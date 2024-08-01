16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  86,1091   EUR  93,5149  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Какие законы вступят в силу в августе 2024 года в России

Рассказываем о законах РФ, которые вступят в силу в августе 2024 года

​Какие законы вступят в силу в августе 2024 года в России
Фото: Государственная Дума

С августа 2024 года в России будут действовать новые законы. Так, в этом месяце заканчивается переходный период для машиночитаемых доверенностей, скорректируются правила единой выплаты на детей, ускорится развитие магистральных трубопроводов. О том, какие еще законы вступят в силу с 1 августа – читайте в нашем обзоре.

1 августа

Устанавливается порядок наследования цифровых рублей

Предусматривается возможность завещания прав на цифровые рубли, в том числе с помощью завещательных распоряжений. Порядок совершения таких распоряжений установит Правительство РФ по согласованию с Банком России.

Получить данные о выполнении всех запросов о предоставлении государственных (муниципальных) услуг и результатах оказания различных мер соцподдержки можно будет онлайн. В личном кабинете на «Госуслугах» будет отражена информация о регистрации запроса или заявления, приглашении на личный прием и оказании услуги. Эта информация будет отражена в личном кабинете на «Госуслугах».

«Такое решение значительно упростит процесс получения госуслуг», – отметил Вячеслав Володин.

2 августа

Право экспертов на оплату труда дополнительно защитят

Суд будет назначать экспертизу после внесения стороной дела оплаты на его депозитный счет. Эти средства выплатят эксперту после судебного заседания, на котором исследовалось его заключение. Изменения гарантируют право судебных экспертов на оплату их труда.

Совершенствуется контроль в сфере гособоронзаказа

Расширяются основания для выдачи антимонопольным органом предупреждений о прекращении действий (бездействия), содержащих признаки нарушений законодательства в сфере государственного оборонного заказа. Их смогут выдавать в целях урегулирования вопросов ценообразования. Так ответственные лица смогут добровольно устранить нарушение до возбуждения административного производства. Закон позволит оперативнее реагировать на ситуацию.

Развитие магистральных трубопроводов ускорится

Субъектам естественной монополии в сфере транспортировки газа, нефти и нефтепродуктов, выполняющим работы по строительству, реконструкции и капремонту магистральных трубопроводов, предоставят право пользования участками недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых без проведения аукциона. Список таких магистральных трубопроводов определит Правительство РФ.

При банкротстве банков кредиторы смогут быстрее получить деньги

Имущество, которое не продано в ходе торгов, смогут использовать в качестве отступного для погашения требований кредитора при банкротстве кредитных организаций. В список лиц, требования которых могут быть погашены отступным, включены кредиторы первой очереди.

Поправки позволят быстрее продать активы банков, признанных банкротами, и в максимальном объеме удовлетворить требования кредиторов.

Муниципальные депутаты смогут участвовать в формировании местной администрации

Уставом муниципального образования в соответствии с законом субъекта РФ может быть предусмотрено право представительного органа такого образования принимать участие в формировании местной администрации, утверждать или согласовывать заместителей ее главы, руководителей отраслевых или территориальных органов. Это повысит эффективность взаимодействия представительных органов муниципального образования и местных администраций.

«Депутаты избираются гражданами, через них жители также смогут участвовать в этом процессе. Данное решение повысит эффективность взаимодействия между органами местного самоуправления и населением», – подчеркнул Вячеслав Володин.

Личным подсобным хозяйствам будет проще получить поддержку

К вопросам местного значения отнесены те, что связаны с ведением похозяйственных книг для учета личных подсобных хозяйств. Ранее эта норма была прописана в законе «О личном подсобном хозяйстве», но не в законе «Об общих принципах организации местного самоуправления». Из‑за этого личным подсобным хозяйствам было трудно получать положенную господдержку. Новая норма исправит эту ситуацию.

5 августа

Уточняются условия деятельности МФО и банков по возврату долгов

Кредитные и микрофинансовые организации при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, обязаны записывать все текстовые, голосовые и иные сообщения, вести аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками и хранить записи и соответствующую документацию не менее трех лет. Для этого банки и МФО должны будут иметь специальное оборудование и программное обеспечение.

«Аналогичные обязанности уже есть у коллекторских организаций. Это позволит защитить должников от нарушений, оскорблений и угроз при возврате долгов», – заявил Председатель ГД.

Правила единой выплаты на детей скорректируют

Если заявление на единую выплату на детей подается по временной прописке или фактическому проживанию, будут проверять, где на самом деле живут заявитель и дети. Например, могут попросить подтверждающие документы. Это касается случаев, когда ранее пособие было назначено в другом субъекте, в котором величина прожиточного минимума меньше.

30 августа

Заканчивается переходный период для машиночитаемых доверенностей

Завершается переходный период, в течение которого в ряде случаев использовать машиночитаемую доверенность необязательно. Такие доверенности используют как основной способ подтверждения полномочий представителей организаций и ИП при использовании квалифицированных электронных подписей.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:16, просмотров: 121, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Тесно 739
  2. ​Фокус на регионы: в России продлили и изменили ИТ-ипотеку 415
  3. В Нижнем Тагиле обрушился дом после взрыва газа: что известно 400
  4. ​В ХМАО большегруз протаранил авто с двумя женщинами 359
  5. ​Двухлетняя девочка из Нижневартовска склеила себе глаз строительным клеем 339
  6. ​Житель ХМАО украл морской контейнер и попал за решетку 312
  7. ​В Сургутской травмбольнице спасли пожилого мужчину, на которого наехала моторная лодка 274
  8. ​Как выбрать безопасный квест? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 225
  9. Сразу 11 водителей лишили прав в Лангепасе 209
  10. ​Грязной водой в Белом Яре занялась прокуратура 208
  1. ​Чирикова: мята и шалфей входят в список наркотических растений 7969
  2. Рабочая неделя в Югре начнется с тумана, дождей и гроз 2233
  3. ​Снизить градус 1930
  4. ​Россия не в топе: ВОЗ назвала самые пьющие страны мира 1693
  5. Большинству сургутян не хватает денег на отпуск 1453
  6. В Сургуте огородят стихийное озеро на проспекте Мира 1447
  7. Госдума разрешила проводить сплошные вырубки леса на Байкале 1399
  8. ​Власти Сургута обратили внимание на многолетний котлован в 34 микрорайоне 1313
  9. Ложные километры: в Югре 13 человек обманули компанию на 33,5 млн рублей 1254
  10. Путешествие на море закончилось аварией для семьи из Сургута 1249
  1. ​Чирикова: мята и шалфей входят в список наркотических растений 7969
  2. Гулянье на Черной 6306
  3. ​Трагедия на Оби: первые вопросы 5561
  4. ​Семья из Сургута разбилась на трассе в Свердловской области 4999
  5. ​Пьяная сургутянка утонула на протоке Черная 4134
  6. ​Самолет, летящий из Нижневартовска в Минводы, совершил аварийную посадку 4071
  7. ​«Где мужчины?»: в Совете Федерации осудили мужчин, ходящих в спортзалы и следящих за собой 3599
  8. ​В Сургуте появились электровелосипеды на прокат 3562
  9. Погода в Югре: холодные ночи и дневные грозы 3497
  10. ​Это надолго. Максим Слепов определил задачи на срок своей работы 3220

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика