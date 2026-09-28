Югра стала второй в рейтинге доступности рыночной ипотеки в России в 2026 году

Югра заняла второе место среди регионов России по доступности ипотеки на рыночных условиях. Согласно рейтингу РИА Новости, приобрести в кредит квартиру площадью 60 квадратных метров могут 52,5% семей округа. Расчетный ежемесячный платеж для Югры составляет 63,1 тысячи рублей.

Выше показатель только на Ямале — 55,7% семей. На третьем месте Чукотка с результатом 48,3%. В первую шестерку также вошли Мурманская и Магаданская области и Ненецкий автономный округ. Авторы исследования связывают высокие позиции северных регионов с уровнем зарплат и соотношением доходов жителей и цен на жилье.

В других частях страны рыночная ипотека доступна значительно меньшей доле семей. В девяти регионах купить таким способом квартиру площадью 60 квадратных метров могут менее 10% семей. В конце рейтинга находятся Севастополь, Крым, Дагестан и Республика Алтай.

Рейтинг опубликован на фоне роста ипотечного кредитования после двух лет снижения. За январь-август 2026 года в России выдали почти 577 тысяч ипотечных кредитов — примерно на 40% больше, чем за тот же период прошлого года. Объем выдач вырос с 1,9 до 2,6 триллиона рублей.

Ранее мы писали о том, что в Югре 90% всех сделок с новостройками происходят при помощи ипотечных продуктов.