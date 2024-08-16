О чем говорит второй за год скандал с автобусными перевозками в Сургуте

В этом выпуске «О чем говорят» мы обсуждаем второй за год скандал с перевозчиками на автобусных маршрутах в Сургуте. Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский разбирают причины остановки автобусов, проблемы в компании СПОПАТ, а также возможные пути решения кризиса в системе общественного транспорта города.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Тарас Самборский – мой коллега, журналист – на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья, как всегда.

Д.Щ.: Поговорим сегодня вот на какую тему: в Сургуте второй за год затык/скандал с перевозчиком на локальных автобусных линиях. Значит, дело было так. Есть такая компания – «Запсибавто» – это, в частности, 16-й, 18-й, 26-й и еще два дачных маршрута 107 и 111. И вот, в один прекрасный день, автобусы этой компании на свои маршруты не вышли. Естественно, поднялась паника, все начали спрашивать, что произошло. К делу подключился как «СПОПАТ», наш муниципальный перевозчик, так и глава города Максим Слепов. Пошли разговоры о том, что якобы руководство компании-перевозчика не выплачивало зарплаты сотрудникам, водителям, и они поэтому устроили такую вот импровизированную забастовку. Потом выяснилось, что все-таки будут выплачены там какие-то премии этим водителям и так далее и так далее. То есть, в принципе, процесс был налажен.

Но, я просто напомню, это второй случай за год. Я не припомню за предыдущие годы, которые, как минимум, пока я наблюдал за информационной повесткой, чтобы у нас были какие-то такие масштабные скандалы, связанные именно с перевозчиками. Ну, кроме того, что в некоторые из предыдущих лет выяснялось, что бюджет города отгружает «СПОПАТу» невероятные сотни миллионов рублей, а они куда-то деваются в неизвестном направлении. Кроме этого, у нас таких скандалов не было. Сейчас уже два за буквально три месяца. Потому что что в мае так получилось, что не вышли на линию 45-й и 47-й автобусы, самые популярные маршруты в Сургуте, и их там «СПОПАТ» тоже должен был очень резко и очень стремительно заменять.

На какие нюансы этой всей истории ты бы обратил внимание, с точки зрения организации перевозок в Сургуте? Может быть, уже как-то пора их как-то реформировать или, может быть, наоборот, их не надо реформировать, а нужно как-то настраивать при помощи тонких изменений внутри существующей системы, как ты думаешь?

Т.С.: Ну, не будучи специалистом в теме общественных перевозок, и тем более «СПОПАТа», трудно что-то сказать. Я хотел бы спросить: а кто заказчиком является у вот этого перевозчика дачных маршрутов?

Д.Щ.: Система выглядит так: у нас есть ДГХ (Департамент городского хозяйства), его подведомственное учреждение, которое курирует для города все общественные перевозки, это акционерное общество «СПОПАТ», которое на 100% принадлежит администрации города. Соответственно, «СПОПАТ» какие-то маршруты обслуживает сам, какие-то маршруты он разыгрывает на тендерах. И его подрядчиками являются вот эти вот разные компании, в том числе вот этот вот «Запсибавто». То есть фактически они перед «СПОПАТом» совершили вот этот вот свой условный демарш.

Т.С.: То есть «СПОПАТ» им платит, и дебиторки там, ну, встречной, кредиторка и дебеторка, нет у этих компаний друг перед другом? «СПОПАТ» платит?

Д.Щ.: «СПОПАТ» – да, за это им платит «СПОПАТ», за провоз людей по этим маршрутам.

Т.С.: Ясно. Хорошо. Ничего хорошего. Я думаю, что главная, конечно, проблема в «СПОПАТе». Но не потому, что он виноват вот в этой именно ситуации, а потому что много десятков лет это главное, ну, единственное по факту, городское транспортное предприятие чувствовало, да и чувствует по-прежнему себя не очень хорошо. И больная это компания. Город предпринимает какие-то титанические усилия ее вытащить до стандартов нормального, эффективного, прозрачного бизнеса. Я предполагаю, что это одна из целей реформы Андрея Филатова была. И, в общем-то, к этой цели сургутская мэрия шла. Понятно, что процесс чрезвычайно болезненный. ТО, как крали в «СПОПАТе» в прежние администрации, оно просто, оно в голове не укладывается. Там они себе рисовали, генералитет и бухгалтерия, такие адские премии, ну, то есть это просто ежемесячная прибавка по любому поводу: за ненормированный рабочий день, за еще какую-то ерунду – там сотни тысяч рублей просто к официальному окладу, понимаем, да. То есть деньги… Это такое воровство, тупое. Они через ведомости проводили, а как вообще складывались…

Д.Щ.: Кстати, осудили не так давно одного из бывших, по-моему, этих менеджеров.

Т.С.: Ну, не одного из бывших, а бывшего генерального директора, но это как элементы этой всей работы, я понимаю. А по сути, я не знаю, «СПОПАТ» – это как магазин «Елисеевский» в андроповские годы. Вот просто вся система выстроена таким образом, чтобы под вывеской одного фактически существовало другое. То есть это бездонная дыра, абсолютно неэффективный менеджмент, абсолютно демотивированный персонал, а за многие годы еще и потерявший какую-то профессиональную хватку, солидарность. Персонал, которому совершенно ничего уже не хочется. И в условиях, когда «СПОПАТ» является главным заказчиком транспортных пассажирских перевозок, ему, видимо, трудно выстраивать вот эти подрядные, субподрядные взаимоотношения со своими исполнителями: сама компания в стадии перестройки. И вот этот последний…

Д.Щ.: Ну да, я просто напомню, что у нее новый менеджер уже полгода как, и я сейчас не возьмусь судить, но я слышал в основном положительные отзывы.

Т.С.: Ну потому что новый менеджмент, и менеджеры, и генеральный директор, выполняют ровно тот стандартный набор антикризисных действий, которые бы выполнял любой на его месте более-менее грамотный управленец – это же понятно. Если мы имеем убыточную компанию, мы сначала сокращаем издержки все необоснованные. Ну, допустим, как я только что рассказал, было чего сокращать.

Если у компании низкая выручка, вы пересматриваете свои тарифы, вы пересматриваете свою экономику, ищете дополнительные источники заработка, отсюда конфликт по 45-му, 47-му маршрутам. Я понимаю, в чем там дело. «СПОПАТ», в общем-то, грубо говоря, отжал экономически выгодные маршруты у своего же подрядчика, отдал их себе, чтобы создать дополнительную выручку. Как антикризисное решение – скорее да. Как решение с последствиями – надо смотреть. То есть тут не все однозначно.

Поэтому, вероятнее всего, по прошествии года реформы «СПОПАТа», город должен со специалистами, кто занимается подобными транспортными реконструкциями, проанализировать основные главные ошибки и компании, и проведенной реформы, ее первого этапа. И, вероятнее всего, следующим этапом должна быть более глубокая перестройка вообще всей системы транспортного обслуживания населения Сургута, с тем, чтобы подрядные организации, которые «СПОПАТ» нанимает на выполнение тех или иных маршрутов, не оказывались такими недобросовестными, как вот, вероятно, с этими дачными автобусами произошло.

И, заметим, сейчас вообще стилистика многих предпринимателей возвращается к такому стилю 90-х годов: когда что-то не нравится, сразу взрыв эмоций, сразу пошел шантаж, сразу разговор со своим заказчиком, в данном случае это город. Поэтому Максим Слепов и вмешивается в эту ситуацию, а ему не нужны такие скандалы, потому что только что более-менее разрулили ситуацию с 45-м маршрутом. Сразу предприниматели начинают вставать на дыбы: «Мы так не работаем…». Как вот с тем нашим пресловутым соседом, с забором. Что-то ему там с городом не понравилось во взаимоотношениях: «Я вам сделаю назло вот такую ситуацию шантажом, а вы бегайте вокруг меня».

То есть это все неприятные ситуации, ничего нельзя сказать конкретно. Если для «СПОПАТа» данный подрядчик слабый, наверное, он должен разыграть другого. Но, опять-таки, транспортная компания – это же не два листа бумаги, два карандаша. Это же огромная материально-техническая база, это же автобусы, гаражи, это же их сервис, ремонтная база, специалисты, водители – это все люди квалифицированные, их нельзя на рынок просто так выбрасывать. Соответственно, тут просто вопрос коммуникации города через «СПОПАТ» со своими подрядчиками.

Но чем качественнее будет реформа самого «СПОПАТа», чем больше «СПОПАТ» будет бизнес-компанией, а не муниципальным придатком, тем спокойнее будет и на городских маршрутах, которые «СПОПАТ» передает своим «субчикам» – это понятно. Я за то, чтобы «СПОПАТ» был хорошим бизнесом. Пусть он будет муниципальным, но, если это бизнес, то бизнес нормально регулирует подобные взаимоотношения со своими контрагентами. Без всякого участия городских властей у него это будет получаться на раз-два. Так что, надо голосовать за то, чтобы «СПОПАТ», усилиями его нынешнего менеджмента и усилиями городской власти, превращался в нормальную, прозрачную компанию, а не вот в этот вот объект для непрерывного казнокрадства.

Д.Щ.: Александр Попов, когда давал мне интервью, он как раз, отвечая на мой вопрос про то, что является большим приоритетом: оказание услуг или прибыль, он объяснил, что прибыль у компании и означает улучшение качества услуг. И поэтому бизнес-составляющая «СПОПАТа» тоже должна расти, и эффективность и так далее. То есть, как минимум, это он декларировал.

Т.С.: Совершенно точно. То есть прибыль, во главе всего стоит прибыль. И хотя всякие крикуны предпринимателей не любят и даже ненавидят за то, что они за прибыль работают, на самом деле, если у компании есть прибыль, то у компании все хорошо. Это означает, что у персонала нормальная зарплата, персоналу можно платить бонусы и премии, компания может выделять деньги на развитие. Прибыль – это всегда хорошо. Прибыль – это свободные деньги; свободные деньги – это увеличение маневренности бизнеса и вывод его на новые рубежи. Так что прибыль – это хорошо, и Попов абсолютно прав.

Д.Щ.: Ну что ж, хорошо. Комментируйте, высказывайте свои мнения о том, что вы думаете по поводу сейчас работы общественного транспорта в Сургуте. Может быть, какие-то ваши собственные истории, связанные со «СПОПАТом». Может, кто-нибудь там работал, расскажет что-нибудь интересное. Потому что много всякого оттуда доносится разнообразного, всегда интересно послушать. Полную расшифровку нашего разговора вы прочитаете на siapress.ru. И через неделю мы с вами еще повстречаемся, что-то интересное обсудим. Пока что ставьте лайки, смотрите нас, читайте нас. И до новых встреч, до свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока.