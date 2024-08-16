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​Проблема обучения детей мигрантов в школе: взгляд бывшего преподавателя

Как на самом деле работают с детьми мигрантов в школе

​Проблема обучения детей мигрантов в школе: взгляд бывшего преподавателя
Фото: siapress.ru

Югра попала в топ-10 регионов по числу детей мигрантов в школах и заняла седьмое место с долей таких учащихся в 1,5%. И это число, на удивление, достаточно маленькое. Ведь приезжих из других регионов становится все больше. В статистике явно не учтены те дети, родители которых все-таки имеют гражданство РФ, но это не отменяет того факта, что этим детям тяжело интегрироваться в общество.

Нужно ли вообще говорить, что к таким детям необходим особенный подход и образовательный маршрут? И нужно ли напоминать, что получение всеми детьми бесплатного образования закреплено в Конституции РФ? Оба эти факта говорят о том, что каждый педагог, работающий в школе, обязан всеми силами «впихнуть» в такого ребенка все знания, несмотря на все трудности и языковой барьер.

А какие вообще трудности ждут педагога?

Во-первых, как я указал выше, следует быть готовым к языковому барьеру. Нередки случаи, когда ребенок в начальной школе владеет русским языком настолько поверхностно, что учителю приходится импровизировать. То есть объяснять жестами, просить одноклассников той же национальности перевести или объяснить ребенку информацию.

Я лично сталкивался со случаями, когда педагог в процессе многолетней работы подучивал родной язык ученика-иностранца и находил к нему настолько особенный подход, что все барьеры разрушались.

Во-вторых, большую роль играет процесс социализации таких детей. Из-за плохого знания русского языка у ребенка могут возникнуть трудности в общении со сверстниками. Таких детей могут недолюбливать в классе, отказываться с ними общаться и даже унижать. Это все может спровоцировать серьезные проблемы в эмоциональном развитии ребенка, которые будут только увеличивать расстояние между ним и сверстниками. Тут в дело должен включаться педагог-психолог и социальный педагог, которые будут проводить линейки, индивидуальные и групповые занятия, тем самым сглаживая эмоциональный фон в классе.

В-третьих, учителю, работающему в классе с детьми мигрантов следует быть готовым к педагогическим запущенностям, связанным с переездом в другую страну и различием в образовательных программах. Такому педагогу нужно принять необходимость проведения дополнительных занятий, в том числе и индивидуальных. Но везде ли доплачивают ли за это? И есть ли для этого условия?

Что же делать?

Основным инструментом для разработки и реализации индивидуальной стратегии сопровождения детей мигрантов является психолого-педагогический консилиум. В его состав могут входить педагоги-психологи, учитель-дефектолог, учитель-логопед, социальный педагог и другие специалисты. В результате работы консилиума составляется перечень детей мигрантов, нуждающихся в специализированной поддержке, и для каждого из них разрабатывается индивидуальный план сопровождения. Ключевую роль в этом процессе играет классный руководитель: он координирует и обеспечивает взаимодействие всех специалистов, участвующих в адаптации детей.

Также АНО «Центр социальной и культурной адаптации интеграции иностранных граждан» и АНО ДПО «Институт развития компетенций» стали инициаторами открытия в Сургуте Центров изучения русского языка. Их программа обучения включает не только основные правила русского языка, но и развитие навыков разговорной речи. Кроме того, в таких центрах детей будут обучать общепринятым нормам поведения.

И, наверное, самое главное − вовлеченность и работа всех специалистов учебных заведений, которые будут поощрять успехи детей мигрантов, заполнять проблемы в знаниях, помогать им успешно интегрироваться в школьный коллектив и общество в целом, а также работать с родителями. Однако не стоит забывать, что в среднестатистической школе весь педагогический состав и так завален работой, что не дает им в полной мере сделать фокус на каждого ребенка.


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Сегодня в 15:53, просмотров: 122, комментариев: 0
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