Коммунальные службы Сургута убирают ветви и устраняют последствия непогоды

После непогоды деревья во дворах заметно просели под снегом. Фото: СИА-ПРЕСС

Первый снег в Сургуте принес не только красивые зимние фотографии, но и последствия: под тяжестью мокрого снега в городе повалились деревья и крупные ветви. В нашем фоторепортаже − как сейчас выглядят улицы после непогоды.

В администрации Сургута сообщили, что аварийные и дорожные службы работают в усиленном режиме. В первую очередь восстанавливают электроснабжение, в том числе в дачных кооперативах.

Специалисты МКУ «Лесопарковое хозяйство» убирают поваленные деревья и ветви с тротуаров и проезжих частей. Сначала работают там, где они мешают проходу пешеходов и движению транспорта. В течение дня планируют обследовать также парки и скверы.

Ночью дороги очищали и обрабатывали пескосоляной смесью 23 единицы техники. Сейчас на улицах работает около 30 машин.

Управляющим компаниям, ТСЖ и ТСН напомнили о необходимости убрать последствия непогоды во дворах и обработать от гололеда тротуары, дорожки, ступени и площадки у подъездов.

Жителей просят быть осторожнее на скользких участках и не проходить рядом со зданиями и под деревьями из-за риска падения снега и наледи.

Напомним, первый снег выпал в Сургуте 5 октября. По прогнозам, похожая погода может сохраняться почти всю неделю.