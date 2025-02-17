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​Перспектива СМДТ должна быть одна – вернуть ДК «Магистраль» на окраине города жителям микрорайонов, а самим переехать в центр

Выборы без стратегии: есть ли у Сургута шанс на театральный прорыв

​Перспектива СМДТ должна быть одна – вернуть ДК «Магистраль» на окраине города жителям микрорайонов, а самим переехать в центр
Фото их архива siapress.ru

Что представляли из себя выборы директора Сургутского единственного городского театра, мне представить трудно. Было бы интереснее, если бы претенденты представили перспективы развития городского театра, скажем, до 2030 года.

А перспектива Сургутского театра должна быть одна – вернуть ДК «Магистраль» на окраине города жителям микрорайонов, а самим переехать в центр города, в новое здание Сургутского Большого городского драматического театра. Это программа деятельности для любого директора СМДТ, будь то госпожа Гасилова или госпожа Астраханцева.

А без этой программной цели выборы директора СМДТ выглядят каким-то междусобойчиком. Ну, изберут Светлану Астраханцеву на пять лет, и будут они там что-то творить на окраине города, среди узкого круга «талантов и поклонников». Прорыва нет. Нет никакого прорыва в театральной сфере Сургута при таком раскладе. Застыли в ступоре после прорыва в 2000-м Тамары Лычкатой.

Если на повестке дня у Светланы Астраханцевой нет цели построить новое здание СМДТ, то я бы лично голосовал против этой, как и любой другой кандидатуры на должность директора.


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Сегодня в 13:05, просмотров: 88, комментариев: 0
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