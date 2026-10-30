Завершается юбилейный форум «Информационный мир Югры»

В Ханты-Мансийске завершается XX окружной форум «Информационный мир Югры». Юбилейная встреча собрала более 400 журналистов, редакторов, блогеров, пресс-секретарей, администраторов госпабликов и студентов. Участники приехали из муниципалитетов Югры, Тюмени, Екатеринбурга, Красноярска и Донецкой Народной Республики. Основная программа прошла 28 и 29 октября в Национальном центре «Россия», а 30 октября мероприятие завершает отдельный форум «Госпаблики Югры».

Главной темой встречи стал «Код наследия: Медиа. Ценности. Будущее». За этим несколько абстрактным названием скрывался вполне практический разговор: как журналистике сохранить доверие аудитории, работать в условиях распространения фейков и искусственного интеллекта, рассказывать о сложных событиях понятным языком и при этом не потерять профессиональные стандарты.

Представители СМИ и пресс-служб обсуждали изменения в поведении аудитории. Читатели и зрители больше не сосредоточены на одной площадке: одни получают новости с сайтов, другие — из социальных сетей, мессенджеров или коротких видео. Поэтому традиционным редакциям приходится одновременно сохранять качество материалов и приспосабливать их к разным форматам.

Врио генерального директора медиахолдинга «Югра» Ольга Межлумян отметила, что в эпоху фейков интерес к традиционным СМИ снова растет. Однако люди хотят находить их материалы на привычных цифровых площадках. В качестве примера она привела телеканал «Югра», который теперь круглосуточно доступен во «ВКонтакте» и мессенджере MAX.

Федеральные эксперты рассказывали о трендах общественного мнения, коммуникациях в нестабильном мире, социальной архитектуре и будущем телевидения и печатной прессы. Отдельные площадки посвятили информационным угрозам, противодействию экстремистским идеологиям и работе с искусственным интеллектом.

Одним из наиболее наглядных примеров информационного риска стала история студента Сургутского государственного университета Степана Горбунова. В студенческом медиа в шутку сообщили о разработке альтернативы национальному мессенджеру. Одно из СМИ не проверило информацию, после чего выдуманная новость вышла на федеральный уровень.

Этот случай показал, насколько быстро в современной медиасреде исчезает граница между шуткой, ошибкой и дезинформацией. Участники форума говорили о необходимости проверять первоисточник, не гнаться за скоростью в ущерб достоверности и учитывать последствия публикации.

Руководитель управления социологии АНО «Диалог» Елена Удалова сформулировала еще одну важную задачу редакций: говорить с человеком на одном языке и объяснять сложное просто. Иными словами, одного формального сообщения о событии уже недостаточно — аудитория ждет ответа на вопрос, как оно повлияет на ее жизнь.

Одним из самых необычных спикеров стал космонавт-испытатель, Герой России Сергей Рязанский. Его лекция «Жизнь в эпоху перемен» была посвящена не столько космосу, сколько способности человека и команды действовать в условиях неопределенности. Международную космическую станцию Рязанский назвал моделью единой системы, где результат зависит от ответственности каждого участника, доверия и умения быстро адаптироваться. Для медиасообщества этот разговор стал напоминанием: устойчивость редакции определяется не сопротивлением изменениям, а способностью осваивать новые инструменты, не отказываясь от собственных принципов.

Центральным событием второго дня стала большая пресс-конференция губернатора Югры Руслана Кухарука. Она продолжалась более трех с половиной часов. Около ста журналистов задавали вопросы о бюджете, нефтяной отрасли, аварийном жилье, строительстве школ, дорогах, миграции и поддержке участников СВО.

Заключительным событием 30 октября стал форум «Госпаблики Югры». Он объединил более 200 специалистов, которые ведут официальные страницы органов власти, школ, больниц и других государственных учреждений.

Для них подготовили отдельную программу о новых медиа, социологии, запросах аудитории и организации полезного контента. Госпаблики сегодня становятся для жителей не просто лентой официальных сообщений, а каналом, через который можно получить разъяснение, сообщить о проблеме или узнать об изменениях в работе учреждения.