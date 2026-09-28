В Югре вахтовика осудили за хищение 5,5 тысячи литров дизельного топлива

В Нефтеюганском районе суд оштрафовал 55-летнего жителя Тюмени за хищение дизельного топлива на нефтегазовом месторождении. Как сообщает УМВД Югры, с января по февраль 2026 года мужчина похитил 5 589,6 литра топлива. Ущерб предприятию превысил 550 тысяч рублей.

Осужденный работал водителем в компании, оказывающей услуги в сфере добычи нефти и газа. По данным полиции, на кустовой площадке месторождения он неоднократно сливал топливо из бака установки для подогрева и фильтрации воды, размещенной на закрепленном за ним грузовике. Похищенное мужчина продавал по 40 рублей за литр.

Причиной своих действий водитель назвал недовольство зарплатой. В суде он заявил, что раскаялся и полностью возместил ущерб. Суд назначил тюменцу штраф в размере 120 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

А между тем читатели siapress.ru не заметили особого улучшения ситуации с топливом, хотя официально к выборной неделе в округ завезли довольно много бензина.