Как Трамп пытался наказать Китай и что из этого вышло

Все обсуждают масштабную тарифную войну, которую развязала Америка против практически всего мира – аж против 185 стран. Но почему никто не вспоминает первую таможенную войну, которую вел Трамп с Китаем в 2018 году?

Посмотрим, настолько она была эффективна и чем закончилась.

Итак: в 2018 году Дональд Трамп, тогда еще почти молодой и горячий, решил, что Китай слишком хорошо устроился на американском рынке. Торгуют, зарабатывают, технологии копируют, если мягко выразиться. А что взамен? Взамен – дырка от бублика. Надо наказывать. Точнее выправлять ситуацию.

Что сделал Трамп? Ввел тарифы. Много. На сотни миллиардов долларов китайского импорта. Особенно досталось стали, алюминию, электронике и всей китайской мелочевке, без которой американский быт представить трудно. Логика простая: сделаем китайское дороже – купят американское.

Гениально? Ну так себе. В теории супер, на практике – не особенно. Китай, как и положено обиженному торговому партнеру, ответил зеркально. Ударили по чувствительному: автомобили, широкий спектр сельхозпродукции.

Кто выиграл?

– Американская экономика? Нет.

Цены пошли вверх, особенно на товары первой необходимости. Плюс бизнес начал нервничать: логистика рушится, комплектующие дорожают, маржа сжимается.

– Фермеры? Они пострадали первыми. Китай был крупнейшим рынком для американской агропродукции. Продажи упали, Трампу пришлось заливать все это деньгами – десятки миллиардов помощи из бюджета. То есть сами себе наступили на ногу и потом за это заплатили.

– Китай? Тоже не в восторге. Экономика замедлилась, но не критично. Просто переориентировались на другие рынки. Естественно, перенесли часть производств для поставок в Америку во Вьетнам, Тайланд, Камбоджу и другие страны. Мы видим, как за последние 6-7 лет выросли поставки всякого ширпотреба из этих стран в США. Все четко.

Плюс – Китай получил толчок к развитию собственного высокотеха. Хотите войны – будет ускоренная мобилизация.

Чем закончилось? Подписали сделку «Фаза 1». Китай обещал закупить побольше американских товаров. Выполнил? Как-то так, не до конца. А торговый дефицит, который Трамп так хотел уменьшить, остался почти на том же уровне.

Просто товарооборот страны с Америкой снизился, а вот с рядом других стран вроде Вьетнама вырос. Так и хочется вспомнить про белорусские креветки.

Какой итог? Трамп устроил шоу. Зрелищно, шумно, с флагами и лозунгами. Победил? На бумаге – да. По факту – победили, как обычно, юристы и финансисты. Остальные – получили счет за представление.

История повторяется уже в форме глобального «звездеца»? Интересно, а итог будет иным, чем в первую попытку? Выучили уроки?

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