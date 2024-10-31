Почему Россия боится Хэллоуина? Плюсы «страшного» праздника

Хэллоуин в России — это праздник, вызывающий много вопросов и опасений у некоторых граждан, но, в основном, у представителей власти. Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, как Хэллоуин мог бы украсить городскую жизнь на примере Сургута, добавить красок и семейного куража. Что привлекает людей в «страшном» празднике, и почему стоит переосмыслить его значение в наших реалиях?

Дмитрий Щеглов: Пожалуй, самый официально ненавидимый праздник в России – Хэллоуин – приближается. Борьба с ним у нас давно вышла на государственный уровень: запрещают проводить Хэллоуин в школах, клеймят его как совершенно страшное увлечение, которое не должно быть, которому вообще нет места в России. Но что из него можно хорошего-то получить – вот это мы сейчас и обсудим. Это «О чем говорят», меня зовут Дмитрий Щеглов. Мой коллега, журналист Тарас Самборский на связи. Привет, Тарас.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья, как всегда.

Д.Щ.: Давай представим себе, что нам с тобой нужно объяснить российскому, я не знаю, ну, российским чиновникам это сложно объяснить, российскому народу хотя бы объяснить: почему Хэллоуин – это интересная штука, и почему она могла бы быть вообще-то полезна для России, конкретно для Сургута. Можем в разрезе Сургута поговорить, потому что некоторые плюсы в этом празднике все-таки есть. Какие бы ты перечислил сам?

Т.С.: Думаю, что простым людям объяснять пользу того или иного праздника не надо. Народ наш с огромным воодушевлением радуется любой возможности что-нибудь попраздновать. И Хэллоуин несчастный, пресловутый – лишь одно из многих звеньев в бесконечной цепочке праздников и поводов что-нибудь попраздновать.

Что такое Хэллоуин, так, для начала? Вообще, праздник – это не совсем праздник. Это такая комбинация и радости, и грусти. Он совпадает в христианских, прежде всего, католических, протестантских, но все-таки христианских, заметим, странах с днями памяти умерших, днями вспоминания умерших. Это напоминает то, что в России день поминовения, когда все дружной толпой несутся на кладбище и вспоминают своих близких. В общем, это одна его составляющая, и тут оно накладывается на такую, грустную волну.

С другой стороны, Хэллоуин закрывает долгий осенний сезон сельскохозяйственных работ. Собственно, во многих сельскохозяйственных, фермерских странах, а таковыми являются сегодня практически все, в известном смысле и Россия – это тоже сельскохозяйственная держава, крупнейший производитель, я не знаю, зерна, многих других культур. И понятно, что осенний период рано или поздно упирается в наступление зимы. Вот Хэллоуин – удачный повод, после многих других фермерских праздников, их там бесконечное количество в разных странах, закончить осень и готовиться к зиме. И так вот, в принципе, все очень логично устроено: люди собрали урожай, люди готовы отдыхать, а тут вот пора и вспомнить близких, а тут все это накладывается на такую культуру каких-то хоррорных вещей, но исключительно в таком, бурлескном контексте.

И вся Европа с Америкой бегают, и радуются, и хлопают в ладоши. Преступности никакой не возникает. Наоборот, это одна из возможностей встречаться людям в другой, неформальной обстановке, выходить на улицы, устраивать какие-то, я не знаю, шествия, фестивали, какие-то акции. И все это, как мы помним, в России совершенно нормально прижилось и воспринималось людьми органично. То есть никакого культурного шока россияне от Хэллоуина не испытывали. Точно так же, как они не испытывают культурного шока от вполне, кстати говоря, нерелигиозного праздника под названием Новый Год. А, напомню, это главный праздник в России, и по-прежнему он главный праздник, несмотря на то, что церковь просто настоятельно требует считать главным праздником все-таки Рождество Христово.

Д.Щ.: Ну да. Рождество и Пасху, я так понимаю, что это такие два столпа.

Т.С.: И, кстати говоря, если взять обратную сторону Хэллоуина. Есть же проводы зимы пресловутой. Все это так вот совпадает с этими днями весеннего-весеннего равноденствия более-менее.

Д.Щ.: Проводы осени.

Т.С.: Нет-нет, я теперь уже привожу другой пример: вот проводы русской зимы – что это такое?

Д.Щ.: Да, это Масленица и Пасха.

Т.С.: Ну разумеется. Вот когда коммунисты отменили Пасху, то смекалистый народ тут же выдумал замену и прыгал через костры, в языческом порыве сжигал чучело зимы. И стало это прекрасной, доброй, веселой традицией, которую, я считаю, совершенно необязательно отменять и все возвращать исключительно в церковное, религиозное лоно. Вот, если в России проводы русской зимы остаются, то чего бы не быть какому-нибудь такому, урожайно-фермерско-осеннему фестивалю под названием Хэллоуин. Ничего же страшного в этом нет. По поводу отмены русской культуры всевозможные вот этими придуманными страшными американцами праздников, ну, слушайте, ничто не мешает русским культурным деятелям придумать какие-то свои собственные образы. Хотя что такого там тяжелого в образе тыквы пресловутой? Ну ничего.

Д.Щ.: Тыквенный Спас же у нас. У нас же Тыквенный Спас, уже все, понятно.

Т.С.: Безусловно. Но вот опять, мы сделали такой симулякр, а как бы подмигиваем: но все-таки это же Хэллоуин подразумевается. Я думаю, что Хэллоуин – он и есть Хэллоуин. Тыквенный спас – это тыквенный спас, но все будут подразумевать, что это Хэллоуин. Либо все будут думать, что это что-то такое, одно и то же. Есть «Макдональдс», а есть «Вкусно и точка». Все же понимают, что это одно и то же, и, вероятно, даже одни и те же бенефициары по-прежнему.

Так что здесь ничего, мне кажется, страшного в слове «Хэллоуин» и, тем более, в самом мероприятии под названием Хэллоуин не происходит. Я вообще выступаю за то, чтобы как можно больше использовалось всевозможных поводов для праздников, фестивалей, каких-то акций публичных: культурных, спортивных. День проводов зимы, так День проводов зимы. Если надо через неделю после этого сделать Масленицу, давайте сделаем Масленицу. Если после этого начинается Пасха, давайте будем отчаянно праздновать Пасху. День Святого Валентина, так День Святого Валентина. День Татьяны, давайте будем, значит, радоваться Дню Татьяны. Чего в этом страшного? Нормальные, христианские, повторюсь, праздники. Ведь когда они возникали, не было какого-то принципиального разделения: придумала католическая церковь или восточная христианская церковь, в частности, Русская Православная.

Нет, так никто не задумывал подобные мероприятия. Все они имели какой-то совершенно жизненный источник, жизненную причину. Возьмем День Татьяны и так далее, их просто так-то десятки, этих всевозможных праздников. Сургуту, если мы немножко попытаемся помечтать о том, как нашу вспенить, окультурить местную почву, вполне можно было бы использовать данные поводы, для того чтобы оживлять городской пейзаж общественный, пейзаж культурной жизни. Сколько мы говорим о том, что нам нужны, я не знаю, какие-нибудь хантыйские обряды, которым придается такое, современное, осмысленное звучание. Ведь можно же взять за основу что-то и сделать, я не знаю, фестиваль клюквы, фестиваль черного лиса, праздник черной лисицы и так далее.

Слушайте, это же все очень интересно. У нас этого всего нет. А нет потому, что полное скудоумие, я не знаю, хотите, у власти, у организаторов, у креативных людей, которые могли бы это все продуцировать. Но вся интеллектуальная сила уходит на другое, и поэтому пусто, ничего нет. А людям хочется какого-то куражу, нормального куражу, не в смысле ночных клубов. И раз нет чего-то нормального, а люди ищут этому замену. Чем вам плоха замена в виде несчастного Хэллоуина? Люди берут Хэллоуин и радуются жизни. Вы же ничего своего предложить не можете, на самом деле. Все очень просто.

Д.Щ.: Ну да. Я бы здесь добавил еще такой, знаешь, нюанс, что Хэ́ллоуин, или Хэлло́уин, действительно говоря, мы с тобой все разные ударения ставим, мне кажется, нас комментаторы съедят за это, но, тем не менее, давай пусть будет Хэллоуи́н. Мне кажется, что его суть в том, что это семейный праздник. А у нас же семейные ценности во все концы просто в России. А Хэллоуин – это реально очень семейный праздник. Потому что деткам очень нравится вот весь этот антураж, им хочется попугаться, им хочется что-нибудь понаклеивать, всякие страшные картинки, сделать себе какой-нибудь страшный грим и побегать, побеситься всем вместе. И родители в это тоже вовлекаются, они тоже как-то вместе это все делают, и это реально такая, семейная движуха в хорошем смысле. Поэтому никто никого в жертву не приносит, никто никого не ест. Это совершенно все носит такой, добродушно-пугающий вайб, скажем так. Это первое.

Т.С.: Да, без малейшего оттенка какого-либо политического содержания.

Д.Щ.: Ну да, и какой-то реальной бесовщины, знаешь, какой-то жуткой жути. Нет, это просто развлечение. Во-вторых, есть такое понятие, называется «антиповедение». Это значит, что время от времени вообще людям полезно нарушать правила в рамках существующих каких-то институтов. Поэтому, когда дети пугают взрослых, или когда можно не спать до самого утра, это у нас наш Новый Год, это наш такой пунктик нашего антиповедения. Это еще различные, в общем, моменты, когда ты выходишь за рамки нормального, немножко колбасишься, тебе там очень весело, а потом возвращаешься в норму и живешь свою жизнь абсолютно так же, как и раньше жил, не принося никого в жертву, не кусая никого за шею, не выпивая кровь (спойлер). Это в принципе полезно для социального организма, это в принципе для людей хорошо. Это их жизнь разукрашивает и делает ее вкуснее. И третье, чтобы…

Т.С.: Об этом и речь… А, прости…

Д.Щ.: Я бы еще…

Т.С.: Я просто вспомнил, что у меня за углом вот такая вот прекрасная тыква. Надо было мне сделать ее фоном нашего сегодняшнего проекта.

Д.Щ.: А, ну да, кстати.

Т.С.: Но, может быть, я сейчас ее принесу еще, и мы покажем зрителям. Третье?

Д.Щ.: И третье, я бы хотел отметить: вот ты заговорил про разнообразие культурного ландшафта в Сургуте, я бы здесь поговорил про разнообразие абсолютно материального культурного ландшафта В Сургуте. То есть, представляете себе, если бы в Сургуте, условно говоря, где-то в последние 10 дней октября в городе бы появилось много прикольного вот этого хэллоуинского оформления: тыквы, этот оранжевый свет специфический, какие-нибудь летучие мыши светящиеся, какие-нибудь, не знаю, фигурки ведьм летающих. Еще можно какой-нибудь наш собственный, я не знаю… Леших добавить, каких-нибудь вурдалаков, то есть наших таких, исконно славянских нечистей. И это просто создает прикольную атмосферу. То есть это город разукрашивает, это город оживляет.

После этого, Хэллоуин проходит, условно говоря, на пятый день ноября все это дело уже благополучно размонтируется, и начинается монтаж новогоднего оформления Сургута. Новогоднее оформление живет, Новый Год мы празднуем. Новый год где-нибудь, условно говоря, 14-15 января, может быть, чуть дальше, начинают разбирать это вот новогоднее оформление. А потом можно устроить оформление в стиле Китайского Нового Года. Это уж теперь у нас прямо в тренде в государственном. Мы понимаем, что Восток теперь наше все, и Китай – это теперь один из лучших друзей вообще. Почему бы не сделать в городе классное китайское оформление в стиле Китайского Нового Года – это тоже очень красиво.

И, кстати говоря, я совершенно не удивлюсь, если пройдет лет так пяток, и мы все будем дружненько вместе с китайцами праздновать Новый Год. Не так, конечно, как они, целый месяц, но как-нибудь. В общем, каждый, как ты говорил, я здесь согласен, каждый повод, чтобы сделать жизнь ярче, интереснее, разнообразнее, каждым поводом нужно пользоваться, и в том числе с точки зрения вот этой вот именно оформительской: создание атмосферы, праздника и так далее—это вот очень круто.

Т.С.: Да. Как же я забыл тыкву. Но что делать, ладно. Друзья, не бойтесь Хэллоуина, он вас не укусит, все нормально.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Все переживают это дело спокойно.

Д.Щ.: Оставляйте свои комментарии, что вы думаете…

Т.С.: Я думаю, половина зрителей нас будут вот так вот с крестами смотреть: «чур вас!» Но ладно. Не бойтесь, купите тыкву, поставьте себе на окошко.

Д.Щ.: Да. Пишите, что вы думаете по поводу этого праздника и его имплементации в наши российские реалии. Вообще, стоит это делать, не стоит, а может быть, какие-то другие праздники стоит нам акцентировать, так сказать, в нашу жизнь. Расшифровку этого разговора посмотрите на siapress.ru, ссылочка будет в описании. И смотрите нас, подписывайтесь, ставьте лайки, у нас много всякого интересного выходит. До новых встреч, до свидания.