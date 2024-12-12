Сургут потерял знаковое и центральное здание: почему это важно

Сургутская власть продала «Агентство воздушных сообщений». Известное всем жителям отличное здание в центре города у памятника основателям превращается в филиал банка и коммерческие помещения. Как это решение повлияет на облик Сургута и его жителей? Вместе с журналистами Дмитрием Щегловым и Тарасом Самборским обсуждаем, почему городская администрация пошла на такой шаг, какие альтернативы могли бы быть, и что Сургут потерял, отдав здание «АВС» в коммерческое использование.

Дмитрий Щеглов: В Сургуте одно из центральных зданий, которое знают, наверное, вообще практически все жители, по крайней мере, которые жили в городе за последние 25 лет, «Агентство воздушных сообщений» (это вот то самое здание, легендарное, которое находится на кольце возле памятника основателям) трансформируется, скажем так. Было «Агентство воздушных сообщений» – это было муниципальное предприятие, потом муниципальное акционерное общество. Его город сейчас продает, продает за какие-то там около 130 миллионов рублей, потому что «Агентство» уже в принципе как бы мало кому нужно, потому что все уже все давно в интернете покупают, но суть не в этом.

Суть в том, что вместо «Агентства воздушных сообщений», того самого здания в центре города, у нас будет банк, отделение «Банка ВТБ», и еще какие-то арендаторы, которые будут там что-то арендовать, какие-то услуги оказывать. То ли это, что нужно было городу в самом сердце Сургута, вопрос хороший. Вот его мы сейчас и обсудим. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мой коллега-журналист Тарас Самборский на связи. Тарас, привет. Что думаешь по поводу такого любопытного преобразования в центре Сургута?

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья. Я думаю то же самое, что я думаю по поводу всего остального, творящегося с развитием сургутского городского пространства. Там, где город мог бы использовать за не очень большие деньги возможность создать что-то, развивающее социальный ландшафт, более научно выражаясь, инвестировать в гуманитарный капитал, город профукивает эту возможность, теряет прекрасную площадку для того, чтобы дать горожанам нечто, простите за тавтологию, дающее им, а не забирающее. Ну, будет там банк, который опять, как все банки вокруг, я так думаю, в радиусе, по-моему, 200 метров все крупнейшие банки представлены на улице Ленина в этой части, напротив прямо «Сургутнефтегазбанк» есть, не помню, там какие еще есть банки.

Д.Щ.: Там «Сбер» рядышком, да.

Т.С.: Все там хорошо, все с банковской системой в городе Сургуте хорошо. Город богатый, покупательская способность высокая, средний доход на душу населений один из самых высоких в стране, поэтому банки у нас будут через каждые 100 метров. Надо же высасывать деньги у народа, правда? Кредиты выдавать, ипотеки, если кто-то их еще берет. Зачем выдавать книги, зачем выдавать знания, зачем выдавать навыки? Это все не нужно. Нужно, чтобы сургутский народ сходил на работу в «Сургутнефтегаз» или в бюджетную сферу, получил свою зарплату, принес часть этой зарплаты в банк, положил на депозит, а еще лучше, чтобы он тут оформил несколько кредитов. Для этого сургутяне нужны.

И наш муниципалитет, получается, обслуживает данные запросы корпораций, а запросы на то, чтобы вырваться из порочного круга очень примитивного бытового существования, не осуществляются. Упрек не к нынешней администрации, потому что история с «Агентством воздушных сообщений» тянется еще с каких-то приснопамятных времен. Первый раз о том, что рассматривается возможность продать помещение, мною было услышано от Сергея Полукеева, когда он еще был жив и был директором департамента имущественных и земельных отношений в администрации Дмитрия Попова.

Это был какой-то такой пролет темы, реакция на это у людей нормальных была: «Ну вы чего, ребята, вы совсем уже ошизели, что ли? Зачем вам продавать «АВС» за какие-то копейки?» Эта, кстати, сумма более или менее так вот и фигурировала – 130 миллионов, 100 миллионов плюс-минус какие-то. Что такое 130 миллионов рублей для 45-миллиардного бюджета Сургута? Вот вы сами скажите, что эти деньги решили для бюджета? Вы ни одной дыры ими не закроете, и вы тут потеряли просто пару тысяч или сколько квадратов на самом-самом-самом центральном перекрестке города Сургута. Потом была эта история, когда господин Васильев, был такой в свое время известный в узких кругах канцлер городской Думы, как эта должность правильно называется?

Д.Щ.: Начальник аппарата, по-моему, да?

Т.С.: Вот-вот-вот, да, что-то он там попытался наприватизировать.

Д.Щ.: При Кузьменко.

Т.С.: Да-да-да, при Кузьменко он был, посидел даже в тюрьме за эти делишки, в общем, история интересная. И как-то вот при Вадиме Шувалове дело активизировалось, но по каким-то причинам застопорилось. И вот наконец-то, я думаю, просто цикл документооборота – это очень инерционная машина – подошел к своему логическому завершению. Вот стояла у них в планах приватизация, продать это имущество – вот продают. Тут, кстати говоря, надо сказать, что вот эти пресловутые планы приватизации, они пишутся не чисто местным чиновником. Вот каждый муниципалитет, как и каждый субъект федерации, должен участвовать в программе приватизации имущества. Ну, вот Москва говорит: вы сбрасывайте с себя все ненужное, пополняйте казну какими-то деньгами от продажи ненужного. И муниципалитет, чтобы выглядеть в этой отчетности прилично, он продает что-то, чтобы сказать: мы продали столько-то объектов – выручили такие-то деньги. Ну и все счастливы, получается.

Но конкретно с данным помещением можно было бы поступить более разумно, я считаю, ну конечно же. Нужно (не «можно», а «нужно») продавать многое другое, совершенно городу обременительное, без чего он может жить, и не надо ему содержать кучу всяких помещений, отапливать, платить за это все. Но здесь, слушайте, мы имеем центр города, это улица Ленина, это памятник основателям. Это такое помещение удобное, куда гражданам легко добираться, заходить. И там можно создать все что угодно.

Там может быть – ну, давай просто по ходу попытаемся с тобой вот сейчас подумать – картинная галерея, выставочный зал, какие-то образовательные центры. Никто же не говорит о том, что их должно быть мало, правда, вот мест, куда школьники после школы идут заниматься? Либо это музыкальные кружки, рок-кружки, какие-то рисования, каратисты – ну все вот это, все виды спорта, которые могут быть в подобных помещениях – почему не развивать таким образом город и не давать возможность с участием, безусловно, муниципалитета жителям проводить досуг содержательно?

Ну это же очевидная задача городской власти. Ну не сводится функция муниципалитета к строительству школ, поликлиник, детских садов и уборке территории от снега, ну не сводится. Набор функций гораздо шире. Если мы анализируем, я не знаю, что дата 430 лет Сургуту, провален был совершенно, да, как повод подтянуть какие-то запущенные процессы, в том числе, а может быть, и в первую очередь, в культурной жизни Сургута, спортивной жизни, так сделали из этого выводы и давайте садимся за стол, власть, общественники: «Товарищи, какие у нас проблемы, что порешать? Давайте составим список на лист бумаги, что можно уместить в 5 лет деятельности, но закрыть точно все эти файлы, а не уходить в болтовню, да, и не растягивать на многие-многие десятилетия». Так я уверен, что такой список мгновенно возникнет.

Раньше – я вспоминаю начало своей деятельности журналистской – после каждой статьи, просто, я говорю, после каждой статьи, которая носила критический характер, или какие-то в ней содержались практические рекомендации, обязательно следовал звонок: мэр звонил, или зам какой-нибудь его профильный звонил. И это было не телефонное право, это вот было: «Слушай, ты там вот написал, но, ты знаешь, там вот не так, а вот там вот так вот. Ну давай встретимся, давай как-то обсудим, я бы вот хотел, чтобы вот как-то вы учли нашу точку зрения». Хотя мы всегда старались – это наш был закон – мы всегда старались все точки зрения давать. Ну вот это был диалог. И потом смотришь: ну, точно, а вот этого плохого администрация не сделала, отодвинула решение, а вот это хорошее, о чем мы писали, смотрим, пошел процесс в нужную сторону. То есть чиновники не стремались нормально содержательно реагировать на то, что через прессу пытается донести до них общественность.

Пресса – это инструментарий. Мы всего лишь канал коммуникации между обществом, между гражданами и центрами принятия решений, каковыми для нас, для сургутян, является городская администрация, в меньшей степени региональная администрация, окружная. Мы же не сами выдумываем нашу повестку – мы берем ту повестку, что в соцсетях собирает большое количество откликов, комментариев, просмотров и в экспертном сообществе, и выносим, обсуждаем.

Соответственно, почему бы не использовать подобный формат общения с общественностью нашей новой администрации? Это было бы в большую подпору Максиму Слепову, его новой команде, которую он сильно-сильно обновил, по сравнению с предыдущей администрацией, что вселяет надежды. Но вот эти все процессы с городским имуществом, с городской землей, с городской архитектурой имеют такой мощный инерционный ход. Ну, пока мне хочется объяснять вот подобные упущения этой самой инерцией, мы же даем кредит доверия, мы надеемся на то, что проблемы замечаются, проблемы анализируются, и какая-то там рефлексия происходит, да, профессионально. Вот и все.

Поэтому по «АВС» дело-то уже сделано. Ну, все, будет там «ВТБ», потом там будет обязательно «Пятерочка» или «Магнит» – это стопудово – будет «Красное & Белое», все нормально, самые платежеспособные федеральные арендаторы зайдут на одно из самых центральных коммерческих теперь уже помещений города Сургута. Вот так мы разовьем центральную площадь – это же центральная площадь на самом деле, не та придуманная, возле «Газпрома» – перед памятником основателям города, центральную улицу города. Все хорошо: много банков, много аптек, много «Красное & Белое», много «Магнитов». А зачем нам музеи, зачем нам выставочные залы, ну вы о чем, товарищи? Качать нефть, спать – тепло в квартиры подано – и деньги нести в банк.

Д.Щ.: Ну да. Что ж, нашим дорогим зрителям я предлагаю пофантазировать, а что бы вы хотели увидеть на месте того самого здания, где некогда располагалось «Агентство воздушных сообщений», а теперь будет располагаться всякое другое. Давайте вместе по этому поводу подумаем для того, чтобы просто на будущее, вдруг когда-нибудь наша городская администрация захочет трансформировать еще какое-нибудь центральное помещение в городе, и тогда уже будут хотя бы какие-то идеи витать в воздухе. Пишите комментарии, ставьте «лайки», подписывайтесь. Полную расшифровку этого разговора вы прочитаете у нас на siapress.ru. Ссылка в описании уже имеется. До новых встреч, через неделю вновь о чем-нибудь интересном поговорим. До свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока. Читайте книги, смотрите хорошие фильмы. Может быть, так это сохранит трезвый взгляд на происходящее. Всем пока.

Д.Щ.: Ура.