16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,9062   EUR  97,8390  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Конфискация машин за превышение, строительные таблички и «фейковая» деревня для больных деменцией – урбанистические ноу-хау

Седьмой выпуск урбанистических идей и фишек, которые бы пригодились Сургуту

​Конфискация машин за превышение, строительные таблички и «фейковая» деревня для больных деменцией – урбанистические ноу-хау
Фото pixabay.com и t.me/gre4ark

Продолжаем публиковать обзоры разнообразных урбанистических ноу-хау и фишек, а также примеров интересных решений, которые могли быть полезными Сургуту. Предыдущий выпуск читайте здесь.

1. Угнал – выпил – остался без машины

Недавно в Австрии был принят закон, который позволяет конфисковывать автомобили у водителей-гонщиков. За превышение на 60 км/ч в городе или 70 км/ч за его пределами машину отбирают на две недели, а у рецидивистов и «шумахеров», пересекших черту на 80-90 км/ч транспорт конфискуют навсегда. Этот подход уже успешно применяется и в других странах, таких как Швейцария.

В России же, напомним, превышение на 60-80 км/ч «карается» штрафом в 2000-2500 рублей с лишением прав до полугода, а на 80 км/ч и более – 5000 рублей. А именно такие нарушения часто становятся причинами самых страшных смертельных ДТП.

2. Обязательная табличка

Очень простая, но крайне полезная для любого города на планете практика – обязательно вывешивать на месте проведения строительных работ емкую и понятную информацию о том, что вообще происходит, кто за это отвечает и как с ним связаться.

Если любое благоустройство, ремонт, реконструкция или возведение нового здания будет сопровождаться табличками с указанием, кто выполняет работу, зачем и на какой срок – это поможет избежать конфликтов и повысить доверие горожан к местной власти и бизнесу. А еще это совершенно несложно, недорого и помогает отличить легальные и согласованные работы от разнообразного самоуправства.

3. Колечко не только на память

Не так давно в Ярославле был представлен проект нового аэропорта, вдохновленный символикой «Золотого кольца», частью которого и является этот древний русский город.

Именно он победил в ходе архитектурного конкурса. Если все пойдет по плану, то эта красота будет радовать жителей и гостей Ярославля с 2027 года. А в это время в Сургуте идет напряженная работа по потенциальной реконструкции аэропорта (причем не первый год). Может, стоит задуматься над архитектурным конкурсом?

4. Чистота в клозетах подъездах

Для специалистов не секрет, что обеспечить чистоту подъезда в любое время года можно с помощью простых, но эффективных решений.

Установка решеток-грязеуловителей на входе и водоотводов со стороны улицы позволяет значительно снизить затраты на уборку и поддерживать чистоту. На этапе строительства это дороже, но по ходу эксплуатации и с точки зрения эстетического результата выгода будет очевидной.

5. Забота о беззащитных

По следам истории с «Долголетием» в Сургуте актуальным выглядит опыт Нидерландов. Там построили целую «фейковую» деревню Хогвейк для людей с деменцией.

Она во многом копирует картины и быт прошлого, которое более знакомо и приятно постояльцам. «Жители» деревни гуляют по территории, заходят в магазины, кафе и бары, работники которых на самом деле – персонал этого медицинского городка, который обеспечивает пожилым людям с деменцией возможность провести последние годы жизни в комфорте и спокойствии, и при этом не в четырех стенах. Проект удостоен медицинских и архитектурных премий.


нравится (3) не нравится (0)
17 августа в 10:25, просмотров: 654, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 11:22
Проект с «фейковой» деревней в Нидерландах для пожилых людей – это прикольно. Потому что все там будем (если доживем). Но увы, Россия, это не Нидерланды. В России более «прогрессивный» подход к проблемам с пожилыми людьми: просто делается все чтобы россияне не доживали до пожилого возраста. Нет стариков – нет проблем. Поэтому в России лучше умирать молодым.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Французское кино потеряло легенду: умер Ален Делон 344
  2. ​На Центральной площади Сургута устранили провал грунта 278
  3. ​Руслан Кухарук возглавил делегацию Югры, которая присоединилась к торжествам по случаю 80-летия Тюменской области 273
  4. Семь руководителей компаний в ХМАО избежали наказания за налоговые преступления 264
  5. ​Опасность в комарах: в Ханты-Мансийске зафиксировали первый случай туляремии 262
  6. ​Под Нижневартовском в ДТП с тремя автомобилями пострадали женщина и ребенок 255
  7. ​Арт-группа «Фрукты» согревает Тюмень тропическими снами 239
  8. ​Ночной туман и дневные грозы: как начнется неделя в ХМАО? 232
  9. ​В Сургутском районе стартовал фотоконкурс «Чтение в фокусе» 230
  10. Кольчуги и фольклор: как прошел фестиваль славянской культуры в ХМАО 220
  1. ​Провайдеры: «Заголовки о том, что с нами массово разрывают контракты из-за замедления YouTube, слишком громкие» 2496
  2. ​Депутат Госдумы: «Как бороться с разводами? Надо сделать семейную жизнь, особенно с детьми − элитной» 1975
  3. ​Михаил Гуменюк покидает пост заместителя главы Сургута 1968
  4. ​Начальник «ЗапСибАвто» об инциденте с автобусами: «К концу недели будет решен вопрос о выплате премии сотрудникам» 1885
  5. ​Сургутяне получат новое здание ж/д вокзала в 2026 году 1759
  6. ​Ирина Урванцева прервала отпуск из-за массового отравления в Сургутском кардиоцентре 1538
  7. ​Путь к сердцу − вовсе не через желудок: кардиоцентр Сургута уже скоро вернет плановую госпитализацию 1463
  8. ​Советником главы Сургута назначили Владимира Фризена 1430
  9. ​В Сургуте под колеса автомобиля попали двое детей на одном электросамокате 1415
  10. ​В Сургуте продолжается строительство храма Святого Духа 1372
  1. ​Чирикова: мята и шалфей входят в список наркотических растений 12105
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 августа? // АФИША 4690
  3. Погода в Югре: холодные ночи и дневные грозы 4420
  4. ​Россия не в топе: ВОЗ назвала самые пьющие страны мира 3581
  5. Рабочая неделя в Югре начнется с тумана, дождей и гроз 3498
  6. ​Новый генплан Сургута отправлен на доработку – вмешалась федеральная власть 3079
  7. Культовые 90-е // Обзор СИА-ПРЕСС 2897
  8. ​Тесно 2841
  9. ​Как выбрать сладкий арбуз // Обзор СИА-ПРЕСС 2787
  10. ​Брусника в партнерстве с Совкомбанком первой в России запустила ипотеку со сниженной ставкой 8,49% 2702

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика