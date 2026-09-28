Антон Терехин назначен заместителем губернатора Югры — чем он известен

Губернатор Югры назначил своим заместителем Антона Терехина, который с октября 2024 года возглавлял окружной департамент социального развития. Об этом сообщило правительство региона. Ранее должность занимал Всеволод Кольцов: на выборах 18-20 сентября он был избран депутатом думы Югры.

За время руководства департаментом Терехин участвовал в обновлении региональных мер поддержки семей. Югорский семейный капитал теперь предоставляют при рождении или усыновлении второго ребенка, а направить средства на предусмотренные программой цели можно сразу. Среди них — улучшение жилищных условий, образование, медицинская помощь, покупка автомобиля и газификация жилья. С 2026 года родители-студенты могут получить эту выплату уже при рождении первенца и сохранить право на нее при появлении следующих детей.

С 1 сентября в округе также действует проект «Сервисные роды» для беременных студенток очной формы обучения. Он предусматривает бесплатное персональное медицинское сопровождение, помощь с организацией учебы, социальную и финансовую поддержку. Пособие по беременности и родам студенткам в Югре рассчитывают исходя из регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения, а не размера стипендии.

Среди проектов, над которыми работала команда Терехина, — специализированный центр комплексной реабилитации участников СВО в Горноправдинске. В нем планируют оказывать медицинскую и социальную помощь, включая протезирование, психологическую поддержку и содействие в трудоустройстве. Сейчас в поселке ремонтируют помещения для центра; открыть его рассчитывают в 2027 году. Департамент также начал работу над цифровыми изменениями в социальных учреждениях, чтобы ускорить предоставление услуг.

По образованию Терехин врач-хирург: в 2010 году он окончил Тюменскую государственную медицинскую академию. Позднее получил образование по направлению государственного и муниципального управления и прошел профессиональную переподготовку в школе управления «Сколково».

Трудовую деятельность он начал санитаром Тюменской областной клинической больницы. Затем работал хирургом и руководил службой экстренной помощи в областной клинической больнице № 2, а с 2023 года занимал должность заместителя главного врача по экстренной медицинской помощи и инновациям. В 2021-2024 годах Терехин был депутатом Тюменской городской думы.