Как правильно собрать ребенка в школу

9% родителей взяли кредиты для подготовки детей к учебному году. Средний чек за сбор ребенка в школу увеличился в среднем на 10% по сравнению с прошлым годом. Эксперты Роскачества поделились интересной статистикой на эту тему и рассказали, как правильно закупиться, чтобы одежда прослужила долго.

Средняя цена на школьную форму увеличилась на 11%, достигнув почти 4 000 рублей, а рюкзак подорожал на 8%, до 2 324 рублей.

Самым заметным скачком отметился пенал, подорожавший на 22%. В целом, практически все позиции школьных товаров подорожали, что создает дополнительные финансовые нагрузки для родителей, собирающих детей к учебному году.

При выборе школьной формы нужно обратить внимание на состав ткани, подкладку, пуговицы и швы.