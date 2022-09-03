16+
Логотип Сиапресс
USD  60,3713   EUR  60,2187  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Возьми и заработай // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Югре

Возьми и заработай // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: unsplash.com

Югра вновь оказалась в пятерке российских регионов по доле работников с зарплатой выше среднего по стране. Поэтому мы решили отобрать самые высокооплачиваемые вакансии, которые сейчас существуют в регионе.

Стоматолог-ортопед, от 400 тысяч

Частная клиника ищет в Сургуте стоматолога-ортопеда, однако готова рассмотреть кандидатов из других городов и регионов. В первый месяц после переезда компания обеспечит работника съемным жильем и билетами на самолет до Сургута.

Требования: документы подтверждающих квалификацию: диплом, интернатура, ординатура, действующего сертификата специалиста, владение новейшими методиками лечения и диагностики, профессионализм и опыт работы в аналогичной должности от 3 лет, готовность к переезду на срок не менее чем 6 месяцев.

Начальник управления капитального строительства, от 300 тысяч

В Нягани в нефтяную компанию требуется начальник управления капитального строительства. В обязанности входит разработка и реализация планов капитального строительства и реконструкции объектов. Условия стандартные: полный рабочий день, пятидневная неделя.

Бурильщик седьмого разряда, от 230 тысяч

В Нижневартовске требуется бурильщик седьмого разряда, у которого есть аж пять профильных удостоверений и опытом работы от двух лет. Кандидат должен быть согласен на работу вахтовым методом. Работодатель обещает допвыплаты за звание «лучшей бригады».

Мастер по капитальному ремонту скважин, от 230 тысяч

Урайская компания ищет себе сотрудника для ремонта скважин с высшим образованием и опытом работы от трех лет, согласного на вахтовый метод работы. Обязанности: организация мониторинга технического состояния скважины; монтаж (демонтаж) оборудования КРС; работы по глушению скважин; гидродинамических работ в скважинах; работы по ликвидации аварий.

Менеджер по лизингу, от 200 тысяч

В Сургуте ищут специалиста по лизингу с опытом работы от двух лет. Из особых преимуществ вакансии – полный пакет ДМС (стоматология включена). На работе сотруднику придется заниматься наставничеством подчиненных, находить и привлекать к сотрудничеству клиентов среди малого и среднего бизнесов, вести документооборот по сделкам.

По материалам портала hh.ru. Не реклама.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 20:46, просмотров: 97, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В больницах, школах и детсадах Сургута станет тепло с 5 сентября 484
  2. Врачи из Сургута впервые прооперировали пациентку с зеркальным расположением органов 466
  3. В Нефтеюганске из-за Дня нефтяника перекроют дороги 363
  4. Маленькие югорчане помогли благоустроить приют в Октябрьском районе 343
  5. Югорчан просят помочь в сборе средств для лечения 18-летнего парня от рака 338
  6. Югорским школьникам и учителям продолжат измерять температуру перед уроками из-за ковида 274
  7. В Югре 154 собаки нашли новый дом за время проведения зоозащитных мероприятий 240
  8. В Африке упал нижневартовский вертолет: весь экипаж выжил 179
  9. Еще один пациент скончался из-за ковида в Югре 158
  10. Возьми и заработай // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 97
  1. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 3877
  2. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 2660
  3. ​Снег не за горами. На Югру надвигаются холода 2247
  4. В Сургуте припаркованный рядом с мусоркой автомобиль забросали отходами 1570
  5. ​Казимир Ландграф – достойный ученик великого учителя 1472
  6. В Нижневартовске владелец ТЦ демонтировал игровую площадку, чтобы дальше продавать алкоголь 1416
  7. Югорчанам вновь придется носить маски 1394
  8. Чоповцы попытались выгнать подростка из сургутского ТЦ: в дело вмешалась полиция // ВИДЕО 1389
  9. В Ханты-Мансийске открыли уникальную школу с бассейном и лесной зоной 1337
  10. ​Новым заместителем главы Сургута по стройке станет бывший помощник Сергея Полукеева 1298
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 7676
  2. ​Наталья Горячая: «Малый бизнес – не электорат, телевизор не смотрит, больших денег не дает – с чего власти ему помогать?» 4832
  3. Пожарные показали объятые огнем леса под Няганью 4185
  4. ​Сургутский район: поддержать бизнес. Елена Мельникова // ONLINE 4138
  5. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 3877
  6. ​Разрушительные заблуждения 3653
  7. ​Нетореными тропами 3595
  8. ​А геокупол-то где? – Или ради чего вырубили гектар «Кедрового Лога» 3464
  9. ​Сургутским стрелком на парковке оказался полицейский 3420
  10. ​Открытие сезона охоты в ХМАО откладывается из-за лесных пожаров 3069

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика