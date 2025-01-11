Поздравление главы Сургутского района с Днем рождения муниципалитета

Уважаемые жители Сургутского района! Дорогие земляки!

Завершился юбилейный год. Сургутский район уверенно перешагнул в новое столетие – в его жизни начался новый этап. Эту главу истории начнем писать мы с вами, продолжат наши дети и внуки.

Поселения Сургутского района развиваются, прирастают современными объектами. Мы бережно относимся к культуре, истории и традициям. С таким заделом район получит развитие и в новом столетии. И главное, на территории района, уважая традиции друг друга, живут 130 тысяч человек более 100 национальностей, мы – вместе и нам под силу многое.

Дорогие земляки, спасибо за любовь к нашему району и ваш труд. С праздником, друзья! С Днем рождения Сургутского района!