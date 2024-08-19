16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,9062   EUR  97,8390  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​«Каждый ларек на Чистых прудах приносил владельцам по $100 тысяч в год. Мы таких снесли десятки тысяч»

Сергей Собянин объяснил, почему городу нужно вкладываться в благоустройство

​«Каждый ларек на Чистых прудах приносил владельцам по $100 тысяч в год. Мы таких снесли десятки тысяч»
Кадр из выступления Сергея Собянина на «Территории смыслов»

Выходец из Югры и мэр Москвы с 2010 года Сергей Собянин выступил с получасовой лекцией перед молодежью в рамках проекта «Территория смыслов». В своей речи глава столицы рассказал о масштабном процессе урбанизации, стремительном росте крупных городов страны, а также задачах, которые стоят перед менеджментом этих городов.

В частности, Сергей Собянин рассказал о большой кампании по сносу бесконтрольно расплодившихся по столице киосков. Сейчас многие не помнят, но раньше многие знаковые пространства Москвы были буквально забиты подобными полулегальными торговыми объектами. «Один такой ларек на Чистых прудах приносил своему владельцу $100 тысяч в год. Вы снесите ларек за $100 тысяч, наденьте каску и бронежилет, но даже в этом случае не будете чувствовать себя безопасно. А мы таких снесли десятки тысяч», – сказал мэр Москвы. По его словам, после того, как по этим полям из киосков прошлись бульдозеры, на развалинах были обнаружены, в том числе, склады с экстремистской литературой. На месте снесенных ларьков Москва в короткие сроки построила около 800 общественных пространств, около 1000 парков, а также благоустроила 24 тысячи дворов, что в целом изменило облик города.

Сергей Собянин также прокомментировал наиболее частую претензию в свой адрес – о постоянной укладке плитки. «Уже есть такой мем: Собянин бесконечно копает тротуары, потому что там Лужков клад зарыл. На самом деле это так. Но это не Лужков клад зарыл, а современная экономика там зарыта, – сказал мэр Москвы. – Когда там стояли ларьки и парковались машины, там не было ни людей, ни торговли, ни туризма. Потратив 100 млрд рублей на благоустройство, мы получаем в год 120 млрд от туризма. За год эти затраты окупаются. Подобных экономических чудес вы мало где найдете».

По словам Сергея Собянина, из некомфортного города люди бегут, а обеспечение безопасности и комфорта граждан, напротив, дает колоссальную отдачу. Потому как люди, понимающие, что в определенном городе им и их детям будет хорошо, вкладывают в этот город свое будущее, деньги, потенциал.

«Простая формула. Когда мы вкладываемся в комфортный город – это притягивает людей. Они хотят там жить, они вкладывают туда свои знания, компетенции, будущее, и эти инвестиции создают новые рабочие места. Рабочие места дают дополнительные доходы в бюджет, которые позволяют вновь инвестировать в комфорт города и притягивать новых людей. И так далее, – объяснил Сергей Собянин. – Поэтому когда вы видите, что цветочки посажены, что проводятся разные фестивали – так мы заботимся о том, чтобы людям было комфортно и интересно жить в Москве. И мы понимаем, что без этого города не будет. И комфорт – это не просто цветочки, это все, что нас окружает, когда вы выходите из подъезда, идете по улице в детский сад или поликлинику, едете в автобусе или своей машине».

В конце Сергей Собянин также добавил, что каждой команде, руководящей городом, нужно ставить перед собой большие задачи: «Я скажу: чем круче задачи вы ставите – тем, порой, ближе победа. Ставьте совершенно немыслимые, амбициозные цели, то все получится. Если вы не ставите такие цели, то ничего не получится».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:57, просмотров: 108, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 16:13
Хорошо говорит. А сколько дохода приносит владельцам незаконного строения ТЦ «Югра Молл»? А сколько дохода приносила владельцам шиномонтажка до того? Сколько дохода принесёт владельцам уродское сооружение на Рабочей? Кажется, что чиновники ГА не имеют ни касок, ни бронежилетов, ни бронетехники, чтобы сносить все, что незаконно или с помощью вороватых чиновников было самостийно построено за предыдущие годы. Снос строения на «грэсовском пятачке» пока единственное достижение ГА на благо комфортности жителей и будущего города.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​История со счастливым концом: сургутяне неделю искали корги по кличке Месси 363
  2. ​19 августа над Россией взойдет «Осетровая Луна» 333
  3. ​Матери трех детей из Нефтеюганска пришлось доказывать свою многодетность 299
  4. ​На автодороге «Сургут − Нижневартовск» в ДТП пострадали женщина и ребенок 242
  5. ​В Сургуте готов к учебному году новый корпус школы №9 237
  6. ​Руслан Кухарук обсудил с министром Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекуновым еще один мост через Обь 230
  7. ​Провал на Никольской: в Сургуте деформировался еще один участок дороги 223
  8. ​Югра оказалась в топ-3 регионов по уровню зарплат учителей в России 220
  9. Владельцев аттракционов оштрафовали за нарушения в Югорске 191
  10. На югорской трассе спасли мужчину с инсультом 191
  1. ​Провайдеры: «Заголовки о том, что с нами массово разрывают контракты из-за замедления YouTube, слишком громкие» 2799
  2. ​Михаил Гуменюк покидает пост заместителя главы Сургута 2068
  3. ​Путь к сердцу − вовсе не через желудок: кардиоцентр Сургута уже скоро вернет плановую госпитализацию 1522
  4. ​В Сургуте под колеса автомобиля попали двое детей на одном электросамокате 1477
  5. Рейс Сочи-Сургут задержали на 9,5 часов 1361
  6. Роспотребнадзор назвал продукт, вызвавший вспышку сальмонеллеза в Сургуте 1360
  7. При рекультивации мусорного полигона в Нижневартовске пропали миллионы 1340
  8. Министра просвещения ждут в ХМАО на открытие крупнейшей школы в регионе 1322
  9. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 17-18 августа? // АФИША 1292
  10. ​Церковь и архитектура 1289
  1. ​Чирикова: мята и шалфей входят в список наркотических растений 12176
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 августа? // АФИША 4738
  3. Погода в Югре: холодные ночи и дневные грозы 4461
  4. ​Россия не в топе: ВОЗ назвала самые пьющие страны мира 3637
  5. Рабочая неделя в Югре начнется с тумана, дождей и гроз 3538
  6. ​Новый генплан Сургута отправлен на доработку – вмешалась федеральная власть 3114
  7. Культовые 90-е // Обзор СИА-ПРЕСС 2941
  8. ​Тесно 2877
  9. ​Как выбрать сладкий арбуз // Обзор СИА-ПРЕСС 2849
  10. ​Провайдеры: «Заголовки о том, что с нами массово разрывают контракты из-за замедления YouTube, слишком громкие» 2799

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика