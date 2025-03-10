В России вновь подорожала кондитерская продукция

Производители кондитерской продукции вновь повышают отпускные цены на 5-15%, сообщают ритейлеры. Кроме того, крупные поставщики уже начали прибегать к шринкфлякции, то есть снижать вес товара в упаковке для экономии. В чем причины подорожания, и на что обращать внимание при покупке кондитерских изделий, объясняет кандидат экономических наук, доцент кафедры логистики и коммерции УрГЭУ Елена Топоркова.

Основная причина повышения стоимости кондитерских изделий ‒ рост цен на сырье. Например, за год существенно подорожали сахар, масло, молоко и яйцо. Еще один фактор ‒ увеличение кредитной̆ нагрузки: повысились процентные ставки по займам. Также выросли затраты на логистику, подразумевающие транспортные расходы, налоги и таможенные пошлины, упаковку товаров и рекламу.

Покупатели уже понимают, что уменьшение размеров упаковки позволяет сохранить цену на продукт на прежнем уровне. Такой способ хорошо экономит деньги производителей и не влияет на объемы продаж. Однако, может привести к снижению качества: зачастую меняются процентные составляющие, и вместо качественных ингредиентов в состав включаются заменители или продукты более низкого качества.

При покупке кондитерских изделий следует обращать внимание на состав. Качественные кондитерские изделия должны содержать только натуральные ингредиенты, такие как сахар, мука, яйцо, молоко, фрукты и ягоды. В составе не должно быть искусственных красителей̆, консервантов и других добавок, которые могут негативно сказаться на здоровье человека.

Кроме того, важно обращать внимание на срок годности и условия хранения. Просроченные продукты могут быть опасны для здоровья, поэтому лучше выбирать кондитерские товары с более длительным сроком хранения. Если говорить о шоколаде, то он должен быть герметично упакован, чтобы избежать контакта с кислородом и предотвратить окисление. Срок годности лакомства без добавок от трех до шести месяцев, с добавками ‒ от шести до девяти месяцев.