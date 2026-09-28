Семья Елисея Сафронова из Югры просит помочь собрать средства на лечение лейкоза

Семья 14-летнего Елисея Сафронова из Югры продолжает собирать деньги на лечение подростка после возвращения острого лимфобластного лейкоза. Сейчас он находится в детском медицинском центре «Шнайдер» в Израиле. Прежде чем провести повторную трансплантацию костного мозга, врачам необходимо добиться полной ремиссии.

Болезнь обнаружили весной 2025 года. До этого Елисей хорошо учился, играл в футбол, увлекался шахматами и LEGO. Когда подросток пожаловался на слабость, обследование выявило в крови бластные клетки. Врачи в Нефтеюганске и Нижневартовске диагностировали лейкоз с редкой генетической мутацией.

Елисей прошел несколько курсов химиотерапии в Нижневартовске. Затем лечение продолжилось в Санкт-Петербурге, в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова. Там мальчику провели высокодозную химиотерапию, иммунотерапию и облучение, а 7 ноября 2025 года пересадили костный мозг от полностью совместимого неродственного донора.

В феврале 2026 года болезнь вернулась. Для проведения необходимой Елисею CAR-T-терапии на CD22 семья в мае отправилась в Китай. После этого контрольное исследование не выявило пораженных клеток в костном мозге, однако для закрепления результата потребовалась новая трансплантация. Уже в Израиле очередная пункция показала минимальную остаточную болезнь на уровне 3%, и врачи скорректировали план лечения.

Мама Елисея Ольга находится с ним в больнице. Отец Виталий Сафронов остался дома с двумя другими сыновьями, младшему из которых шесть лет.

На лечение семье необходимо 270 тысяч долларов — около 21 миллиона рублей. После предыдущей публикации истории Елисея жители Югры, в том числе читатели СИА-ПРЕСС, собрали более миллиона рублей за пять дней.

Помочь Елисею можно переводом по номеру +7 912 905-27-12 через Сбербанк или Т-Банк. Получатель — Сафронова Ольга Анатольевна, мама подростка. В комментарии к платежу нужно указать: «Благотворительность».