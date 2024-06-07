Новый генплан Сургута не принесет ничего хорошего

Спустя две недели после презентации проекта нового генплана Сургута стало понятно, что этот документ едва ли имеет какое-то отношение к развитию города. Он закрепляет некоторые локальные лоббистские решения, пытается впихнуть в существующие границы высотное жилье на 170 тысяч новых жителей, а также перекроить часть территорий под коммерческую застройку. По сути, этот документ лучше вообще отложить и заново начать работу над генпланом, но только качественно, квалифицированно и с учетом реальных потребностей Сургута, считают ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Дмитрий Щеглов: Меня зовут Дмитрий Щеглов, это «О чем говорят». В первом эпизоде, в большом, подробном и обстоятельном, мы обсуждали главное кадровое изменение в Югре, которое уже произошло в этом году – Наталья Комарова покинула свой пост губернатора, а Руслан Кухарук – мэр Тюмени – возглавит наш регион. Вспоминаем, скажем так, хорошие нюансы и сложные нюансы в управленческой истории Натальи Владимировны и предполагаем, что бы хотелось увидеть от нового губернатора из Тюмени.

Сейчас поговорим как раз про то, что мы, вполне возможно, увидим. В Сургуте продолжается некоторое обсуждение генплана. Прошли первые слушания, которые длились 4 часа. Сейчас по ним готовится какое-то заключение, но, скажем так, один из фактов нам известен. Известен нам такой факт, что один из кусков потенциальной набережной Оби в районе Пойма-6, где сейчас зона Р-2 – рекреация, зеленая зона. И некоторая коммерческая структура предлагает, что в новом генплане нужно как-то поступить разумнее с этим куском земли и зону рекреации оттуда убрать и поставить там зону Ж-4, которая предполагает строительство высотных домов. Какое решение будет принято, мы пока не знаем. Тем более, что у нас пришел как раз новый губернатор. Интересно, как он отнесется к этому вопросу, к такому творческому, скажем так, пересмотру отношения к землям в главном городе региона. Давай обсудим, что ты думаешь теперь еще по поводу этого нового генплана, уже после, скажем так, недельного переваривания того, что мы знаем про него. Как ты бы это охарактеризовал?

Тарас Самборский: Ну, если не будем говорить конкретно про это последнее предложение по внесению изменений в генплан, которое само по себе, ну, если Дума города его примет, это будет ужас, конечно.

Д.Щ.: Да, Дума должна будет принимать решение тоже.

Т.С.: Это же Дума делает, правильно. Это же Думой прикрываются в этих решениях. Думу используют, я бы даже сказал, в таких решениях. Значит, если принципиально еще раз пробежаться по проблематике генерального плана Сургута, то, первое: недопустимо, когда анонимные чиновники и девелоперы определяют среднюю и долгосрочную перспективу развития города. Второе: недопустимо, чтобы так называемая перспектива развития города Сургута сводилась к единственной задаче – экстенсивному росту населения. Третье: недопустимо, чтобы так называемое развитие города сводилось к строительству массового жилья суперэконом класса. Четвертое: недопустимо, когда с потолка теми же анонимными чиновниками рисуются цифры будущего населения города, и под эти цифры уже практические показатели девелоперских проектов подгоняются к генплану.

То есть мы понимаем, что для того, чтоб девелопер зашел на строительную площадку, ему нужно юридическое основание. Вот генеральный план сегодня, так называемый генеральный план, который мы обсуждаем, он является инструментом легализации захода девелоперов на последние доступные и дешевые или бесплатные участки земли для осуществления краткосрочных бизнес-проектов. А делается это все под видом генплана. Мы понимаем, генплан – он о перспективе на ближайшие 50 лет, а девелоперский проект – это бизнес-план на ближайшие 5 лет. И экономическим интересом сегодняшних девелоперов деформируется принцип изготовления генерального плана города. Таким образом мы получим просто изуродованное пространство, совершенно непригодное для жизни качества населения.

Наконец, пятое: недопустимо, когда город не развивается за счет возникновения новых интеллектуальных, основанных на последних научно-технических достижениях производствах. Смысл такого стремительного увеличения Сургута мог бы быть только, как это предлагает нынешний генплан, доведения его до 500 тысяч плюс, мог бы быть только в возникновении новых экономик в Сургуте или в Сургутском районе, или в сургутской агломерации. Из генерального плана, предложенного депутатам, из так называемой стратегии развития очередной, она уже четвертая или пятая по счету, которая тоже очень кулуарная, на таком междусобойчике как-то там была презентована, что-то там обсуждалось, читать этот документ невозможно, он абсолютно пустой, но мы понимаем, что эти документы принимаются для того, чтобы туда что-то там вшить между строчками и потом – о-ба – так мы же вот это все приняли. Вот вам 500 тысяч, а вот вам под 500 тысяч населения девелоперские проекты.

Так вот, невозможно, чтобы город развивался так стремительно, за 20 лет еще на треть, даже больше, чем на треть, на 40% от нынешнего населения, без возникновения новых экономик, основанных на каких-то научно-технических прогрессах. То есть у нас не возникает новый завод, у нас не возникает, я не знаю, нефтехим. С советских времен у нас нефтехим обсуждался как второй импульс для развития региона, который был зарублен. Тогда уже экоактивисты орали во всю глотку, что нельзя строить, мы тут экологию нарушим. Ну так мы и без нефтехима всю экологию нарушили за эти 30 лет. Нет никакой экологии, но и нефтехима нет. И нет тысяч инженеров высококвалифицированных. Соответственно, нет всей сопутствующей инфраструктуры: социальной, культурной, научной. Этого всего нет.

Есть гигантский город посреди вырубленной тайги, в котором живет, как в резервации, население со всех бедных регионов – вот это есть. Соответственно, генеральный план, не отвечающий всем тем пяти критериям, которые я перечислил, не является генеральным планом. Генеральный план должен определять будущее территорий на среднесрочную перспективу, каковой является… Обычно считается генплан – 50 лет, 50-летний цикл. А анонимные, никому не понятные, неизвестные чиновники, предложившие данный документ под видом генплана, они не понесут ответственность за то, что через 10 лет в Сургуте будет невозможно жить. Мы же понимаем прекрасно, что этих чиновников просто в Сургуте не будет. Они не несут за это ответственность. Если у нас ни один мэр не живет в Сургуте, так чего мы говорим-то.

Соответственно, если тот процесс, который на сегодняшний день именуется «общественное обсуждение генерального плана города Сургута на период до 2044 года» остановить, прекратить, признать вредным, опасным и начать этот процесс на другом профессиональном уровне, так, как это делают, ну, давайте хотя бы, я не надоел с этим постоянным сравнением, как хотя бы это делают в Москве, где миллиард чудовищных проблем и ошибок совершается даже сегодня, но в целом и общем – это принципиально другая политика, нежели та, которая была 10-20-30 лет назад, понимаете. Это политика, которая делает Москву одним из лучших мегаполисов планеты. И мы увидели, как можно 10-15-миллионный город за каких-то 10-15 лет перестроить из сплошного «черкизона» в топ-10 мировых столиц.

Вот мы понимаем, берем эти принципы, звоним главному архитектору Москвы господину Кузнецову и просим поделиться опытом. Я думаю, нам москвичи просто этот генплан, адаптированный под Сургут, просто подарят. Вот и все. Вот и все, что можно сказать про застройку поймы, лесов, парков, про многоэтажное строительство. Нет в генплане, кстати, красной строкой, в предложенном генплане, в предложенном так называемом генплане, тех принципов градостроительства, о которых мы говорим уже несколько лет: снижение высотности застройки, снижение плотности застройки, изменение строительных технологий, ну, и так далее через запятую, 10 пунктов можно набрать, реализация которых изменит облик города до неузнаваемости даже в нынешней тяжелой, скажем так, градостроительной ситуации.

Д.Щ.: Да, да. А я, как выяснилось, оказался Вангой, когда говорил, что, если чиновники не презентуют громко какую-то вещ, которую они сделали, значит, там зарыта какая-то какашка. Вот с потенциальной застройкой поймы, собственно говоря, в принципе, так и получается пока что. Но посмотрим, как это все будет еще приниматься, обсуждаться. Мы, конечно же, за этим будем следить. И подписывайтесь на нас в Youtube, чтобы знать про это как можно больше. Читайте siapress.ru, чтобы знать еще больше, возможно. И до новых встреч. Через неделю снова увидимся, поговорим о всяких интересных событиях и вещах. До свидания.

Т.С.: Всем спасибо. Всем пока.