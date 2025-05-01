Поздравление председателя Думы Сургута с праздником Весны и Труда

Уважаемые сургутяне!

Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

Празднику почти полтора века – Парижский конгресс Второго интернационала установил 1 мая как международный праздник в июле 1889 года. В 1890 году его отметили впервые. В Советском Союзе 1 мая стал официальным праздником в 1918 году. В 1992-ом году День международной солидарности трудящихся переименовали в Праздник весны и труда.

Весенний Первомай олицетворяет собой надежду на прекрасное будущее!

Стерся политический подтекст, поменялось название, но неизменными остались радостное настроение, улыбки, шары, транспаранты и весна!

И лозунги, которые напоминают нам о том, что Мир – это основа жизни, Труд – залог благополучия, а Май – время, когда природа празднует свое цветение!

В этот день желаю вам счастья, оптимизма, крепкого здоровья, успехов и удачи во всех делах!