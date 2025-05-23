16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  79,7357   EUR  90,2004  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Не смогли пропустить

В Фёдоровском прошел Фестиваль показа моды военных лет «Победный май»

Не смогли пропустить
Фото и видео Веры Носковой

В Фёдоровском состоялось необычное мероприятие – Фестиваль показа моды военных лет «Победный май», организованный Бюджетным учреждением Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский районный комплексный центр социального обслуживания населения»: в роли моделей выступили участники программы обучения граждан старшего поколения «Университет третьего возраста» факультет «Мода и стиль».

Женсовет НГДУ «Комсомольскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» не смог пропустить это яркое действо, посвящённое именно женщинам отгремевшей войны. Трудно найти слова, достойные подвига, который они совершили. Судьбы их не выразить привычной мерой, и жить им вечно, в благодарной памяти народной, в цветах, в весеннем сиянии берёзок, в первых шагах детей по той земле, которую они отстояли. Мероприятие началось торжественно, с Минуты молчания под изображение Вечного огня, и выдержало высокий уровень до финального занавеса. Делегации филиалов из Лянтора, Белого Яра и Фёдоровского представили театральные зарисовки в трёх блоках.

Первый перенёс зрителя в удивительную эпоху 1940-х годов – время мужества, стойкости, элегантности и утонченного стиля. Это десятилетие вошло в историю, как эпоха великих перемен, когда мода стала символом выносливости и красоты.
Ведущая погрузила в любопытный экскурс: «В период войны модные журналы не издавались, однако мода не умирала: выходили простенькие альбомы с моделями. Так, в ужасную зиму 1941–1942 годов, когда судьба страны буквально висела на волоске, художники выпустили альбом «Модели сезона», на простой жёлтой бумаге: чёрно-белый, он вышел, отважно игнорируя мрачную действительность – бомбёжки, немецкие войска, окопавшиеся всего в сотне километров от столицы; сводки потерь.
На протяжении всех военных лет мода оставалась символом желанного мира, связью с нормальной, невоенной жизнью, а советская женщина продолжала быть красивой, иногда кокетливой и озорной. Вспомните Женьку Комелькову из фильма «А зори здесь тихие»: даже на войне она умудрялась наряжаться и завивать кудри!..»

Представители лянторского филиала подготовили своими руками образы военных лет: от самого «ходового» костюма связистки или стрелка, до бесхитростных одеяний тружениц колхоза и заводчанок, строгих работниц культуры.

Несмотря на тяжелые времена, в условиях строжайшего дефицита еды и одежды женщине удавалось сохранить очарование. А окончание войны принесло в общество эмоциональный подъём: людям хотелось жить, творить, любить, восстанавливая страну! Уже в 1945 году в Москве был открыт Дом Моделей на Кузнецком Мосту. Событие было продиктовано идеологическими соображениями: требовалось продемонстрировать миру все преимущества социалистического строя и социалистической экономики страны-победительницы.

Образы победного 1945 года «на станции Рябиновой» очень артистично продемонстрировали модели белоярского филиала.

С новым, важным этапом в истории советской модной индустрии, девушки, уставшие от условий военного времени, стремились одеваться легко и изящно, нравиться мужчинам, которых осталось немного. Платья украшали бантиками, оборками, складочками и рельефами, рукавами-фонариками. Дополняли наряды вязаными кофточками на пуговицах или жакетами, напоминающими кроем мужские пиджаки. В основном всё это шили самостоятельно или в ателье.

Бурными овациями зал встретил элегантные ретро-образы послевоенных лет, представленные моделями Фёдоровского филиала.

Делегация активисток-нефтяников выразила свой восторг от происходящего:

«Это было эстетично в плане дефиле и костюмов, ярко и трогательно в рамках музыкальных вкраплений и театрализации, весьма познавательно в озвученных исторических справках, и в прекрасно в целом! Такие замечательные творческие зарисовки не просто погружают в прошлое, а служат памятью героическому народу, подвигу наших великих предков. Поэтому очень здорово, что в зрительном зале было много молодёжи. Спасибо огромное за эффектное мероприятие организаторам и старшему поколению общественников – активистам Совета ветеранов Сургутского района!».


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 12:46, просмотров: 93, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Станцию юннатов в Сургуте перенесут в более доступное место − мэрия готовит новые варианты 854
  2. Кто стоит за женской пилотажной группой «Барсы» // ONLINE 808
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 24-25 мая? // АФИША 800
  4. На Югру надвигаются сильные дожди, грозы и ветер 674
  5. В историческом центре Сургута появится Купеческий сквер 673
  6. ​Тюменцы активно выбирают, как преобразятся их города: более 100 тысяч голосов за проекты благоустройства 577
  7. ​Тюмень станет городом равных: 10 июня пройдет инклюзивный фестиваль на улице Дзержинского 557
  8. Квартира «на вырост» в ЖК «Крылов»: все для комфортной жизни детей 546
  9. ​Югорчане стали заранее готовиться к сезону аллергии 451
  10. Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,5 раза 450
  1. ​«До 45 лет детей не родил? Ты кастрат или больной?» Протоиерей Андрей Ткачёв предложил ввести в России налог на бездетность для мужчин 2509
  2. ​Спорт, экология и добрые дела: в Сургуте пройдет «Зеленый марафон» 2107
  3. ​История на колесах: в Сургут прибыл «Эшелон Победы» // ФОТОРЕПОРТАЖ 2106
  4. ​В Югре появится новая структура для развития городов 2052
  5. Отличный коллектив – заслуга каждого работника 1930
  6. ​Ретропоезд «Эшелон Победы» прибудет в Сургут сегодня: экспозицию можно увидеть с 13:00 до 18:00 1828
  7. ​«Сначала ищут место для музея, а потом сносят прошлое»: жители Ханты-Мансийска возмутились сносом исторического дома 1796
  8. Суд отклонил апелляцию бывшего вице-губернатора Югры Алексея Шипилова 1779
  9. «Когда один падет – остальные идут дальше»: обзор нашумевшей Clair Obscur: Expedition 33 1772
  10. Удивительно, что сургутяне проявили такой слабый интерес к застройке ядра центра города. Общественный контроль за этим проектом должен быть тщательным 1695
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-4 мая? // АФИША 8195
  2. ​Центральный рынок Сургута начали реконструировать: к осени обещают обновленную крышу 7051
  3. ​Человеческое пространство 6832
  4. ​Паводок диктует сроки: в Сургуте ускорили строительство набережной Кривули 6609
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-11 мая? // АФИША 5376
  6. ​Как работники СОКБ не уважают других горожан 5192
  7. ​В Сургуте пошла река Обь // ФОТОФАКТ 4845
  8. ​Куда не проехать 9 мая: власти Сургута сообщили об изменениях перекрытия движения 4822
  9. ​Сургут массово отпразднует 80-летие Победы: шествие «Бессмертного полка», ретро-авто и праздничные концерты 4704
  10. ​Югорчанам запретили держать дома львов, змей и даже сов 4364

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика