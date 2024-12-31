Поздравление председателя Думы Сургута с Новым годом

Мы прожили еще один год, который стал для нас испытанием на терпение и выдержку, на доброту и гуманность. Мы еще раз поняли, что от каждого из нас зависит будущее нашего города и нашей страны. Мы укрепились в понимании, что должны помогать тем, кто нуждается в помощи. И в этом сургутянам нет равных: в прошедшем году мы с вами отправили 2300 тонн гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции. Эта миссия продолжится и в следующем году.

2024 год стал юбилейным для Думы города. За три десятилетия она стала сильной ветвью муниципальной власти, которая стоит на страже интересов жителей Сургута и делает все возможное, чтобы наш город стал еще лучше.

Уважаемые сургутяне! При вашей активной поддержке депутаты Думы города и в наступившем году продолжат делать всё для того, чтобы город развивался, оправдывая высокий статус экономической столицы Югры.