Россияне высказали мнения о полезных школьных предметах

В 2024 году школы вводят новые дисциплины, но россияне все чаще задаются вопросом о пользе уже существующих предметов. Какие уроки, по мнению граждан, действительно необходимы, а какие – бесполезны, рассказали в опросе ВЦИОМ.

Что полезно?

В новом учебном году школьная программа продолжает меняться: вместо ОБЖ в расписании появится предмет «Основы безопасности и защиты Родины», а старшеклассники будут изучать семейные ценности на внеурочных занятиях.

Несмотря на изменения, россияне считают наиболее полезными математику (54%), русский язык (47%), историю (30%), физику (27%) и литературу (25%).

За последние 15 лет взгляды на важность школьных предметов изменились: если в 2009 году в полезности всех предметов были уверены 12% россиян, то сегодня – только 6%. Количество затруднившихся с ответом также сократилось с 25% до 17%. Некоторые предметы, такие как химия, биология и обществознание, стали называть чаще.

В то же время иностранные языки потеряли свою популярность: сегодня о необходимости их изучения говорят более чем вдвое реже, чем 15 лет назад (9% против 20-23%). Также впервые за долгий период в списке полезных предметов появилась военная подготовка, набравшая 3% голосов.

Что бесполезно?

Определить, какие школьные предметы россияне считают бесполезными, оказалось сложнее. Большинство опрошенных (63%) затруднились с ответом. Наименее полезными предметами, по мнению россиян, являются религия, музыка и рисование (по 4% каждый).

Логика возвращается

Недавно в Госдуме предложили ввести в школьную программу курс логики – предмет, который преподавался в дореволюционной России и в советский период. Идея нашла поддержку у 59% россиян, особенно среди молодежи в возрасте 18-34 лет (65-68%).

В равной степени инициативу поддерживают мужчины и женщины, а также россияне с различным уровнем образования. Идентичные показатели также у жителей крупных городов и сельской местности.

Против возвращения логики в школьную программу высказались 23% опрошенных, а среди молодежи 18-24 лет таких всего 13%. Еще 11% россиян относятся к инициативе безразлично.

«Где работать моим детям и внучкам?»

Россияне чаще всего видят своих детей и внуков в сфере здравоохранения (27%) и в IT (20%). Женщины в полтора раза чаще мужчин упоминают медицинские профессии (33% против 20%), в то время как IT-технологии одинаково популярны среди обеих групп (18% мужчин и 22% женщин).

Далее идут профессии инженера (12%), педагога (10%) и военнослужащего (8%). Менее популярны творческие, предпринимательские и научные сферы (по 2% каждый). При этом почти каждый шестой россиянин уверен, что молодое поколение должно самостоятельно выбирать свою будущую профессию (18%).