Культура Сургута: 20 лет без прогресса

В этом выпуске проекта «О чем говорят» журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают состояние культурной жизни в Сургуте. Почему в городе нет не только полноценного театра, но и театра кукол, картинной галереи, музея города, планетария и еще много чего? И почему в целом культура Сургута живет без прогресса уже без малого 20 лет? Ответы и поводы для скромной надежды — в нашем видео.

Дмитрий Щеглов: Еще два года в Сургуте не будет театра, по крайней мере, здания. Как сообщают в новостях, ремонт того самого здания Сургутского музыкально-драматического театра, которое находится возле ЖД вокзала на улице Магистральной, переносится еще по срокам и будет завершен только в 2026 году. То есть целая труппа у нас сейчас пока что находится в не своего помещения. Плюс, у нас еще, как вы помните, театр «Петрушка» также находится без здания, и тоже, когда вопрос этот будет решен, непонятно. Вот, пока что Сургут – это город двух больших и заметных бездомных театров. И это не говоря о том, что, в принципе, какого-то отдельного и хорошего здания для такого типа искусства у нас практически не предусмотрено. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Тарас Самборский – мой коллега, журналист – на связи. Обсудим эту историю. Тарас, что думаешь по поводу театров в Сургуте? Что же за незавидная судьба у нас такая?

Тарас Самборский: Вообще, Сургут – это кладбище нереализованных культурных проектов многих, не только упомянутых двух театров. И эта ситуация очень грустная. Это, конечно, говорит о приоритетах местной власти на протяжении многих лет. Возьмем такой период до 20 лет, когда после очень интенсивного, бурного окультуривания Сургута, чем занималась администрация Александра Сидорова в первый срок, во второй, в третий срок, что активно модерировал и толкал тогдашний руководитель сургутской культуры Яков Черняк. Все это потом потихонечку стало снисходить на нет, и уже как-то в последующие администрации, которые руководили городом, было не до культурки.

Приоритет очевидно сместился, как мы много раз говорим, в сторону интенсивного строительства так называемого доступного жилья, а по форме впариваемого жилья через всевозможные негосударственные и региональные институты финансирования. И при отсутствии другого формата жилья, это жилье считается по приказу сверху доступным – это одна тема. И вот все интеллектуальные усилия местных и региональных властей были сосредоточены на том, чтобы, первое, в огромных количествах строить это самое массовое жилье, второе, успевать обеспечивать хоть какой-то социальной инфраструктурой тех, кто в это массовое жилье заселяется. Абсолютно бессмысленный сизифов труд, заколдованное кольцо, никогда финиша в этой гонке не будет. Потому что всегда при такой политике власти не будут в состоянии находить деньги для обеспечения социальной инфраструктуры.

Д.Щ.: Ну вот пример, кстати говоря, очень красочный пример, как мне кажется, из Восточного жилого района Сургута: сколько там появилось новых домов, та же Северная Венеция, сейчас там Марьина Гора строится активно. И всех их обслуживает одна-единственная поликлиника «Геолог», которая уже захлебнулась давным-давно, она уже даже признаков жизни не подает, там больше 100 тысяч человек к ней прикреплено. А поликлиника, которая будет, чтобы хоть как-то вообще-то разбавить эту нагрузку, ее построят, в лучшем случае, в 2027 году, и то, если повезет. То есть это просто красочный пример. А есть еще школы, есть еще, ну, с детскими садами еще более-менее неплохо, но вот со школами и поликлиниками прямо не успевают. Надо сказать прямо, не успевают.

Т.С.: Со всем плохо, и с детскими садами плохо. В детских садах уже 15 лет «колобок пошла», поэтому я бы тоже тут не испытывал определенного оптимизма. Соответственно, вот, что мы имеем. Почему так произошло – это другой разговор. Какова степень вины в подобной провальной политике региональных властей или местных властей, тоже надо смотреть, и федеральных властей, соответственно. Понятно, что все уровни власти выполняли те или иные федеральные программы и задачи: доступное жилье, опять-таки, эти все нацпроекты. У нас же та же поликлиника, которую будут героически строить теперь три года, как ты сказал, до 2027…

Д.Щ.: Это если повезет.

Т.С.: Если повезет, да. Это же очередной проект, пиар многих важных лиц: от руководителей города до всевозможных депутатов, активистов «Единой России» – это все будет использоваться на каждые выборы. Вот так у нас осуществляется социальная политика. То есть город растет по населению стремительно, экзистенциально, власть едва поспевает за тем, чтобы элементарно обеспечивать коммунальные задачи этому населению. Это население в массе своей вообще не привносит в город никакой социальной пользы, оно не создает гуманитарного капитала, мы об этом тоже миллион раз говорили. Потому что в городе не возникло ни одного завода, ни одной высокотехнологичной отрасли, которая бы потребовала большого количества новых жителей: с дипломами, с образованием, с квалификацией – а вот эти жители откуда-то берутся.

И вот власть, не покладая рук, обеспечивает им несчастные садики, кое-как построенные, достроенные, кое-как наполненные персоналом, школы, которых никогда не будет столько, чтобы сургутские дети учились в одну смену, а остаток дня использовали на свое личностное развитие. Это к вопросу о театрах, мы сейчас подойдем. Никогда не будет здесь того объема культурных и социально значимых заведений, которые занимаются непрямым обслуживанием граждан: как больницы, поликлиники, школы, детсады, кладбища и так далее. С кладбищем тоже проблема, мы тоже это обсуждали. И понятно, почему в том числе эта проблема…

В общем, к театрам. Да, безусловно, это приоритет местной власти. Может быть, под воздействием внешних обстоятельств, но это приоритет. Поэтому в Сургуте не было за 20 лет построено городского театра. Каждый город должен иметь свой театр. Конечно, это одна из визитных карточек, это одна из фишек. Любая интеллигентная прослойка любого города должна находить отдушину в подобных заведениях культуры. А в Сургуте вообще так-то ведь не только городской, муниципальный драматический театр, их несколько, а развитием площадок… Кроме «Петрушки» еще есть альтернативные театры, и которые ставят совершенно нормальные произведения – это вполне на уровне, это хорошие драматические коллективы. Развитием этих коллективов вообще уже никто не занимается. Вот где выступают, там и выступают. Приютил их городской культурный центр, которого нет, естественно, в Сургуте…

Д.Щ.: Ну да, кстати.

Т.С.: …Вот, слава богу. Дали им на сезон в театре Сургутского университета поработать – ну, прекрасно. И мы получаем вследствие вот этой искаженной политики местной, вследствие невидения правильной перспективы своей задачи, а власть должна, любая власть, государственная и местная в том числе, она должна делать две вещи. Она должна делать свой народ богаче и счастливее, и вторая вещь, соответственно, она как бы подзадача, она из этого вытекает, осуществлять определенный набор действий обязательных.

Вот все, что касается развития культурного пространства, у любой власти стоит на первом месте всегда. А культурное пространство, просьба не путать с социальной политикой, в России это смешали в единое, у нас поэтому, кстати, заместители губернаторов, вице-премьеры, заместители мэров – они все замы по социальной политике. Вот, кстати говоря, когда Яков Черняк перестал быть только директором Департамента культуры или заместителем по культуре, а объединил в себе функционал и культурного куратора, и куратора по социальной политике, сразу замедлилось движение вот именно в области культуры. Вот все, что он мог по инерции мощной, по своему опыту, он толкал, но новых проектов уже не было. Тут еще и законодательство в России поменялось, стало труднее многие вещи делать.

В общем, у нас смешали культурную политику с социальной политикой – вот результат. И что мы имеем? А мы имеем следующее: у нас итоги вот такой, 20-летней эры бескультурья сургутского. Вот смотрите: театра нет, «Петрушки» нет, станции юннатов нет, планетария нет, Дома пионеров нет, «Авроры» нет, городского культурного центра нет, ДК «Строителя», соответственно… ДК «Геолог», я оговорился.

Д.Щ.: Но его еще построят. Как минимум деньги есть на это.

Т.С.: Ну хорошо. Там говорильня пока, пока говорильня. Никто не вышел к прессе и к общественности и не сказал: «Мы такого-то числа откроем двери городского культурного центра». Нет, этого всего нет. Пока есть непонятной юрисдикции конкурсы на фасады, на еще что-то, но мы не видим проекта. Пока есть инициативные лица в виде потенциального подрядчика на строительство. Или мы видим депутатов, которые что-то говорят на ту или иную тему. Мы не видим оформленного по срокам, по объемам финансирования, по выбранному подрядчику проекта, о котором власть могла бы сказать: «Тогда-то вы получите этот объект». Продолжим.

Нет музея города, ну, краеведческий музей он называется, его нет. Да, он есть как бы, он есть на бумаге, он даже занимает определенные площади бывших складов каких-то. Но это даже не вариант, я не знаю, с московским Винзаводом, когда производственные площади реновируются в арт-пространство, и их бывшее промышленное назначение каким-то образом обыгрывается. Нет, это были совершенно примитивные из профлиста и сэндвич-панелей постройки, которые вообще в таком городе, как Сургут, да в любом современном городе надо сносить и на их месте строить что-то современное. Ну нет музея у нас: ни города, ни краеведческого музея в своем здании. У нас нет картинной галереи: ни одной, ни второй, ни третьей, ни частных – никаких. У нас нет… Слушайте, у нас просто много чего нет.

Если так вот перечислять, то мы говорим: культурой вообще-то никто не занимался. Остались подвижнике в виде вот того же Черняка, в виде, я не знаю, Надежды Жуковой – городская библиотека, Светланы Кругловой, Ларисы Гуровой – вот вам вся культура. Понимаете, эти люди, которые уже 40 лет тащат это все на себе, пока не уйдут, что-то в Сургуте будет чертыхаться. Они уходят – Сургут встает даже с этими проектами. И мы видим, что, смотрите, даже на примере «Петрушки», вот я Алену Блинову критикую за одну-единственную вещь: не за то, что она руководитель «Петрушки» – это прекрасный руководитель культурного классного заведения, но она как менеджер не может пробить свой проект. О чем это говорит? Это говорит о том, что она, ну, она не обязана быть менеджером, не каждый главный режиссер, не каждый художник может быть еще и импресарио, так вот – это нормально, но власть-то тоже не может пробить «Петрушку». Но это же говорит о том, что не к кому человеку со слабыми менеджерскими вот этими пробивными способностями в этой части обращаться, потому что там тоже никого нет. Никто не может с ней разговаривать квалифицировано. Никто не может сказать: «Так, я эту проблему решаю за два года на раз-два». Как это было раньше в любой сильной муниципальной власти.

Ладно, справедливости ради, в Сургуте появился, опять-таки, при позднем Сидорове большой спортивный центр: этот Ледовый дворец. Дотянули, наконец, мы этот 50-метровый бассейн, все это по федеральным программам. Ну, есть в Сургуте бассейн. А что толку, что у нас есть один бассейн, если у нас нет много других спортивных заведений, которые бы попадали во дворы. Да, есть вот эти вот так называемые быстровозводимые чудовища, которые строят на территориях школ, но это не совсем для открытого доступа общественности. Ну ладно, хоть это делают, слава Богу. Есть, конечно, большой этот вот музей истории России, как он называется?

Д.Щ.: «Россия – моя история».

Т.С.: Он неплох. Но это федеральная программа, она просто пришла в Сургут, и в Сургуте воспользовались этой возможностью, его создали. Создали, опять-таки, во встроено-пристроенном помещении. Для меня это странное решение. Я считаю до сих пор, что в тот момент как раз был один из самых удачных способов прикупить здание торгового центра «Вершина» и сделать там огромный музейный комплекс в современной архитектуре вот совсем с другой эстетикой. Ну да ладно, что есть, то есть. Ну есть построенный нефтяниками дворец искусств «Нефтяник». Вот, что мы имеем.

Если сегодня поговорить с кем-то в городской администрации о четких перспективах всех перечисленных проектов и больных точек, уверен, что не то, чтобы конкретного ответа конечного мы не получим, мы не получим даже видения. Чиновники начнут опять разводить руками, говорить, что не все от нас зависит, что мы связаны какими-то отношениями с субъектом Федерации, с правительством России – вот это все не так вот быстро и просто делается. Ну хорошо, но мы же это слышим уже 20 лет.

Маленькая надежда на то, что сургутский театр, который занимает помещение бывшего клуба ДК «Магистраль»… Это был клуб, его железнодорожники построили. И когда железные дороги российские начали сыпаться, а был период, когда они сыпались, был период, когда это была не мощная государственная корпорация, как сегодня, а просто оно рассыпалось. Я в тот период, помню, я даже ездил на какое-то интервью к… Аксенов был руководитель железных дорог еще при позднем Ельцине, которого прочили даже на президента страны, который странно, быстро умер, как только начали прочить, но это другая история. И его рассказ о состоянии железных дорог, он был очень печальный. Вот в тот момент, видимо, железные дороги сбрасывали с себя все непрофильные активы. Так вот ДК «Магистраль» оказалась в руках сургутского муниципалитета. Но хоть такое решение нашли.

Ну, слушайте, товарищи, но это же все-таки ДК. Это же тоже место, где проводят досуг жители вот этого, теперь уже очень большого района: это и ЖД, это и ПИКС, это вот вообще вся эта северо-западная часть, которая по Нефтеюганке там идет и дальше. Соответственно, а какой-то клуб у этих людей будет? Какое-то место культурного досуга там будет в этом районе? Или вы все, вы решили, что мы на сто лет вперед закрыли вопрос с Сургутским драматическим театром? Да не закрыли вы этот вопрос. По мне, так надо, безусловно, делать театр, находить площадку, инвестировать туда деньги, притаскивать любые федеральные программы.

Ну давайте проведем тоже БРИКС какой-нибудь в Сургуте, давайте какую-нибудь олимпиаду, спартакиаду, господи, студендиаду проведем. Все, что угодно, лишь бы сюда зашли какие-то серьезные объемы денег. И давайте пересмотрим наш подход к строительству того, что мы называем соцкультбытом. Давайте начнем строить все по индивидуальным проектам, по конкурсным проектам. Ну немножко будем разнообразивать Сургут и вытаскивать его из вот этого состояния. Так вот, я не договорил.

Маленькая надежда на то, что что-то произойдет с театром, и с перечисленными, и не только перечисленными объектами, связана у меня с новым заместителем по культуре Владимиром Фризеном. О котором, ну, в моих разговорах с моими визави я слышу оценки, скажем так, не то, чтобы позитивные, потому что люди боятся уже высказывать какой-то позитив, а оценки с определенной надеждой. Его все-таки характеризуют как человека мотивированного, заточенного на конкретное дело. И тот небольшой период времени, когда он был ответственный за культуру в Сургуте, вот после многолетнего какого-то затишья такого, болотного, был какой-то всплеск, и что-то там пошло, пытался что-то сделать. Ну, посмотрим. Посмотрим. Пока…

Д.Щ.: Но надо сказать, что еще в округе произошла замена в команде культуры. И там заместитель губернатора, который курирует это направление, Елена Майер, она была директором департамента культуры в Тюменской области. И тюменский губернатор, когда ее провожал, он ее сильно похвалил и пожелал удачи. Сказал, что еще поработаем вместе, учитывая то, что мы все-таки соседи.

Т.С.: Ну, прекрасно. Будем надеяться на это. Нет, есть серьезные надежды на то, что по многим сферам, ну, мы говорим сейчас о муниципальной сургутской политике, о муниципальной нашей политике, сургутской, Сургутского района, пойдут изменения, мы что-то увидим. И, наверное, какие-то импульсы округ будет посылать в город, какие-то волшебные послания, задачи, не буду называть это грубым словом «пинком», пинки. Но хотя после того, что на сургутском культурном пустыре мы наблюдали 20 лет, хочется очень волшебного пенделя, конечно, очень хочется. Я надеюсь, что Максим Слепов точно так же видит эту ситуацию. В конце концов, он имеет на очень коротком расстоянии лучшего эксперта в этой сфере, и ему наверняка больно смотреть на то, каким по большому счету неразвитым в культурном плане, я не буду употреблять слово «бескультурным» – это другая категория, а каким неразвитым в культурном плане Сургут является, и сколько мы возможностей потеряли за эти годы. Сколько можно было создать чудесных проектов, которые бы гремели на всю страну, на целые регионы, которые бы вытаскивали Сургут в то самое гуманитарное культурное пространство, необходимое для его конкуренции с соседними городами.

Народ разбегается. Народ разбегается туда, где не только теплее, но где и безопасней, и интересней, и ближе по традиционным культурным кодам. Сургут эту задачу не выполняет, он ее игнорирует.

Д.Щ.: Ну что ж, дорогие зрители и читатели. Высказывайте свои мнения в комментариях, что вы думаете по поводу культурной жизни в Сургуте, чего бы вы хотели видеть в этой самой культурной жизни, чего вам не хватает. Возможно, это станет поводом для наших будущих видео. А, чем черт не шутит, может, кто-то из ответственных лиц тоже это услышит и вдохновится. Смотрите нас на Youtube, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Здесь у нас каждый день что-то выходит, теперь уже прямо каждый день, сто процентов. И читайте нас на siapress.ru. И до новых встреч, до свидания.

Т.С.: Спасибо, друзья. Всем-всем пока.