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​«Наша цель — предупреждение о несчастных случаях и гибели людей на водоемах»

Интервью о том, как в Сургуте проходят рейды по безопасному нахождению людей на воде

​«Наша цель — предупреждение о несчастных случаях и гибели людей на водоемах»

Водоемы могут быть опасны в любое время года, однако летом, из-за жаркой погоды, они особенно популярны среди людей. Однако в Сургуте нет водоемов, разрешенных для купания. О том, как местных жителей пытаются вытащить из воды и о патрульно-контрольных мероприятиях по безопасности — рассказали начальник отдела по защите населения и территории города от ЧС управления по делам ГО и ЧС Администрации Сургута Елена Гусева и спасатель, водолаз второго класса МКУ «Сургутский спасательный центр» Искандер Лутфуллин.

— Как часто проводятся рейды?

Елена Гусева: Патрульно-контрольные мероприятия, которые осуществляются ежедневно двумя группами. Первая группа — это водоемы восточного направления, и вторая группа — водоемы западного направления. Стараемся охватывать все водоемы, где у нас часто купаются граждане. Основная цель патрулирования, безусловно, предупреждение о несчастных случаев и гибели людей на водных объектах. Мы занимаемся в основном пропагандистской деятельностью: объясняем людям, что купание запрещено, разъясняем правила поведения на воде. Граждане, которые уже злостно нарушают правила поведения на водных объектах — привлекаются к административной ответственности по статьям 19 и 20 закона ХМАО 102 «Об административных правонарушениях».

— Как люди реагируют на замечания и предупреждения?

Е.Г.: Люди реагируют по-разному. Есть те, кто благодарит за разъяснения, за работу с детьми. В этом году мы разработали детские памятки, которые выглядят красочно и привлекают внимание. Есть те, кто усугубил ситуацией, например, принял алкогольные напитки, и реагирует на замечания не адекватно. На таких мы обращаем особое внимание, потому что они как раз и входят в группу риска по происшествиям на воде.

— Для чего на воде установлены ограждения?

Е.Г.: Буйки мы установили в двух местах — на реке Черной и на водохранилище ГРЭС-2. Буйки обозначают не место купания, а небезопасную глубину, где начинается обрывистое дно. Такие буйки себя хорошо зарекомендовали в прошлом году на реке Черная. В этом году мы уже приобрели и установили их на водохранилище.

— Вы объезжаете водоемы только в черте города, или, например, на дачных участках тоже?

Е.Г.: Мы берем во внимание те водоемы, где наиболее часто купаются люди. Если говорить о частных кооперативах, то это СОТ «Виктория», где находится достаточно крупный водоем, где купаются и взрослые, и дети.

—Сколько протоколов вы уже составили в этом году?

Е.Г.: В этом году составлено десять протоколов по статьям 19 и 20 по законам ХМАО 102 «Об административных правонарушениях». В шести случаях привлекались родители, которые ненадлежащий образом присматривали за своими детьми и допустили купание в водоемах.

В летний период текущего 2024 года утонуло два молодых человека — это произошло на водохранилище ГРЭС-2 в районе СНТ «Черемушки».

— Где сейчас несете службу, какие задачи перед вами стоят?

Искандер Лутфуллин: На данный момент находимся на водоеме водохранилища ГРЭС-2, проводим патрулирование, просим людей не купаться. В случае дальнего заплывания контролируем, чтобы человек не утонул.

— Сколько в день здесь наблюдаете людей?

И.Л.: Весь пик происходит, когда массовая жара, а так, люди постоянно приходят, уходят. Но не все купаются. Есть те, кто просто загорает.

— Часто ли возникают конфликты с людьми?

И.Л.: Конфликты происходят однократно. Просишь, чтобы люди не залезали в воду, либо не заплавали далеко, а они начинают ругаться матом и задавать вопрос: «А где нам тогда купаться?». Так как в городе нет официального пляжа, где можно купаться, люди его очень просят.


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Сегодня в 11:30, просмотров: 32, комментариев: 0
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