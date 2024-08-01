Рассказываем о законах РФ, которые вступят в силу в августе 2024 года

С августа 2024 года в России будут действовать новые законы. Так, в этом месяце заканчивается переходный период для машиночитаемых доверенностей, скорректируются правила единой выплаты на детей, ускорится развитие магистральных трубопроводов. О том, какие еще законы вступят в силу с 1 августа – читайте в нашем обзоре.

1 августа

Устанавливается порядок наследования цифровых рублей

Предусматривается возможность завещания прав на цифровые рубли, в том числе с помощью завещательных распоряжений. Порядок совершения таких распоряжений установит Правительство РФ по согласованию с Банком России.

Получить данные о выполнении всех запросов о предоставлении государственных (муниципальных) услуг и результатах оказания различных мер соцподдержки можно будет онлайн. В личном кабинете на «Госуслугах» будет отражена информация о регистрации запроса или заявления, приглашении на личный прием и оказании услуги. Эта информация будет отражена в личном кабинете на «Госуслугах».

«Такое решение значительно упростит процесс получения госуслуг», – отметил Вячеслав Володин.

2 августа

Право экспертов на оплату труда дополнительно защитят

Суд будет назначать экспертизу после внесения стороной дела оплаты на его депозитный счет. Эти средства выплатят эксперту после судебного заседания, на котором исследовалось его заключение. Изменения гарантируют право судебных экспертов на оплату их труда.

Совершенствуется контроль в сфере гособоронзаказа

Расширяются основания для выдачи антимонопольным органом предупреждений о прекращении действий (бездействия), содержащих признаки нарушений законодательства в сфере государственного оборонного заказа. Их смогут выдавать в целях урегулирования вопросов ценообразования. Так ответственные лица смогут добровольно устранить нарушение до возбуждения административного производства. Закон позволит оперативнее реагировать на ситуацию.

Развитие магистральных трубопроводов ускорится

Субъектам естественной монополии в сфере транспортировки газа, нефти и нефтепродуктов, выполняющим работы по строительству, реконструкции и капремонту магистральных трубопроводов, предоставят право пользования участками недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых без проведения аукциона. Список таких магистральных трубопроводов определит Правительство РФ.

При банкротстве банков кредиторы смогут быстрее получить деньги

Имущество, которое не продано в ходе торгов, смогут использовать в качестве отступного для погашения требований кредитора при банкротстве кредитных организаций. В список лиц, требования которых могут быть погашены отступным, включены кредиторы первой очереди.

Поправки позволят быстрее продать активы банков, признанных банкротами, и в максимальном объеме удовлетворить требования кредиторов.

Муниципальные депутаты смогут участвовать в формировании местной администрации

Уставом муниципального образования в соответствии с законом субъекта РФ может быть предусмотрено право представительного органа такого образования принимать участие в формировании местной администрации, утверждать или согласовывать заместителей ее главы, руководителей отраслевых или территориальных органов. Это повысит эффективность взаимодействия представительных органов муниципального образования и местных администраций.

«Депутаты избираются гражданами, через них жители также смогут участвовать в этом процессе. Данное решение повысит эффективность взаимодействия между органами местного самоуправления и населением», – подчеркнул Вячеслав Володин.

Личным подсобным хозяйствам будет проще получить поддержку

К вопросам местного значения отнесены те, что связаны с ведением похозяйственных книг для учета личных подсобных хозяйств. Ранее эта норма была прописана в законе «О личном подсобном хозяйстве», но не в законе «Об общих принципах организации местного самоуправления». Из‑за этого личным подсобным хозяйствам было трудно получать положенную господдержку. Новая норма исправит эту ситуацию.

5 августа

Уточняются условия деятельности МФО и банков по возврату долгов

Кредитные и микрофинансовые организации при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, обязаны записывать все текстовые, голосовые и иные сообщения, вести аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками и хранить записи и соответствующую документацию не менее трех лет. Для этого банки и МФО должны будут иметь специальное оборудование и программное обеспечение.

«Аналогичные обязанности уже есть у коллекторских организаций. Это позволит защитить должников от нарушений, оскорблений и угроз при возврате долгов», – заявил Председатель ГД.

Правила единой выплаты на детей скорректируют

Если заявление на единую выплату на детей подается по временной прописке или фактическому проживанию, будут проверять, где на самом деле живут заявитель и дети. Например, могут попросить подтверждающие документы. Это касается случаев, когда ранее пособие было назначено в другом субъекте, в котором величина прожиточного минимума меньше.

30 августа

Заканчивается переходный период для машиночитаемых доверенностей

Завершается переходный период, в течение которого в ряде случаев использовать машиночитаемую доверенность необязательно. Такие доверенности используют как основной способ подтверждения полномочий представителей организаций и ИП при использовании квалифицированных электронных подписей.