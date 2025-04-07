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Торговая война Трампа против Китая выглядела громко, но закончилась ничем

Как Трамп пытался наказать Китай и что из этого вышло

Торговая война Трампа против Китая выглядела громко, но закончилась ничем
Фото из социальных сетей автора

Все обсуждают масштабную тарифную войну, которую развязала Америка против практически всего мира – аж против 185 стран. Но почему никто не вспоминает первую таможенную войну, которую вел Трамп с Китаем в 2018 году?

Посмотрим, настолько она была эффективна и чем закончилась.

Итак: в 2018 году Дональд Трамп, тогда еще почти молодой и горячий, решил, что Китай слишком хорошо устроился на американском рынке. Торгуют, зарабатывают, технологии копируют, если мягко выразиться. А что взамен? Взамен – дырка от бублика. Надо наказывать. Точнее выправлять ситуацию.

Что сделал Трамп? Ввел тарифы. Много. На сотни миллиардов долларов китайского импорта. Особенно досталось стали, алюминию, электронике и всей китайской мелочевке, без которой американский быт представить трудно. Логика простая: сделаем китайское дороже – купят американское.

Гениально? Ну так себе. В теории супер, на практике – не особенно. Китай, как и положено обиженному торговому партнеру, ответил зеркально. Ударили по чувствительному: автомобили, широкий спектр сельхозпродукции.

Кто выиграл?

– Американская экономика? Нет.

Цены пошли вверх, особенно на товары первой необходимости. Плюс бизнес начал нервничать: логистика рушится, комплектующие дорожают, маржа сжимается.

– Фермеры? Они пострадали первыми. Китай был крупнейшим рынком для американской агропродукции. Продажи упали, Трампу пришлось заливать все это деньгами – десятки миллиардов помощи из бюджета. То есть сами себе наступили на ногу и потом за это заплатили.

– Китай? Тоже не в восторге. Экономика замедлилась, но не критично. Просто переориентировались на другие рынки. Естественно, перенесли часть производств для поставок в Америку во Вьетнам, Тайланд, Камбоджу и другие страны. Мы видим, как за последние 6-7 лет выросли поставки всякого ширпотреба из этих стран в США. Все четко.

Плюс – Китай получил толчок к развитию собственного высокотеха. Хотите войны – будет ускоренная мобилизация.

Чем закончилось? Подписали сделку «Фаза 1». Китай обещал закупить побольше американских товаров. Выполнил? Как-то так, не до конца. А торговый дефицит, который Трамп так хотел уменьшить, остался почти на том же уровне.

Просто товарооборот страны с Америкой снизился, а вот с рядом других стран вроде Вьетнама вырос. Так и хочется вспомнить про белорусские креветки.

Какой итог? Трамп устроил шоу. Зрелищно, шумно, с флагами и лозунгами. Победил? На бумаге – да. По факту – победили, как обычно, юристы и финансисты. Остальные – получили счет за представление.

История повторяется уже в форме глобального «звездеца»? Интересно, а итог будет иным, чем в первую попытку? Выучили уроки?

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Сегодня в 15:42, просмотров: 82, комментариев: 0
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