеллоуин - это...
Комментировать
0
В парке «За Саймой» появилась набережная. Оцените ее!
Комментировать
0
Вы пользуетесь VPN?
Комментировать
0
Больше опросов

Как распознать мошенника с поддельными чеками / ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Как не попасться на новую схему мошенников с фальшивыми чеками техники

Как распознать мошенника с поддельными чеками / ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

В интернете появилась новая «услуга»: теперь любой желающий может купить поддельный чек на технику, чтобы сдать ее в ремонт по гарантии или перепродать неоригинальную/восстановленную электронику под видом новой. Эксперты Роскачества рассказали, как отличить поддельный чек при покупке гаджета с рук.

Мессенджер Telegram предлагает несколько каналов, где можно купить чек и даже демонстрируются «примеры работ». Сайты с подобными услугами также легко находятся через поисковики. Мошенники готовы выдать «чек» магазинов техники и указать в нем желаемую дату и сумму покупки. Таким образом, вышедший из строя гаджет, пробывший в использовании около трех лет, якобы можно сделать совсем «новым» и сдать на ремонт по гарантии. А еще старую или поддельную технику можно продать на вторичном рынке втридорога как новую и оригинальную.

– Подделать чек и прийти с ним в магазин/сервисный центр не получится. В любом сервисном центре при приеме товара смотрят на серийный номер – по нему видно, как давно было продано устройство. Фальшивый документ может помочь при продаже через «Авито» или «Юлу». Продавец показывает «чек», якобы подтверждающий, что, например, телефон куплен в официальном магазине, что он оригинальный и что он все еще на гарантии, – отметил руководитель Центра цифровой экспертизы Сергей Бодров.

Данные, которые должны быть в чеке, определяются законом о применении контрольно-кассовой техники 54-ФЗ и приказом ФНС и являются обязательными для всех, кто применяет кассы. В числе прочего по закону в чеке должен быть QR-код. Его отсутствие сразу говорит о том, что данный чек не соответствует требованиям 54-ФЗ. Поэтому первым делом обращайте внимание на его наличие.

Чтобы проверить достоверность, нужно установить приложение «Проверка чека», разработанное ФНС. Стоит запустить приложение и навести камеру смартфона на QR-код чека, и вы получите ответ о его подлинности. Помимо приложения, существует сайт для проверки чеков, на котором можно также считать QR-код или ввести часть реквизитов из чека.

Если вы увидите надпись «некорректный чек», то однозначно перед вами подделка. В том же приложении вы можете оставить жалобу на данного продавца. В приложении вы также увидите полное содержание вашего чека (все реквизиты, дату, сумму покупки и др.). Уведомление о том, что «чек корректен», еще не повод окончательно поверить продавцу.

Данные в поддельных чеках могут быть скопированы с настоящих, в том числе и QR-код. Внимательно сверяйте данные из бумажного чека и с сайта/приложения для проверки чеков – совпадают ли день и время покупки, наименование товара и др. QR-код формируется индивидуально и зависит от ряда параметров, таких как порядковый номер фискального документа, признак расчета, сумма расчета, заводской номер фискального накопителя, фискальный признак документа, дата и время формирования чека и др. Возможно, вы увидите расхождения в чеках.

Бывает и другая ситуация: чек вроде бы настоящий, он реально был оформлен на контрольно-кассовой технике по всем требованиям и данные на сайте ФНС и в самом чеке соответствуют. Но выбит этот чек неизвестным магазином. И вполне может оказаться, что на самом деле чек выбит хоть и по всем правилам, но подставной компанией – например, той, что продает поддельные чеки. Вместо данных несуществующего продавца мошенники могут указывать собственные реквизиты (ИНН и прочие данные).

Для проверки организаций есть раздел на сайте ФНС, также существуют специальные платные сервисы для специалистов.

К сожалению, неспециалисту вычислить подставную фирму не так просто, к тому же покупатель не может оперативно проверить наличие претензий к продавцу со стороны проверяющих органов. Здесь общий совет: покупая дорогие товары, выбирайте проверенных поставщиков.

Что должно быть в чеке?

В целом обязательные реквизиты в чеке можно разделить на два блока:

  • Данные о продавце и используемой им кассе:
  • Наименование и ИНН организации или ИП (кто продает товар или оказывает услугу).
  • Ф.И.О. и должность лица, осуществляющего расчет.
  • Регистрационный номер ККТ.
  • Номер фискального документа.
  • Заводской номер фискального накопителя.

Данные о расчете:

  • Признак расчета (приход – когда вы что-то приобретаете; возврат прихода, расход или возврат расхода – при возврате товара).
  • Дата и время совершения расчета.
  • Адрес и место осуществления расчетов.
  • Товары, услуги, работы, которые вы приобретаете.
  • Количество, цена и стоимость с учетом всех скидок или надбавок.
  • Тип оплаты (наличными, безналичными, в зачет аванса и др.).
  • Фискальный признак документа.
  • QR-код.

нравится (0) не нравится (0)
30 октября в 14:28, просмотров: 714, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Как Югра завершила дорожную кампанию — 2022 1518
  2. ​Квартиры с ремонтом в ЖК «Грин парк» для сотен семей Сургута 714
  3. С 1 ноября собственники жилых помещений в многоквартирных домах Восточного жилого района Сургута перейдут на прямые договора с РСО 684
  4. ​Опять напутали 581
  5. Аэропорт Нижневартовска начал работать по зимнему графику 572
  6. ​Покупки частями: югорчане смогут приобрести смартфон всего за 2 минуты 543
  7. Сургут остается лидером по заболеваемости ковидом в ХМАО 503
  8. Около трети жителей Югры тратит почти всю свою зарплату в первую неделю 480
  9. Более 10 миллионов рублей заработали мошенники на югорчанах за выходные 472
  10. Водитель иномарки погиб в ДТП с «Камазом» в Нижневартовском районе 456
  1. ​Сургутская ГРЭС-2 показала экологическую эффективность раздельного сбора отходов 2514
  2. Следователи проверяют информацию об избиении школьников в Сургуте 2237
  3. ​Проект «Сургут — наш общий дом»: промежуточные итоги. Ванда Болотнова // ONLINE 2030
  4. В дачном товариществе Сургутского района дорогу засыпали отходами 1956
  5. Елена Исламуратова: «Наша главная задача — сохранять национальные культуры и традиции» 1921
  6. ​Приезжайте в Сургут! Как в городе встречают мигрантов // ONLINE 1903
  7. Пенсионер из Якутии, шедший пешком из Сургута, госпитализирован 1734
  8. ​И какую культуру «Югракон» воспитывает у нашей молодежи? 1697
  9. Куда сходить в Сургуте на выходных 29-30 октября? // АФИША 1653
  10. ​Мошенничество: как бороться? Ильдар Хафизов // ONLINE 1650
  1. СМИ: в Югре начинается вторая волна мобилизации 40819
  2. СМИ сообщили о брони от мобилизации для сотрудников «Роснефти» в ХМАО 8821
  3. Опубликована карта укрытий для населения в Сургуте 8393
  4. В Югре опровергли информацию о второй волне мобилизации 6061
  5. ​Квартиру с золотым туалетом продают в Югре за 12 млн рублей 4149
  6. Наталья Комарова: заседания призывной комиссии в Югре будут проходить в прямом эфире 4125
  7. В Югре идут новые отправки мобилизованных 3824
  8. Aviaincident: в небе над Югрой опасно сблизились пассажирские лайнеры 3275
  9. Югра выполнила план по мобилизации 3115
  10. Полиция Югры поймала 13 девушек легкого поведения 2964

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика