Почему цена на золото растет, а спрос на него падает

— Сёма, золото снова бьёт рекорды! Может, пора покупать?

— Ты что, Мойше, я же жду коррекцию!

— А если оно и дальше будет расти?

— Тогда буду ждать ещё сильнее!

Шутки шутками, но ежели серьезно?

Долго ли еще продлится рост цен на золото?

Стоит ли и правда «очень-очень сильно» ждать коррекции или же следует переключить свое внимание на другие активы.

Тем более, что несмотря на то, что рост продолжается, постоянно возникает ощущение — сила роста уже не та, что была ранее. И каждый новый рубеж достается все более и более тяжко.

Как известно, как минимум треть спроса на золото обеспечивают ювелиры. Но вот незадача — они, эти самые ювелиры, потихоньку в последнее время сокращают покупки.

В 4-м квартале спрос ювелирного сектора в мире составил 516,5 тонн, а это:

–11,45% за год;

–14,23% за два года.

То есть спрос от ювелиров сократился за 2 года почти на 15%.

Почему золото растет, но спрос падает?

Просто золото становится слишком дорогим для традиционных покупателей.

Правда, учитывая рост цены (а за 2 года золото подорожало почти на 90%), ювелиры в деньгах покупают значительно больше. Но если ювелиры сбавляют обороты, кто тогда покупает золото?

Центробанки и инвесторы — именно они поддерживают рынок. Но и их аппетит за последнее время пошел немного на спад.

За последний квартал покупки упали на 8% у обеих групп.

Инвесторы сократили объем покупок с 374,1 т. до 344 т.

Центробанки — с 364,1 т. до 332,9 т.

Но, учитывая тот факт, что за последний квартал цена на золото подскочила аж на 14%, опять же и они в стоимостном выражении покупки свои увеличили.

Но все же нужно сегодня четко понимать — всем трем группам покупателей становится дороговато.

Если эта тенденция продолжится, рынок золота может столкнуться с коррекцией!

Давайте смотреть правде в глаза:

Рынок перегрет, а спрос в физических объемах падает — ювелиры не тянут такие цены.

Инвесторы и центробанки замедляют покупки — это тревожный сигнал.

Геополитическая разрядка — если в мире, возможно, на какое-то, боюсь, что незначительное время станет спокойнее.

Напрашивается вывод: Совокупный спрос на защитные активы вроде золота может снизиться.

Слабость доллара против евро и не только его может поддержать цены на золото и не дать коррекции развиться в полной мере.

Правда, я лично полагаю, что достаточно быстро мы вновь увидим уровень скорее где-то 1,065-1,075, вместо текущего почти 1,09.

Впрочем, если ситуация на долговом рынке Европы продолжит ухудшаться, то это может вылиться в общий кризис, который затронет все классы активов, включая золото.

Давайте четко определимся. Долгосрочные драйверы роста никуда не делись, и золото вполне может рвануть к $3100—3200.

Инфляция и торговые войны — как только начнутся новые экономические потрясения, золото снова может стать лучшим активом.

Снижение ставок — да, ФРС пока не торопится, но в этом году их продолжат снижать, что сделает золото еще более привлекательным.

Геополитика — Ближний Восток всегда остается риском, а новый кризис может появиться в любой момент.

Так что долгосрочно — вообще, похоже, беспокоиться не стоит. Но вот относительно краткосрочная коррекция все же вполне возможна.

Т.е. если вы инвестируете в золото через ETF или акции золотопроизводителей, но без плеча, дергаться не нужно и можно спокойно сидеть дальше в позициях.

Однако если вы инвестируете с элементами плеча или даже с помощью фьючерсных контрактов, очевидно стоит быть осторожнее. Коррекция на 100-200 долларов вполне возможна.

Оригинал