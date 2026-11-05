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​Где в Сургуте квартиры дешевле, а школа и парк ближе: сравниваем микрорайоны

СИА-ПРЕСС выяснил, какие районы Сургута удобнее для семей и жизни без машины и как это связано с ценой жилья

​Где в Сургуте квартиры дешевле, а школа и парк ближе: сравниваем микрорайоны
Фото: архив СИА-ПРЕСС

Самые дорогие квартиры в Сургуте не обязательно находятся в микрорайонах с самой удобной инфраструктурой. Где-то школы, детские сады и парки расположены рядом с домами, а где-то до них приходится добираться гораздо дольше.

СИА-ПРЕСС изучил данные аналитического сервиса Relocat, который сравнивает города России на основе госреестров, картографических данных и объявлений о недвижимости. Рассказываем, в каких микрорайонах Сургута удобнее жить и сколько там стоит жилье.

Где удобнее семьям с детьми

В тройку лучших микрорайонов Сургута для семей с детьми вошли:

8-й микрорайон ‒ здесь находятся сквер Энергетиков имени В. Г. Губачева, колледж имени А.С. Знаменского, естественно-научный лицей и Центральная городская библиотека имени А. С. Пушкина;

3-й микрорайон ‒ расположен между площадью Нефтяников, Городским культурным центром и парком «Кедровый Лог». Здесь также находятся школа № 6 и спортивная школа «Нефтяник»;

22-й микрорайон ‒ расположен у парка «За Саймой», между Комсомольским проспектом и улицей Мелик-Карамова. Часть его территории планируют застроить новыми жилыми домами.

По данным Relocat, в каждом из них школа, детские сады и парк находятся в пределах 500 метров от всех учтенных многоквартирных домов.

При этом в некоторых частях города ситуация заметно хуже. Например, в 30-м микрорайоне, который находится за перинатальным центром, школа находится в пределах 500 метров только от 40% домов, а детский сад ‒ от 60%. В микрорайоне 20а, в черте которого расположен ТРЦ «Союз», школа доступна на таком расстоянии от 59% домов, а в микрорайоне 5а ‒ лишь от 24%.

Где проще жить без машины

Самыми удобными для жизни без автомобиля сервис назвал:

28-й микрорайон ‒ расположен между Комсомольским проспектом, улицами Югорской и Мелик-Карамова. Здесь также находятся Сургутский колледж предпринимательства;

5-й микрорайон ‒ расположен между улицами Игоря Киртбая, Губкина и проспектом Ленина. Здесь находятся Сургутский кардиологический центр и лицей №1;

27-й микрорайон ‒ расположен между Комсомольским проспектом, улицами Геологической и Мелик-Карамова. Здесь находятся школа №45 и Взлетный проезд, а через дорогу ‒ спортивный комплекс «Геолог».

При составлении рейтинга учитывались близость остановок, магазинов и поликлиник. В 28-м и 27-м микрорайонах остановки общественного транспорта находятся в пределах 300 метров от всех учтенных домов, в 5-м ‒ от 96%.

Где больше зелени и меньше дорог

Самыми зелеными и тихими по версии Relocat оказались 2-й, 3-й и 4-й микрорайоны. Все они расположены по соседству, в северо-западной части Центрального района Сургута, рядом с парком «Кедровый Лог». Зеленые территории занимают 40%, 31% и 38% их площади соответственно. Кроме того, ни один из учтенных многоквартирных домов в этих микрорайонах не находится в пределах 300 метров от магистралей.

Противоположная ситуация в 11-м, 16-м и 13-м микрорайонах, которые расположены в центральной части Сургута, рядом с оживленными проспектами Ленина и Мира. Здесь все учтенные дома находятся в пределах 300 метров от крупных дорог.

Где сложнее добраться до парка

В Сургуте есть четыре микрорайона, где ни один учтенный многоквартирный дом не находится в пределах 500 метров от парка, а именно:

15а микрорайон ‒ расположен между проспектом Мира и улицей Профсоюзов, рядом с Троицким собором и Домом культуры «Камертон»;

16а микрорайон ‒ находится по соседству с микрорайоном 15а, в районе улиц Пушкина и Маяковского;

27-й микрорайон ‒ расположен между Комсомольским проспектом и улицей Мелик-Карамова;

30-й микрорайон ‒ расположен за перинатальным центром.

Для сравнения, в 3-м, 8-м, и 22-м микрорайонах парки находятся в пределах 500 метров от каждого учтенного дома. Рядом с 3-м микрорайоном расположен парк «Кедровый Лог», с 8-м ‒ сквер Энергетиков имени В. Г. Губачева, а с 22-м ‒ парк «За Саймой» и парк Геологов.

Лучше всего с доступностью парков ситуация в Центральном районе Сургута. Здесь они находятся в пределах 500 метров от 85% учтенных многоквартирных домов. В этой части города расположены парк «Кедровый Лог» и «Нефтяник», скверы Детства, Молодежный, Дружбы народов, Энергетиков, Старожилов Сургута, Центральный, а также новый сквер на улице Республики.

Где дороже и дешевле жилье

Самое дорогое вторичное жилье среди микрорайонов Сургута оказалось в 30-м ‒ 145,2 тысячи рублей за квадратный метр. Следом идут 18-й микрорайон (140,4 тысячи) и микрорайон 20а (134 тысячи). При этом в 30-м микрорайоне школа находится в пределах 500 метров только от 40% домов, а рядом с парками нет ни одного учтенного многоквартирного дома.

Между тем, в микрорайонах, которые Relocat назвал наиболее удобными для семей с детьми, цены заметно ниже. В 8-м микрорайоне квадратный метр вторичного жилья стоит 106,3 тысячи рублей, в 3-м ‒ 108,6 тысячи, а в 22-м ‒ 129,3 тысячи рублей.

Среди самых доступных по цене вторичного жилья ‒ микрорайоны 28а (101,7 тысячи рублей за квадратный метр), 16а (105,6 тысячи) и 8-й (106,3 тысячи).

Какие микрорайоны Сургута наиболее привлекательные

Если сопоставить все показатели Relocat, чаще других среди лидеров встречаются 3-й, 8-й и 22-й микрорайоны. Во всех трех школы, детские сады и парки находятся в пределах 500 метров от каждого учтенного многоквартирного дома. При этом 3-й микрорайон также вошел в число самых зеленых и тихих, а 8-й отличается сравнительно низкой стоимостью вторичного жилья ‒ 106,3 тысячи рублей за квадратный метр. Для сравнения, в 3-м микрорайоне квадратный метр стоит 108,6 тысячи рублей, а в 22-м ‒ 129,3 тысячи.

Все это демонстрирует, что высокая стоимость жилья сама по себе не гарантирует лучшей жизни, которая выражается, в том числе, в доступности школ, парков или транспорта. Поэтому при выборе квартиры стоит оценивать не только цену квадратного метра и состояние дома, но и конкретное окружение, а также потребности вашей семьи.


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05 ноября в 16:08, просмотров: 426, комментариев: 0
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