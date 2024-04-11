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Золотые гаражи

Энергосбыт принял собственников сургутского гаража за коммерсантов

Золотые гаражи
Фото: siapress.ru

Накануне в Сургуте в многоэтажном гаражном комплексе по адресу Юности 8 состоялось собрание собственников гаражей. Причина ― повышение тарифа на электроэнергию. На нем присутствовал директор управляющей компании «Жилсервис» Владимир Кульба.

Вместе с собственниками гаражных боксов он обсудил вопрос о неправомерном изменении тарифов на электроэнергию. Если ранее тариф составлял 3,51 руб., то в марте 2023 года юридический отдел энергосбытовой компании «Восток» решил, что гаражный комплекс должен оплачиваться как коммерческое помещение — а это увеличение тарифа почти в 2,5 раза. Энергосбыт явно не учел специфики здания — на первых этажах в нем действительно располагаются коммерческие помещения, но остальные пространства отданы под вполне себе некоммерческие гаражные боксы для населения. Признавать этот очевидный факт поставщик электроэнергии не торопится: зачем, когда можно собирать повышенную оплату со всего объекта?

Свою речь руководитель УК начал с истории о том, почему и когда поднялся тариф на электроэнергию, и что можно с этим сделать.

«Разложим кратко по хронологии ситуацию. Эти гаражи с 2008 года стоят. Я в том числе являюсь одним из собственников гаража. Вы знаете, что мы платили по одному тарифу за электроэнергию, которая составляла 3,51 рубля. Раньше нам хотели сделать коммерцию, но мы себя отстояли: составляли акт о том, что наши гаражи не являются коммерцией и используются только для хранения автомобилей», ― сказал Владимир Кульба.

Коммерция, о которой говорит руководитель, – это повышенный тариф за электроэнергию, который относится к коммерческим помещениям, которыми гаражи фактически не являются.

Далее он сообщил, что в феврале – начале марта 2023 года энергосбытовая компания «Восток» прислала им письмо о том, что по мнению юридического отдела, группа, которая находится в гаражном комплексе, все-таки относится к категории потребителей «прочее», то есть коммерческих. Им будет назначен нерегулируемый тариф, который применяется для помещений, где ведется коммерческая деятельность. Каждый месяц он разный: где-то 7,50, где-то 7,90 рублей. По этому тарифу работали с самого начала и по сей день два первых этажа в здании.

«Мы с таким условием не согласились: начали с ними переписку о том, что у нас нет коммерции, у нас гаражные боксы. На что они выставляли нам счет уже по новому тарифу, и когда мы не хотели платить сначала по новому тарифу, а платили по-прежнему, они присылали письма об отключении всего комплекса. Мы вынуждены были платить им авансом, для того, чтобы не дошло до отключения. Я лично встречался с руководителем компании «Восток» пять раз, спорили с начальниками юридического отдела. Я доказывал, что мы не являемся коммерцией, мы гаражи. Разговор ни к чему не привел», ― пояснил директор УК.

После очередной неудачной встречи с руководителем компании «Восток» Владимир Кульба написал в Федеральную антимонопольную службу о том, что о таких изменениях должны были предупредить хотя бы за месяц. Сначала был получен отрицательный ответ. Через время, однако, ФАС известила о том, что в «Востоке» выявлены признаки административного правонарушения ― ценообразования, что, собственно, УК «Жилсервис» и пытались доказать. После этого письмо было направлено в Тюменскую региональную тарифную комиссию на рассмотрение.

«Они рассмотрели его, но непонятно, как. Они не разобрали, что у нас дифференцированный объект, что на первых двух этажах у нас коммерция, и в итоге отказали в возвращении прежних условий оплаты. В результате этого мы направили повторное письмо в Федеральную антимонопольную службу РФ. 15 апреля начнется суд с «Востоком» о споре по тарифам. Потому что они подняли нам проценты из-за того, что мы не платили по тем тарифам, которые они нам выставляли. Если нам сейчас удастся отбиться, то мы собственникам всю разницу пересчитаем», ― указал Владимир Кульба.

В толпе присутствующих чувствовался накал страстей. Один за одним они задавали вопросы директору УК. Один из собственников гаража спросил: «Сколько мы будем платить дальше, если не удастся отстоять прежний тариф?»

«Я примерно просчитал, что каждый собственник гаражного бокса, если он платил в месяц, например, 1 900 рублей, то после повышения тарифа, если мы не сможем отстоять себя, будет переплачивать 400-450 рублей в месяц, не больше. Сейчас, к сожалению, мы должны платить по тому тарифу, который нам установил «Восток». Данная ситуация не простая, потому что тот закон о ценообразовании, который подразумевает применение тарифов «прочее» населению, он, действительно, написан как-то скользко. Там написано, что если это не объединение, то считается сумма по коммерческому тарифу. Хотя раньше такого не было. Вроде в 2018 году внесли такое дополнение», ― ответил Владимир Кульба.

По его словам, они просили перейти на прямые договоры с поставщиком электроэнергии, но в этом им тоже отказали, указав, что система учета не позволяет это делать.

Директор УК добавил, что при переходе на коммерческий тариф, «Восток» выставляют не по факту сколько потребил комплекс, а с предоплатой 70 процентов. К примеру, за март они выставили счет, в котором указано сколько потребил комплекс и еще 30%, плюс 40% анонсирования, которое комплекс обязывают платить. Если собственники гаражных боксов не заплатили, «Восток» это сразу считает, как просрочку, и направляет письмо об отключении.

Владелец другого гаражного бокса указал: «Они всегда так пишут, что коммерция, но еще ни разу не отключили».

В данный гаражный комплекс включено отопление и горячая вода, которые приготавливаются на инженерном оборудовании, входящее в состав общего имущества. «Они не имеют права отключать. Они отвечают, что это не жилое здание, и оно не подлежит гарантированному такому обслуживанию. У них жесткая монопольная позиция», ― заявил Кульба.

На вопрос, изменится ли что-то, если поменять управляющую компанию, директор ответил, что при смене компании тариф меньше не станет. Тогда другой присутствующий собственник гаража поинтересовался, можно ли создать кооператив. Но и это предложение невозможно в исполнении. Дело в том, что в здание на первых двух этажах встроено 27 помещений. Этажи не разделены по документам, как «Юности 8/1» и «Юности 8/2». Если было бы отдельно стоящее здание только с гаражами, не было коммерции и другого общего имущества, тогда возможно было бы создать кооператив или товарищество.

Представитель УК поинтересовался: «Если бы даже можно было бы создать кооператив, то это нам самостоятельно нужно устанавливать цены, сформировывать тариф. За чей счет мы будем это делать? Как нам обойти первых два этажа? Здание общее, инженерные сети общие. Разделить это общее имущество невозможно».

Тогда собственники недвижимости предложили следующий вариант ― обязать всех поставить личный счетчик. «Если каждый повесит счетчик, то будет платить за себя, а общий счетчик будет делиться на всех собственников гаражных боксов. Остальная недоплата пусть ложиться на тех, кто не поставил счетчик. Это будет очень большая мотивация поставить его», ― сказал голос в толпе.

Но и эта идея не подходит для решения проблемы, ведь нужно, чтобы счетчики были предусмотрены проектом гаража, а их в проекте нет. Данное предложение было бы возможно только в том случае, если бы кто-то из людей, при наличии счетчиков, снял их со своей территории.

Один из участников собрания со стороны собственников заявил: «Нужно организоваться в товарищество собственников недвижимости. Эта проблема может быть решена только в том случае, если среди нас есть люди, готовые взять на себя бремя ответственности. Если есть такой человек, надо создавать. И тогда будет договор между собственниками недвижимости и УК. Давайте найдем круг людей, который подадут прямые договора от собственников».

После предложенной идеи, присутствующие создали чат в телеграм-канале по решению того, кто готов включить себя в судебное дело, как третье лицо. Желающие напишут заявление о включении прямых договоров и 15 апреля выступят в суде с «Востоком».


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Сегодня в 12:03, просмотров: 110, комментариев: 0
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