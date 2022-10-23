ТОП-5 сериалов октября. Что посмотреть?

В октябре на экраны вышло много новых сериалов. В их числе - долгожданный «Шантарам», второй сезон сериала «Белый лотос» и новая версия «Интервью с вампиром».

«Интервью с вампиром», выход 2 октября

В отличие от фильма 1994 года, главные роли в котором исполнили Бред Питт, Том Круз и Антонио Бандерас, столь масштабных звезд в сериале нет. Зато его создатели обещают немало интересных деталей, оставшихся в полномасштабной картине не раскрытыми. Действие начинается с того, что богатый затворник-вампир Луи де Пон дю Лак, живущий в дубайском небоскребе, приглашает в свое жилище журналиста, чтобы рассказать миру правду о вампирах и перестать, наконец, скрываться.

«Аляска Дейли», выход 6 октября

Любителям головоломок рекомендуем обратить внимание на сериал «Аляска Дейли». Действие разворачивается на Аляске, куда главная героиня в исполнении Хилари Суонк приехала с намерением начать новую жизнь. Раньше она работала в Нью-Йорке криминальным репортером, но успешную карьеру разрушил скандала. Впрочем, отойти от криминальной повестки ей все же не удалось - пришлось распутывать серию убийств женщин в качестве журналистки местной газеты. Бонус сериала - красивые, но мрачноватые пейзажи Аляски.

«Наблюдатель», выход 13 октября

В сериале рассказывается о супружеской паре (Наоми Уоттс и Бобби Каннавале), переехавшей вместе с детьми в новый дом. Спокойная жизнь в роскошном особняке не задалась: жильцы начинают получать пугающие письма от неизвестного человека, который представился как Наблюдатель и сообщил, что одержим домом и его обитателями. Сериал снят по мотивам реальной истории, происходившей в 2014 году с семьей из Нью-Джерси.

«Шантарам», выход 14 октября

«Шантарам» с Чарли Ханнэмом - один из самых долгожданных сериалов, который вышел спустя почти 20 лет после публикации одноименного бестселлера. Книга основана на событиях из жизни самого автора, австралийца Грегори Дэвида Робертса, который попал в тюрьму за серию ограблений, сбежал и 10 лет скрывался в Индии. За право экранизировать культовый роман боролись сразу несколько студий, а снять фильм и исполнить в нем главную роль хотел Джонни Депп. В итоге роль досталась другому голливудскому красавчику Чарли Ханнэму, а его возлюбленную сыграла французская актриса Антония Деспла.

«Белый лотос», выход 30 октября

Скоро на экраны выйдет второй сезон сериала «Белый лотос», полюбившегося зрителям и критикам. В первом действие разворачивалось в роскошном отеле «Белый лотос» на Гавайях, в новых же сериях герои переместятся на Сицилию. Ожидаются интриги и скандалы - не менее жаркие, чем в первом сезоне. Состав второго сезона практически полностью обновился - к своим ролям вернулись только Дженнифер Кулидж (она же мама Стифлера в «Американском пироге») и Джон Грис.