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​Топ-10 вкладов года: куда вложиться с умом? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Куда выгоднее всего вложить деньги в 2024 году

​Топ-10 вкладов года: куда вложиться с умом? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

В 2024 году рынок вкладов предлагает широкий выбор предложений для тех, кто хочет не только сохранить свои сбережения, но и получить доход. Ставки варьируются в зависимости от срока, суммы и условий банка, но уже можно выделить несколько наилучших вариантов по доходности. О самых прибыльных вкладах 2024 года − рассказали эксперты Роскачества.

Что нужно помнить при выборе вклада

Инвестирование средств во вклады — один из наиболее популярных способов сохранения денег. Стоит отметить, что на данный момент при текущей ставке ЦБ самые выгодные вклады — краткосрочные (6 мес. — 1 год).

При выборе вклада следует учитывать различные факторы, такие как процентная ставка, условия вклада, надежность банка и т. д.

  • Внимательно прочитайте условия вклада. Самая высокая ставка по вкладу отнюдь не гарантирована всем желающим. Обычно для ее получения нужно выполнить ряд условий банка. Если хотя бы одно из них не выполнено, ставка может быть ниже (иногда существенно).
  • Ставка для новых вкладчиков. Банки привлекают новых клиентов высокими ставками. Однако если у вас уже был вклад в данном банке и вы хотите вновь открыть его, банк может предложить низкую ставку. Высокие ставки доступны лишь тем, кто впервые открывает вклады. Иногда есть требование «новых денег»: это значит, что средства должны прийти не с ваших текущих счетов, а из других банков или наличными.
  • Не все банки разрешают пополнять вклады. Иногда пополнение доступно только в первые дни после открытия.

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

  • Название: «МКБ. Преимущество+»
  • Ставка: 20%
  • Сумма: от 10 000 до 1 000 000 рублей
  • Срок: 95 или 185 дней
  • Только для новых вкладчиков

РОСБАНК

  • Название: «Надежный. Капитал Плюс»
  • Ставка: 20%
  • Сумма: от 100 000 до 1 000 000 рублей
  • Срок: 6 месяцев
  • Только для новых вкладчиков

ВТБ

  • Название: «ВТБ-Вклад»
  • Ставка: 19% (до 20% с надбавками)
  • Сумма: от 10 000 до 15 000 000 рублей
  • Срок: 1 год
  • Надбавки доступны для новых вкладчиков или при внесении «новых денег»

УРАЛСИБ

  • Название: «Доход»
  • Ставка: 19%
  • Сумма: от 1000 (в интернет-банке) до 100 000 рублей (в офисе)
  • Срок: от 180 до 1100 дней

ЭКСПОБАНК

  • Название: «Праздничный плюс»
  • Ставка: 19%
  • Сумма: от 100 000 до 100 000 000 рублей
  • Срок: 367 дней
  • Пополнение вклада возможно в первые 30 дней

ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК

  • Название: «Выгода плюс»
  • Ставка: 19%
  • Сумма: от 10 000 рублей
  • Срок: 6 месяцев
  • Открытие вкладов только в офисе банка

АЛЬФА-БАНК

  • Название: «Максимальный»
  • Ставка: 18,51%
  • Сумма: от 50 000 рублей
  • Срок: 1 год

АБСОЛЮТ БАНК

  • Название: «Абсолютный Плюс»
  • Ставка: 18,5%
  • Сумма: от 10 000 до 3 000 000 рублей
  • Срок: 92 или 182 дня
  • Для вкладчиков без действующих договоров вкладов в течение 90 дней

ГАЗПРОМБАНК

  • Название: «Новые деньги»
  • Ставка: 18,5%
  • Сумма: от 15 000 до 10 000 000 рублей
  • Срок: 367 дней
  • Максимальная ставка при внесении «новых денег»

СВОЙ БАНК

  • Название: «Свой вклад»
  • Ставка: 18,5%
  • Сумма: от 30 000 до 500 000 000 рублей
  • Срок: 181 день
  • Пополнение вклада после открытия возможно в течение 30 дней

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Сегодня в 11:01, просмотров: 59, комментариев: 0
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