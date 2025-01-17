Почему управленческая чехарда оставила Сургут без развития­

Действительно, почивать на советских лаврах, на феномене «Сургутнефтегаза», Сургут мог бы от силы лет десять, ну, максимум двадцать — то есть крайний срок был реально до 2010 года. Так получилось, что в этом году произошла смена окружного и городского руководства.

Александр Филипенко, несколько уставший, уехал в Москву. Александр Сидоров, тоже уставший от 20 лет мэрства и «борьбы с ветряными мельницами» — то бишь с гегемонией Ханты-Мансийска в распределении финансов, где Сургут всегда оказывался в невыгодном положении, — вынужденно взял пятилетнюю паузу, заняв никому не нужную, прежде всего самому себе, должность Уполномоченного по правам человека в ХМАО.

Часть сургутской политической элиты еще в 2001 году предполагала, что следующим шагом в карьере Александра Сидорова станет губернаторство в Югре. Логичный шаг в его кадровом росте: амбициозный сургутский парень, который прошел путь от обычного жителя до главы города, в расцвете сил и амбиций мог бы возглавить округ.

Но не получилось. Александру Филипенко и окружной элите так понравилось управлять регионом, так понравилось превращать захолустный Ханты-Мансийск в «новую столицу России», а точнее — в «новые ОАЭ», что Александр Филипенко оставался на посту губернатора Югры еще десять лет.

А затем Дмитрий Медведев, президент РФ, начал процесс ротации таких политических тяжеловесов, как Лужков (Москва), Аяцков (Саратов), Яковлев (Санкт-Петербург) и Филипенко (Югра). Хорошо это или плохо? Не знаю. Но так решили в Администрации Президента.

К чему я это говорю? К тому, что последние пятнадцать лет город застыл в ступоре именно из-за кадровой чехарды. Люди приходили и уходили. Зачем приходили? Что оставили после себя? Ответить сложно. Однако тот факт, что два главы города за последние 14 лет оказались под уголовным преследованием, говорит о многом.

Кадры решают все — это аксиома «всех времен и народов». Но при губернаторе Югры Наталье Комаровой об этом, похоже, забыли. Поэтому и сложилась такая ситуация — депрессия и застой. Нет, шума и показухи было много. Но решить главные проблемы команде Комаровой так и не удалось. В первую очередь — ликвидацию временного и аварийного жилья.

Впрочем, о чем это я? В городе по-прежнему многого нет. Потому что блеска в глазах ВИП-чиновников округа не наблюдается, и замахнуться им «на самого нашего дорогого и любимого Вильяма Шекспира», похоже, не дано. А что может сделать город без поддержки округа? Известно, что Сургут — город подневольный.

Какой из этого можно сделать вывод? Он один, и звучит, возможно, крамольно: городу элементарно не дают развиваться последние 15-20 лет. Так сложилось, что превратили Сургут в депрессивный город, лишенный столь необходимого ему, как воздух, нового динамичного развития. Так сформировался, по сути, город-временщик: по жилью и населению он вырос в два раза, а во всем остальном — застой и ступор.

И с этим что-то нужно делать! Нужно что-то предпринимать, потому что нельзя бесконечно наблюдать, как нефть Югры уходит в неизвестность. Нужно действовать, ведь в 2024 году вместо 222 млн тонн нефти Югра добыла лишь 205 млн тонн, и нефтяные компании уже испытывают трудности с привычно высокими финансовыми показателями. А бюджет региона на 71% зависит от прибыли нефтяных компаний.

На 2025 год бюджет Югры составил 500 миллиардов рублей, а бюджет Сургута — 53 миллиарда. Это не просто большие, а очень большие деньги. Однако есть опасения, что эти бюджеты снова будут бездарно растрачены, и потомкам в округе и городе не останется ничего.

Но, друзья! Города и регионы России с бюджетами на порядок меньше превращаются в цветущие и динамично развивающиеся территории. Оказывается, можно — если захотеть. Что мешает Югре захотеть и сделать то же самое? В бюджете региона денег, что называется, «как грязи». Но почему-то их не удается использовать на благо людей в полной мере. И это грустно. Сквозит в этом какая-то управленческая немощь, мешающая создать современную Югру.

Есть ли осторожная надежда на изменение политики последних 14 лет в развитии округа? Откровенно говоря, пока нет. Но надежда все же остается, ведь она умирает последней.

Конечно, это может показаться слишком пессимистичным и даже стать поводом «забросать меня камнями». Можно привести тысячу и один пример «цветущей и развивающейся Югры». Да, например, вводится по одному миллиону квадратных метров жилья в год. Построен «Центр охраны материнства и детства» — один из лучших в мире. Завершено строительство Нижневартовской окружной клинической больницы на 1100 коек, лучшей в России. И так далее по списку.

Однако Руслану Кухаруку и его команде следует решать не застарелые проблемы, а отвечать на новые вызовы времени. Ведь бюджет Югры на 63% зависит от работы нефтедобывающих и нефтесервисных компаний. Это более 350 миллиардов рублей из 500 миллиардов общего бюджета региона — налоги, которые поступают от нефтяных компаний. Такая зависимость Югры от нефтяной отрасли крайне серьезна.

Для сравнения: в Москве более 60% доходов бюджета поступает от НДФЛ. В столице живет 12-13 миллионов человек, из которых как минимум 8 миллионов работают и платят налоги. Кроме того, значительный вклад вносит труд иностранных мигрантов. То есть в столице «рабочий люд» — это столичная Нефть от Сергея Собянина. Сколько платят в Югре налогов по НДФЛ? Немного. Примерно 50-60 млрд рублей.

К чему я это говорю? Недавно уходящий президент США Джо Байден «на посошок» ввел новые санкции против российских нефтяных и нефтесервисных компаний и их собственников. Самые драконовские жесткие санкции с 2022 года. Тогда был установлен «потолок цен» на российскую нефть, сегодня санкции Байдена буквально «перекрывают кислород» всему нефтяному ТЭК.

Югра окажется под ударом в первую очередь. Под санкции попали «Газпромнефть», разрабатывающая Приобское месторождение с годовой добычей 35 миллионов тонн, а также «Сургутнефтегаз» — крупнейший налогоплательщик региона.

Аналитики и специалисты выражают реальные опасения, что данные санкции вызовут, по крайней мере в первые месяцы, падение добычи нефти в Югре. Впрочем, есть небольшая (очень небольшая) надежда, что Дональд Трамп отменит эти драконовские нефтяные санкции. А если нет, то бюджет Югры может пострадать и недосчитаться действительно больших доходов. Чего гадать? Время покажет. Но пессимистический сценарий по доходам бюджета Югры на 2025 год нужно ставить на первое место и расходовать бюджетные средства аккуратно и осторожно.

Тем временем правительство Югры пытается спасать нефтяную отрасль. Так, лицензируются и передаются в разработку нефтяным компаниям региона новые месторождения с общими запасами в 3 млрд тонн. Но, как говорится, «дорога ложка к обеду». Далее Руслан Кухарук призвал внедрять опыт добычи нефти на Пальяновском месторождении (опытном полигоне для добычи сланцевой нефти) и применять его на других месторождениях Югры с ТРИЗ. Однако для этого нефтедобывающим компаниям необходимы льготы — как налоговые, так и другие преференции от окружного бюджета и правительства Югры. Такие вызовы стоят сегодня перед командой губернатора Югры Руслана Кухарука.

Есть серьезные опасения, что новая команда Югры во главе с Русланом Кухаруком не сможет полностью «вычистить авгиевы конюшни», доставшиеся ему в наследство от губернаторов-предшественников.

Поэтому, если убрать «глянец и лоск» с Югры, у обывателя возникает законный вопрос: «Ребята! А что вы делали все эти годы?». Такой вопрос могут задать и в Сургуте, и в Нижневартовске, и в любом другом из 22 муниципалитетов Югры. И, видимо, отвечать придется губернатору Югры Руслану Кухаруку. Отвечать придется всем действующим главам городов и муниципалитетов.

Традиция принимать регион, город или муниципалитет без серьезного аудита и проверки Счетной палаты РФ приводит к тому, что все «косяки» предшественников ложатся тяжким бременем на новых руководителей региона или городов.

Странно было бы, если бы продавец, то бишь материально ответственное лицо сельского магазина, сдал магазин без серьезной ревизии. Такого в природе быть не может по определению. А вот губернаторы регионов передают свои полномочия новому руководителю, по сути, без ревизии и аудита — как «кота в мешке». Это неправильно. Это не дает новому руководству региона начать работу с «чистого листа», а порой даже вынуждает «спускать на тормозах» ошибки прежнего руководителя и его команды.

Однако не будем торопиться с пессимистическими выводами. Посмотрим на реальные действия команды Руслана Кухарука и глав городов и муниципалитетов.

Ранее журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсудили, почему сургутяне все чаще уезжают, что не так с развитием города, и как местные власти могли бы изменить ситуацию.