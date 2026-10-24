В День матрешки рассказываем об истории игрушки, арт-объекте в Сургуте и необычных сувенирах

Сегодня, 24 октября, отмечается День русской матрешки. Эта деревянная игрушка давно стала одним из самых узнаваемых символов России. Как она появилась, где ее можно встретить в Югре и какие необычные экземпляры продают местные жители – в обзоре СИА-ПРЕСС.

Как появилась русская матрешка

История русской матрешки началась в конце XIX века. Первую такую игрушку обычно датируют 1890 годом. Ее выточил мастер Василий Звездочкин, а роспись связывают с художником Сергеем Малютиным.

Первая матрешка состояла из восьми деревянных фигурок, которые помещались одна в другую. Самая большая изображала девушку в народном костюме с петухом в руках. Внутри нее прятались куклы поменьше.

Уже в 1900 году матрешку представили на Всемирной выставке в Париже. После этого русская игрушка стала известна за пределами страны. Со временем она превратилась в один из самых узнаваемых символов России, а ее образ начали использовать не только в игрушках, но и в сувенирах, украшениях и городском оформлении.

Как матрешка прижилась в Югре

В Югре матрешку можно встретить не только в сувенирных магазинах, но и на городских улицах, в музеях и на выставках. Например, летом 2026 года в Сургуте появилась большая матрешка с хохломской росписью.

Фото: администрация Сургута

Вместе с ней город украсили балалайка и большая ложка, которые изготовили мастера из Нягани. Арт-объекты разместили в разных частях города.

Есть в Сургуте и частные коллекции матрешек. Так, в библиотеке №23 до 25 октября включительно действует выставка «Очарование матрешки», на которой представлены игрушки из собрания сургутянки Галины Сидоровой. Среди экспонатов – не только привычные деревянные куклы, но и матрешки-копилки, неваляшки и наборы для специй.

А в Ханты-Мансийске, в Государственном художественном музее Югры, хранится коллекция из почти 2,5 тысячи матрешек. Ее музею в 2022 году передал коллекционер Владимир Некрасов. В собрании есть игрушки с самыми разными сюжетами, в том числе большие наборы из нескольких десятков фигурок.

Фото: Государственный художественный музей Югры / vk.com

В этом же музее проводят семейный фестиваль «Матрешка.ХМ». В 2026 году в рамках конкурса «Матрешка.Арт» 165 семей из разных городов и поселений Югры создали 178 авторских матрешек. Лучшие работы представили на временной выставке в музее.

Фото: Государственный художественный музей Югры / vk.com

Так знакомая многим с детства игрушка продолжает жить в самых разных формах – от больших уличных фигур до семейных поделок и музейных экспонатов.

Какие матрешки продают в Югре

Жители Югры продают на Авито как традиционные деревянные наборы, так и необычные сувениры, и украшения с их изображением.

Например, в Ханты-Мансийске выставили на продажу классическую деревянную матрешку из шести фигурок.

Фото предоставлено Авито

Игрушка расписана в красных и желтых тонах и украшена цветочными узорами. За набор продавец просит 1 220 рублей.

В поселке Излучинск предлагают керамическую статуэтку «Матрешки СССР» за 980 рублей. В отличие от деревянной матрешки, фигурка не разбирается и предназначена для украшения интерьера. По словам продавца, на ней нет сколов и трещин.

Фото предоставлено Авито

А в Нижневартовске можно найти брошь ручной работы в виде матрешки. Ее предлагают носить на одежде, шарфе, сумке или шапке. Стоимость украшения – 2 975 рублей.

Фото предоставлено Авито

Так привычный образ матрешки продолжает появляться в новых формах: от классической игрушки до предметов интерьера и модных аксессуаров.