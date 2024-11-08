Россияне рассказали о том, каким видят мир через 50 лет

В условиях стремительного развития технологий и глобальных изменений россияне все чаще задумываются о том, каким будет мир через несколько десятилетий. Каким видят будущее россияне – рассказали в опросе ВЦИОМ.

По мнению 60% россиян, через 50 лет люди значительно изменятся, причем изменения будут касаться в первую очередь их личностных качеств. 42% респондентов полагают, что эти перемены будут положительными. 12% ожидают, что люди станут умнее, 8% – что более добрыми и гуманными, а 2% уверены, что люди станут активнее, коммуникабельнее и стрессоустойчивее. Лишь 18% прогнозируют негативные изменения, такие как деградация и лень.

Помимо изменений в людях, 41% респондентов отметили, что изменится и само общество. Среди ожидаемых улучшений выделяются продолжительность жизни (5%), медицина (3%) и уровень жизни (3%). 10% считают, что общество будет сталкиваться с негативными последствиями, такими как ухудшение здоровья и зависимость от гаджетов (по 3%).

На ближайшие 10 лет основные приоритеты россиян – семья (45%) и здоровье (34%). Финансовое благополучие оказалось важным для 21% опрошенных, 17% выделили безопасность, а 12% считают приоритетом комфорт и стабильность. Молодые поколения, особенно зумеры, делают упор на карьеру (28%) и финансовую независимость (37%). Для старших же поколений приоритетом остаются здоровье (43-48%) и семья.

Будущее, по мнению россиян, потребует развития умений адаптироваться к переменам (27%) и навыков общения (27%). Также среди приоритетных умений россияне отметили цифровую (23%) и финансовую грамотность (22%). Каждый пятый считает необходимыми технические навыки (20%), которые особенно важны для мужчин (26% против 16% среди женщин).

Россияне полны надежд на медицинские и технологические достижения: 51% верят в изобретение лекарства от рака, 40% ожидают, что повсеместно распространится использование умных устройств, а 36% полагают, что цифровые валюты станут обычным явлением. Ожидания россиян также включают в себя популяризацию электромобилей (33%) и биометрии (30%). В то же время менее реалистичными для них кажутся открытия внеземных форм жизни (7%) и колонизация Луны или Марса (6%).