В рубрике «Доска почета» – аппаратчик химводоочистки с 40-летним стажем

Рубрика «Доска почета» пополнилась еще одним лицом. Аппаратчик химводоочистки 3 разряда цеха пароводоснабжения (ЦПВС) НГДУ «Комсомольскнефть» Елена Николаевна Попова уже более 40 лет работает в Сургутнефтегазе. Это история простого человека, честного и добросовестного труженика.

Елена Попова в 1983 году ехала в небольшой рабочий поселок нефтяников, понаслышке зная, что там рады всем, кто не боится труда и условий промысла.

Это был период, когда закладывался новый муниципальный объект Сургутского района и, чтобы его не путали с одноименным временном городком из балков и вагончиков, до полного переселения семей нефтяников в обиход ввели приставки: Старо-Федоровский и Ново-Федоровский.

Благодаря небольшому стажу продавца в селе Старобешево Украинской ССР Елену Николаевну сразу приняли на работу в Федоровский ОРС (отдел рабочего снабжения): начинала кухонной рабочей, дожидаясь открытия в Ново-Федоровском первой в поселке большой столовой, куда сразу перевели буфетчицей. Позже появились магазины, и уже до 1990 года наша героиня работала по профессии.

«С перестройкой в Сургутнефтегазе началась большая реорганизация, – вспоминает поворотные события моя собеседница. – Многие, в том числе торговые объекты переходили на баланс муниципалитета, и в сфере торговли (в пределах Сургутского района) мне стало нечего делать.

Новую профессию обрела с легкой руки заместителя начальника ЦПВС НГДУ «Комсомольскнефть» Николая Григорьевича Дашкина, под чьим руководством проводилось все тепло на Старой, а потом и на Новой Федоровке. Переквалификацию на аппаратчика химводоочистки я проходила прямо на предприятии под руководством Зинаиды Ивановны Поваляевой, инженера школа подготовки кадров, функционирующей тогда в составе НГДУ. Стажировка была на очень ответственном объекте – в двухэтажной паровой котельной №4 цеха подготовки и перекачки нефти (ЦППН). В первый день посетила мысль; «Куда я попала?!» – кругом пугающее железо, постоянный гул, столько непонятной терминологии. Запомнилась мне бойкая пожилая наставница – тетя Валя (к сожалению, фамилии не помню), которая так просто объясняла все замысловатые параметры и необходимые манипуляции, что всю производственную науку я быстро мотала на ус и вскоре освоилась», – вспоминает Попова.

Новоиспеченного аппаратчика (с присвоенным 2-м разрядом) Елену направили в введенную в эксплуатацию на Северных Родниках (часть Родникового месторождения, близ сельского поселения Юбилейный) котельную – точно такую же, как при ЦППН. Коллектив там сразу сложился, а в дружеской атмосфере работа пошла легко и радостно.

Следующие кардинальные изменения в трудовой истории Е.Поповой произошли с модернизацией котельных ЦПВС – постепенным переводом оборудования на автоматическое управление. В 2008 году опытного аппаратчика химводоочистки уже 3 разряда перевели на самую большую котельную ЦПВС – №1-Б.

«Уже 34-й год, как я отвечаю за процессы химической очистки и подготовки воды, – поясняет свои задачи ветеран производства. – Особого внимания требует качество исходящей жидкости – поступающей с водоочистных сооружений (ВОС): жесткость воды не должна превышаться, что напрямую влияет на срок службы паровых и водогрейных котлов. Для этого раз в месяц выполняю забор анализов и направляю на проверку в цех научно-исследовательских работ НГДУ. После смягчения в специальных фильтрах часть воды автоматически направляется в бак-аккумулятор-200 (установлен после капитального ремонта в 2015-м) и далее – в водогрейный котел, откуда подготовленная бежит по сетевым коммуникациям, обеспечивая тепло на объектах НГДУ «Комсомольскнефть». Другая часть, пройдя химическую очистку, уже под статусом «питательной» направляется по трубопроводам для пользования в быту трудового коллектива», – рассказывает Елена.

Елена Николаевна рассказывает и о дорогом ей дружном цеховом коллективе, который отличается преимуществом в нем людей с большим трудовым стажем – грамотных, ответственных, знающие свое дело специалистов.

Не скрывает радости, что по ее стопам – в нефтегазодобывающем предприятии теперь свою трудовую историю строит сын Антон Николаевич Попов, который начинал слесарем в цехе подготовки производства, а сегодня трудится специалистом по охране труда КЦДНГ №2.

Вспоминает и о самом волнительном за все годы моменте, когда ее наградной список пополнило удостоверение ветерана труда ПАО «Сургутнефтегаз» (2021): соответствующие документ и нагрудной знак Елене Николаевне вручал Сергей Николаевич Матвеев (на тот момент начальник управления) на торжественном собрании НГДУ «Комсомольскнефть».