Как на самом деле нужно проводить реформу в отношении киосков в Сургуте

В этом выпуске «О чем говорят» журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают новые меры городской администрации Сургута, направленные на регулирование ларьков. Подробно разбираются новые требования к расположению и внешнему виду торговых павильонов, их влияние на городскую среду и жизнь местных жителей. Эксперты дают оценку предложенных изменений и их возможных последствий для предпринимателей и потребителей.

Дмитрий Щеглов: Меня зовут Дмитрий Щеглов, это «О чем говорят», мы продолжаем. Как вы помните, ларьки в городе Сургуте переживали много разных своих итераций. В какой-то момент они заполонили и улицы, и дворы. В другой момент, при Дмитрии Попове, началась массовая зачистка муниципальных территорий и дворов от ларьков. Сейчас, как ни странно, все эти точки продажи разных мелких товаров и фруктов-овощей сохраняются, никуда они не делись, по большому счету. Сейчас у нас новая итерация. В чем она заключается.

До 1 сентября этого года все владельцы этих самых ларьков должны утвердить проект планировки своих вот этих вот самых торговых объектов, если они находятся во дворах. Там есть несколько нюансов. Я зачитаю вам некоторые из них. Например, эти самые ларьки должны быть не ближе 15 метров к окнам домов либо к витринам коммерческих организаций, которые там располагаются. Также не менее 3 метров от проезжей части или внутриквартального проезда. А также они должны совпадать чисто архитектурно с тем самым двором, в котором они находятся. На это у городской администрации появились полномочия, точнее, она сама себе их как-то организовала, что, может быть, даже и неплохо. И вот теперь в течение этого месяца все ларечники должны привести свои объекты к этим необходимым параметрам. В ином случае их будут сносить.

Тарас, как ты думаешь, ты ждал этого момента последние 30 лет, или это не такое масштабное и большое улучшение, которого Сургут заслуживает?

Тарас Самборский: Я попросил бы уточнить: какого момента я должен был ждать последние 30 лет?

Д.Щ.: Когда начнут приводить эти самые ларьки к какому-то общему знаменателю. Не просто приходить и сносить или не просто приходить и разрешать, а приводить их в какой-то порядок, согласно которому они должны будут быть вписаны вот в эту территорию и там нормально существовать.

Т.С.: Борьба с ларьками – у нас это ведь, как борьба с ветхим жильем. Вот все борются, борются, борются. По 30, по 50 лет борются-борются и все никак победить не могут. Базово. Ларьки – это зло и хаос. То есть принципиально надо определиться в своем отношении к такому формату торговли, как ларек.

Д.Щ.: Ну погоди, дай я поработаю адвокатом дьявола. Если этот ларек красиво выглядит, в смысле, вписан в среду, никому не мешает, при этом продает, не так дорого и в шаговой доступности, свежие фрукты-овощи и так далее – чем плохо?

Т.С.: Безусловно. Но, ты меня перебил, я же хотел от, скажем так, базового определения нашего, вот понятийного аппарата ключевого перейти уже к деталям. То есть, если исходить из того, что ларьки, в принципе, базово, это скорее плохо, чем скорее хорошо. И мы должны понимать, безусловно, это архитектурный хаос – раз; безусловно, это коррупция, просто это очень сильная коррупция – два. Вот сейчас до 1 сентября три недели, вот это вот надо перерисовать фасады. Ты представляешь, какая косьба у этих всех ОООшек, которые рисуют бумаги для согласования в администрации? Там просто, они же будут работать в десять смен ночных. То есть это что? Это чистая коррупция, это просто чистая коррупция. Как работают эти ОООшки, каждый скажет. А кто фактический бенефициар этих ОООшек, тоже все прекрасно понимают. И, кстати говоря, этот кипеш с таким дедлайном – это тоже наводит на определенные подозрения. Зачем такой нелепый срок? Что можно сделать за три недели? Вы пытались какую-нибудь бумажку оформить, ну, хоть какую-то, в администрации, не в администрации, за три недели? Это невозможно сделать в августе-месяце – выпускной сезон.

Третье, ларьки – это всегда повышенные риски грязи, беспорядка и элементарной средовой неаккуратности. Вот и все. Соответственно, городу же не приходит в голову мысль из-за того, что гаражи – это хорошо, давайте все будем застраивать гаражами. То есть мы понимаем, что в любом решении и в любой политике, любая политика должна основываться на здравомыслии. Если любую идею довести до абсурда, она становится смехотворной и нелепой. Соответственно, если какой-то вид уличной, ларечной торговли, безусловно, городу нужен, и мы перечисляем эти виды, они давным-давно перечислены. Когда Дмитрий Попов боролся, пытался бороться тогда с ларьками, все это было нормально перечислено: первое, фрукты-овощи; второе, ремонт обуви, вот эти вот все ремонты замков; третье, мороженое; четвертое, цветы – все. Что еще можно включить…

Д.Щ.: Раньше печать была еще, «Роспечать» была еще как-то там более-менее.

Т.С.: Хорошо. Давайте возьмем пять видов, печать. И теперь, если город в состоянии спокойненько контролировать эти пять видов торговли и в киосках печати запретить продажу всего, что не является печатью, на что, правда, оператор этого бизнеса начнет кричать: «А нам это невыгодно, это нерентабельно». Тогда слетай с рынка. Значит, не будет печати. Либо город, для того чтобы там продавали только печать, будет давать какие-то преференции этому оператору бизнеса – вот и все. А поскольку я более чем уверен, что данный оператор бизнеса, ну, там какая-нибудь бывшая «Союзпечать», как они там сейчас называются, я не знаю, потому что они миллиард раз попереприватизировались, поперепродавались, то есть там продается все, что угодно, только не печать. Какие-то газетки для приличия лежат. Вы там можете купить носки, трусы, зубные щетки, презервативы, стиральный порошок – вот, что такое бывшая «Союзпечать».

Такой формат нужен? Я считаю, нет, потому что все это прекрасно продается в супермаркетах, в организованной торговле. И ваш киоск прессы превратился в хаос, в рассадник хаоса, грязи и беспорядка. Это неформатная вещь, значит, она слетает с рынка. А если вы хотите, вы, власти города Сургута, вот мы такие сидим: «Нет, нам надо, чтоб там пресса была, киоск прессы – это красиво выглядит, это как-то интеллектуализирует город». Окей, пожалуйста. Если у этого предпринимателя, который хочет поставить сто киосков на городских улицах и продавать там только прессу, есть какие-то другие экономические интересы, войдите с ним в переговоры, дайте какую-то поблажку. Может, он там где-то, какой-то земельный участок может со льготой получить в аренду. Ну, смекалку включаем, и тогда вы получаете только прессу. Но так, чтобы без экстаза, чтобы это не было миллион киосков прессы, которую сегодня люди не читают, потому что люди сегодня читают прессу в гаджетах.

Мороженое. Все понятно. Если там мороженое, то там мороженое. Вот и продавайте в фирменном стиле. Очень хорошо заходят все эти а-ля советские стилистики, ну, они не а-ля советские, потому что советские-то украли у американских, вот эта вся вот стилистика 50-х-60-х-70-х годов, она очень оживляет городское пространство. И мы даже как-то пару лет назад давали статейку, как бы могли выглядеть киоски уличной прессы. Вот эти вот автобусы в стиле ЛАЗов наших, или американских вот этих полукруглых таких, полированных, серебристых автобусов. Все это очень круто смотрится. Давайте.

Третье что, давайте прямо по пунктам: сапоги, молнии, замки, ремни – ну, это просто прекрасно. Так вот традиционно повелось, что армяне – лучшие на свете обувщики. Вот если у тебя проблема, любая, ты идешь в ближайший киоск «Ремонт обуви», и тебе там все починят. То же самое… Ну, кстати говоря, вы там где-нибудь видели, чтобы вот эти вот обувщики, сапожники продавали печенье, пиво, табак – нет. Они сидят и занимаются только своей деятельностью. Так оставьте их в покое. Сделаем какую-то норму по внешнему виду этих киосков – и вперед, и пусть работают.

Овощи. Овощи, как правило, торгуют овощами – вопросов нет. Это людям нравится, и там как-то и овощи получше, все эти дела хорошо идут. Решите, какая у вас должна быть норма на квартал, на жилой квартал, и разрешите. Но, как правило, подобные киоски не могут стоять в одиночестве. Вот какой-то предприниматель урвал там кусок земли возле своего подъезда, договорился за бабки с управляющей компании, и ему там воткнули его ларек – нет. В общем-то, на каждый какой-то такой небольшой жилой ареал, на 5-10 домов, можно сделать небольшой анклав муниципальной или управляющей компании земли, достаточный для того, чтобы между домами поставить там два-три-четыре киоска, которые стоят в едином стиле и обслуживают население. Это политика, за этим надо следить.

А когда мы сейчас говорим о том, что давайте, мы там 15 метров от окна, 10 метров от подъезда, 100 метров от, я не знаю, господа бога, но, слушайте, это все приведет к тому, что точно так же коррупция будет процветать. Понимаете, они будут ставить на один сантиметр дальше положенного, вот буквально на один сантиметр, вы поймите. Все эти нормы элементарно и самым беспардонным, иезуитским образом обходятся. Вы другой принцип примените: на каждое количество жилых домов можно на свободной территории, если есть пустырь, или какой-то сквер, или какой-то широкий бульвар, предусмотрите, разработайте такой проект, и вы просто, как места под уличную рекламу разыгрываете на конкурсах, разыграйте вот это. И тогда к вам туда придет оператор, который будет за это отвечать, следить. Тогда там не будет хаос, тогда там не будет на задней части этих киосков коробок бесконечных, мусора какого-то. Будет порядок и будет эстетика.

Но. Следующим принципом киосочной политики города должно быть, с моей точки зрения, что абсолютный, полный, категорический запрет на одиночные ларьки возле жилых домов. Вот когда ты идешь, и ты видишь: к торцу дома приклеен киоск. Просто этого быть не может. Вот, которое у нас в новости тоже прошло, ну, там просто уже человек наглый, он реально под подоконник поставил кому-то, а может быть, даже и себе. Это исключено. То есть это должны быть анклавы, один-два-три-четыре киоска.

Примеры какие? С советских времен: районная администрация, хлебный бывший магазин, потом там какое-то кафе «Минутка», или как оно сделались, ну, вот где магазин «Овощи», кто знает, вот тут вот как раз «мороженое, там какие-то овощи, чего-то еще. Чем плохо? Нормально все расположено. Но это же бессмысленно, через буквально там 100 метров, уже возле бывшего магазина «Колос», там еще, там помимо какого-то еще строения, бывшего здания «Сбербанка», там еще какие-то киоски. И так вот ты идешь по микрорайону Энергетиков: киоски, киоски, киоски, киоски. К чертовой матери снести. Безусловно, этого делать нельзя. Потому что помимо того, что каждые 25 метров там есть продовольственные магазины, зачем там еще эти киоски плодить? Это все коррупция.

Вот каждый, вы просто имейте в виду, миллион рублей продление одного киоска. Вот такой ценник. У меня просто друзья предприниматели, которые за свои киоски сражаются 20 лет, и это просто черный рынок. Вывеску согласовать, земля, аренда, понимаете вот. Все заходят, все заносят, все порешают. А с учетом того, что 90% это связано еще и, скажем так, с этнической торговлей, то там вообще все это цветет и пахнет самым пышным цветом.

Соответственно, запретить точечные, ну, и не точечные, любые киоски во дворах, у торцов домов, буквально на прилегающей территории. Второе, запретить киоски чаще, чем, я не знаю, как вот я сказал, на пять-шесть-семь-восемь домов жилых. Третье, стараться использовать размещение киосков в виде анклавов небольших, то есть комплексов, один-два-три-четыре. Пусть это будут разные предприниматели, ради бога, так тоже часто есть. Но следите за внешним видом, следите за своими тарифами, следите за порядком. И четвертое, запретить размещение киосков, вот этих стационарных, возле торговых центров, потому что это бред сивой кобылы. Заходишь в магазин, там тебе и мороженое, и продукты, и орехи, и овощи-фрукты, и тут же еще стоит перед ним.

А я знаю, как это происходит. Владелец какого-нибудь торгового центра, ну, торговый центр сам в свое время вырос из какого-нибудь ларька, это наша сургутская любимая тема, построил какую-нибудь трехэтажную жуткую жуть, забил его под завязку арендаторами, но ему все мало. И он начинает банковать просто прилегающей землей, которая относится к этому торговому центрику. Пройдите, пожалуйста, проспект Набережной, посмотрите на все торговые центры, посмотрите на обилие ларьков всевозможных, которые там расположены. Что это? Это, вот это просто архитектурное безобразие. Этого быть не должно. Любому предпринимателю земля, даже если она у него в собственности, а тем более, в аренде, выделяется строго по целевому назначению. Там написано: «под размещение…» И там перечислено, под что оно ему разрешено. Вот на том куске земли, который выделяет город любому предпринимателю, может быть построено нечто. И нет в разрешении на землю согласования установки дополнительных торговых или каких-то иных коммерческих площадей. Понимаем, да?

Соответственно, если кто-то получил там тысячу квадратных метров под размещение магазина, площадью застроенной такой-то, то это должен быть магазин строго в пределах данной разрешенной застроенной площади. Нет в распоряжении главы города разрешения еще разместить несколько киосков или десятков киосков. Соответственно, если вы выполните все четыре принципа, то город будет чистым от ларьков. А те ларьки, которые останутся, реально будут служить городу и его жителям и выполнять нормальную функцию. Ну и пятое, вернемся к тому, с чего мы начали, к требованию привести в эстетический, божеский вид все вот эти вот ларьки, киоски, павильончики к 1 сентября. Был такой глава Департамента градостроительства и архитектуры господин Коновалов у нас, если ты помнишь, который тебе дал очень смелое интервью о том, что снос железнодорожного вокзала был большой ошибкой, да?

Д.Щ.: Да.

Т.С.: И мы удивились его мужеству, а он потом отозвал эти свои слова. Так вот, он тоже в частной переписке, ну, не в частной, но неважно, адресованной мне, выдавал как за большую заслугу переделку фасадов многих ларьков на улице Ленина вот в это вот такое, якобы свежее обмундирование. То есть стоял ларек какой-то там кривой, косой, ржавый, а наш ДАиГ топнул ногой и заставил предпринимателя или предпринимателей, их там было много, повесить на этот кривой, косой, ржавый, полуразвалившийся ларек какой-нибудь сайдингово-стеклопакетный фасад. И вот, как типа стало красиво. Я хочу сказать, что это пункт пятый, от которого должна городская власть категорически отказаться. Это все «шанхай».

Вы понимаете, вы себя не обманывайте, товарищи. Вот если говно, то оно и есть говно. Вот понимаете, ты его чем не прикрывай, это говно. Если вы хотите реально современный, красивый город, ну забудьте вы, пожалуйста, вот об этой дешевке, которую вам предприниматели приходят, за взятки навязывают, протаскивают, вы соглашаетесь, закрываете глаза. Потом вам ваши же чиновники говорят: «А мы сейчас вот изменим фасадное решение до 1 сентября, и город зацветет». Он не зацветет. Он просто станет гнилым зубом под новой коронкой. Понимаете, да? То есть коронку же не просто так вот на зуб навешивают, там же надо сначала все почистить, вырвать все ненужное, а если зуб давно помер, там просто как бы делается совершенно другой процесс, вам стоматологи скажут. Так тут то же самое. Расчистите, уберите, освободите вы улицы от этого шлака, и там, где киоски действительно необходимы, оставьте по тем новым принципам, о которых мы говорим. И тогда это будет реальная политика борьбы с, я даже не могу сказать, незаконной торговлей или с какой? С неэстетической торговлей городской, правильно? И тогда вы получите красивый город и удобство для горожан.

Д.Щ.: Да. Ну что ж, уважаемые зрители, пишите комментарии, что думаете по поводу того, что предложил Тарас, по поводу того, что предлагает городская власть. Как бы вы видели ларьки, нужны они, не нужны. Может, вы вообще считаете, что их там не должно быть нигде. Так или иначе, высказывайтесь, комментируйте, ставьте лайки и читайте расшифровку нашего разговора на siapress.ru. Там же еще будет много всякого интересного. Еще у нас выходят сейчас короткие видео, вы их тоже смотрите, с такими выжимками о том, что мы обсуждаем в наших проектах «О чем говорят». И до новых встреч. Через неделю вновь увидимся, поговорим про то, что у нас интересного происходит. До свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока.