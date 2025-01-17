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​Как работают снежные полигоны Сургута? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Рассказываем, как в Сургуте борются со снежными массами

​Как работают снежные полигоны Сургута? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: архив siapress.ru

Зима в Сургуте ‒ это всегда заснеженные улицы и пробки на дорогах. Главной задачей становится своевременный вывоз тонн снега. Но куда именно его отвозят? О том, как работают снежные полигоны в городе ‒ в обзоре.

Сколько снежных полигонов в Сургуте?

По словам директора департамента городского хозяйства администрации Сергея Алексеева, на сегодняшний день в Сургуте действует пять снежных полигонов:

  • «Дорстройиндустрия», включающий в себя два участка и расположенный в стороне аэропорта;
  • партнерский полигон на Заячьем острове;
  • муниципальный «ДорРемТех»;
  • и еще один ‒ напротив бывшего мусорного полигона, на выезде в сторону Нижневартовска.

Сейчас наиболее востребован партнерский полигон, а менее загружен полигон у аэропорта, утверждает чиновник.

Какие проблемы на полигонах?

Все полигоны работают круглосуточно, но днем могут возникать проблемы: снег начинает подтаивать, становится рыхлым, из-за чего самосвалы не могут проехать.

В таких случаях полигоны временно закрываются на три-пять часов, чтобы провести регламентные работы: снежные массы проливают водой и утрамбовывают бульдозерами. Только после этого движение техники возобновляется, добавил Алексеев.

Какие неудобства испытывают сургутяне?

Для горожан наибольшее неудобство создает уборка в час пик, так как патрульная чистка может провоцировать пробки. По словам Сергея Алексеева, основной акцент делается на ночной вывоз снега, когда движение транспорта менее интенсивное.

Это также выгодно перевозчикам: ночью можно совершить 20-30 рейсов, тогда как днем ‒ около десяти. В первую очередь в Сургуте убираются основные магистрали, затем пешеходные дорожки и межквартальные проезды, указал спикер.

Избавились ли от несанкционированных полигонов?

Два несанкционированных полигона ‒ ИП Ружевич и ИП Евсеев, сейчас закрыты из-за судебных разбирательств, подтвердили в мэрии. Вероятно, эти территории будут переданы в муниципальную собственность для последующей рекультивации.

Также в городе продолжается борьба с незаконным складированием снега. Сергей Алексеев добавил, что контрольное управление Сургута отслеживает подобные случаи, выявляет нарушителей и принимает меры к их наказанию.

Увеличат ли количество снегоуборочной техники?

На сегодняшний день к уборке снега в Сургуте дополнительно привлечены шесть погрузчиков и 13 самосвалов. В планах − приобретение новой специализированной техники, известной в народе как «теща», погрузчика, способного оперативно загружать до десяти самосвалов в одном цикле. В текущем сезоне покупка маловероятна, но к следующему году власти рассчитывают реализовать эту инициативу.


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Сегодня в 17:50, просмотров: 102, комментариев: 0
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