Сургут может взять на вооружение новый формат остановочных павильонов

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1708495015"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1710687550"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=dyWDaVkp1L4lAlddz5lBEusKEq0Uvt8N7VZJ+DTZddUXBeSjjve3n6QPXwwanCOHsp3q9D4ajSIt1Hab/znehM2vEreJ44lwkVe05R5HHiQTwt0d05oBcOpvI8HUFZ58"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=dyWDaVkp1L4lAlddz5lBEusKEq0Uvt8N7VZJ+DTZddUXBeSjjve3n6QPXwwanCOHsp3q9D4ajSIt1Hab/znehM2vEreJ44lwkVe05R5HHiQTwt0d05oBcOpvI8HUFZ58"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "136"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "56"
      ["name"]=>
      string(42) "Достижения ЮГРЫ (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://v2024.myopenugra.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "da83ea55747ca812e1e8b95a5510d3b8.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(29) "Достижения ЮГРЫ"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-02-21 10:56:55"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-03-17 19:59:10"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "136"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1708495245"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1710687612"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=Td1DCLrpIVvIvw/M6LB0PPuurWu/Rl0nV6/BdZbaFe27UVwMYdV60oOgL/AvNSpycyFfP1MC7KI6PMITTo/jvZxEPoqh6FWPvpfuodZJifCFNNXlXsc33wwUvJId28YO"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=Td1DCLrpIVvIvw/M6LB0PPuurWu/Rl0nV6/BdZbaFe27UVwMYdV60oOgL/AvNSpycyFfP1MC7KI6PMITTo/jvZxEPoqh6FWPvpfuodZJifCFNNXlXsc33wwUvJId28YO"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "137"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "56"
      ["name"]=>
      string(40) "Достижения ЮГРЫ (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://v2024.myopenugra.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "c4e61a9bc968d77a158656505c822be0.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(29) "Достижения ЮГРЫ"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-02-21 11:00:45"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-03-17 20:00:12"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "137"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1708495245"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1710687612"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=Td1DCLrpIVvIvw/M6LB0PPuurWu/Rl0nV6/BdZbaFe27UVwMYdV60oOgL/AvNSpycyFfP1MC7KI6PMITTo/jvZxEPoqh6FWPvpfuodZJifCFNNXlXsc33wwUvJId28YO"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=Td1DCLrpIVvIvw/M6LB0PPuurWu/Rl0nV6/BdZbaFe27UVwMYdV60oOgL/AvNSpycyFfP1MC7KI6PMITTo/jvZxEPoqh6FWPvpfuodZJifCFNNXlXsc33wwUvJId28YO"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "137"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "56"
      ["name"]=>
      string(40) "Достижения ЮГРЫ (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://v2024.myopenugra.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "c4e61a9bc968d77a158656505c822be0.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(29) "Достижения ЮГРЫ"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-02-21 11:00:45"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-03-17 20:00:12"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "137"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1708495015"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1710687550"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=dyWDaVkp1L4lAlddz5lBEusKEq0Uvt8N7VZJ+DTZddUXBeSjjve3n6QPXwwanCOHsp3q9D4ajSIt1Hab/znehM2vEreJ44lwkVe05R5HHiQTwt0d05oBcOpvI8HUFZ58"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=dyWDaVkp1L4lAlddz5lBEusKEq0Uvt8N7VZJ+DTZddUXBeSjjve3n6QPXwwanCOHsp3q9D4ajSIt1Hab/znehM2vEreJ44lwkVe05R5HHiQTwt0d05oBcOpvI8HUFZ58"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "136"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "56"
      ["name"]=>
      string(42) "Достижения ЮГРЫ (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://v2024.myopenugra.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "da83ea55747ca812e1e8b95a5510d3b8.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(29) "Достижения ЮГРЫ"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-02-21 10:56:55"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-03-17 19:59:10"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "136"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
реклама на siapress.ru
реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  90,6252   EUR  99,1317  

Новости

Больше новостей
В Госдуму внесен проект о праве таранить автомобили спецтранспортом. Это…
Комментировать
0
Как вам ассортимент продуктов в супермаркетах?
Комментировать
0
За последний год вы стали...
Комментировать
0
Больше опросов

​На крупных пересадочных остановках в Сургуте можно строить архитектурно привлекательные павильоны, где расположатся кофейни и небольшие ТЦ

Сургут может взять на вооружение новый формат остановочных павильонов

​На крупных пересадочных остановках в Сургуте можно строить архитектурно привлекательные павильоны, где расположатся кофейни и небольшие ТЦ
Фото siapress.ru

В Сургуте начинается не только замена старых остановочных павильонов на новые и современные, но и создание остановок на новых местах. О том, что точек для посадки и высадки пассажиров по городу должно становиться больше, в интервью СИА-ПРЕСС говорил новый директор АО «СПОПАТ» Александр Попов. Какие меры должны этому сопутствовать, и какими могут быть «хабовые» пересадочные пункты – в проекте «О чем говорят» обсудили журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Дмитрий Щеглов: Меня зовут Дмитрий Щеглов. Тарас Самборский на связи, мы продолжаем. В первом эпизоде мы обсудили историю с возможной реконструкцией сургутского аэропорта. Как это может быть, зачем это нужно, как это может быть исполнено и кем. Так что посмотрите, если вас эта тема интересует.

Сейчас перейдем к другому типу транспорта. У нас еще есть автобусный транспорт, и он переживает у нас некоторую тоже своеобразную модернизацию. И, в частности, вот у нас были внесены сейчас первые изменения в бюджет текущего года, городской бюджет Сургута, и депутаты утвердили в частности покупку, заказ и изготовление новых остановочных павильонов. В частности, несколько павильонов будут в принципе новыми, то есть на новых местах. То есть у нас появляются дополнительные остановки в городе Сургуте.

Когда я делал интервью с новым директором «СПОПАТа» Александром Поповым, он как раз упомянул эту историю. Он говорил, что в Южно-Сахалинске в ходе транспортной реформы они пробили решение, чтобы увеличить количество остановок, именно самих остановок, на 150 штук. То есть их должно было стать значительно больше. То есть это делается для того, чтобы сократить расстояние между остановками, и чтобы людям было вот тупо, элементарно удобнее. Можно было выйти поближе к своему дому, и пересадки, соответственно, тоже, если тебе требуется пересадка со сменой остановки, то ты меньше должен будешь идти. А так как пересадки очень нужны, потому что Сургут уже все, уже не может без пересадок жить так просто, как раньше он жил, то вопрос с дополнительными остановочными пунктами становится важным и принципиальным. Вот давай эту историю и обсудим. Как бы ты оценил такие интенции наших сургутских властей?

Тарас Самборский: Тенденции прекрасные. Мы многажды об этом говорили. Любое развитие, любое улучшение – это хорошо. Общественный транспорт возит сотни тысяч, миллионы по году, граждан, и чем комфортнее будет сам транспорт, чем удобнее и безопаснее будет городская общественная транспортная сеть, тем только лучше. Это повышает качество жизни в городе, это делает его привлекательным, это создает такую добавленную гуманитарную стоимость городу в целом. Но конкретно по павильонам. Мне кажется, что павильоны и увеличение их числа – это должно быть следствием большой другой работы по реконструкции сети автобусных перевозок в Сургуте, общественным транспортом перевозок в Сургуте. Кто знает, может у нас все-таки однажды появится троллейбус или какой-то монорельс городской.

Я думаю, что не столько остановки нужно чаще ставить, сколько чаще и четче пускать на маршрутную сеть автобусы. Вот если власти добьются очень четкого соблюдения расписания движения автобусов, а люди привыкнут к тому, что им не надо ловить автобус по 10-20-15-30 минут, они могут выйти за 1-2-3 минуты и он придет вовремя, то смысл в павильоне, если не теряется совсем, то, как минимум, он видоизменяется. То есть уже павильон, укрывающий от непогоды, будет играть не столь важную роль, потому что человеку не надо долго находиться на улице в ожидании автобуса.

И целью сургутской реформы автобусного транспорта должна быть вот эта вот задача, ну, одна из главных целей, помимо всех этих модернизаций, улучшений сети – понятно, но соблюдение расписания движения автобусов. Граждане должны подходить к автобусным остановкам по расписанию. Так, как это работает в мире в тех муниципалитетах, которые очень строго следят за графиком движения общественного транспорта. В Японии вообще, если твой поезд метро опаздывает на 30 секунд, по-моему, то ты можешь бесплатно там ехать, тебе деньги возвращаются.

То есть это все задача очень сложная. Она сложнее, чем просто выделить полосу движения на дорогах для общественного транспорта, чем построить новые остановочные павильоны, чем купить новые автобусы. Вот логистическая задача, она на первом месте должна стоять. А логистика здесь – это не только создание новых маршрутов, прокладка новых маршрутов, их попадание в новые районы – это все прекрасно, это замечательно. Но нужно обеспечить безукоризненное расписание движения автобусов. Тогда людям будет очень понятно, почему они должны пользоваться общественным транспортом, а не пересаживаться на личный. Все.

Соответственно, логистика движения – да; жесткое расписание движения – да; выделенные полосы для движения автобусов и такси, уполномоченного городского такси – безусловно, да. Вот такая вот программа. Когда вот это все будет реализовано качественно, не в экспериментальном режиме, а уже во внедренном режиме, то появление хороших, современных остановочных павильонов – это вопрос просто логики. То есть они, конечно же, должны быть.

Кстати, там я хочу вернуться, когда я говорю про расписание, имеется в виду не только четкое движение автобусов по указанному расписанию, но и минимальные интервалы между движениями автобусов на загруженных линиях. То есть никаких 10-15-20 минут быть не может, это должны быть очень короткие интервалы, автобусы должны ходить один за другим по загруженным линиям, в загруженные дни недели, часы пик. И все вот это делает транспорт привлекательным. Очень привлекательным – это правда. Тогда остановочные павильоны прилагаются. Наверное, да – их должно быть больше. В первую очередь, они должны быть на вот этих стыковочных линиях, где люди делают пересадки.

Может быть, было бы неплохо создать в разных районах Сургута остановочные павильоны в виде мини торговых центров. Только я прошу понимать, что речь идет о современной архитектуре, о современном наполнении, не о быдло-формате, ни о каком сайдинге, ни о каком этом ужасе архитектурном, которым грешен Сургут, и который Сургут почему-то очень сильно любит. Нет, это нормальная практика, когда, я не знаю, какое-нибудь стеклянное блюдце, какая-нибудь стеклянная тарелка летающая является кафешкой, какой-то кофейней, может быть, какой-то киоск по продаже продуктов. И все это работает уже многофункционально, не тянет из городского бюджета деньги на обслуживание этого павильона.

В общем, создает живую такую городскую инфраструктуру, где люди оправляют много своих надобностей. Не только поездка на автобусе, но там что-то покупают, какой-то кофе пьют, общаются и так далее. Вот такая современная городская маршрутная сеть автобусная сделала бы Сургут тоже очень современным, очень правильным городом.

Д.Щ.: Да. Я вот, например, могу поделиться своим опытом. Я был в Батуми, и там, во-первых, действительно частенько между остановками расстояние там, я не знаю, метров 250, то есть прямо сильно немного. Это часто там можно встретить. И там вот, получается, висят, в Сургуте тоже есть эти стенды, и там указано количество минут до приезда определенного автобуса. При этом ты там можешь в Telegram написать определенному боту номер остановки, который на каждой остановке тоже висит, и он тебе пришлет, сколько минут до какого автобуса. И в принципе это расписание частенько соблюдается, но там тоже, конечно, когда бывают пробки, все сразу съезжает непонятно куда. Выделенные линии там тоже есть. Ну причём, кстати, Батуми, он в три раза или в четыре раза меньше, чем Сургут, так, на минуточку. Но они там нашли себе способ как-то выделенные линии запилить для своего города. Так что вот один из опытов, которых я недавно пережил. В Тюмени, кстати говоря, такого нет, между прочим. То есть там…

Т.С.: Такого – какого?

Д.Щ.: Вот именно таких… Там выделенные линии есть, а вот этих вот стендов, я их видел редко где. Стендов с указанием, какой рейс, то есть какой автобус через сколько минут приедет. То есть там они пока еще до этого… Ну, у них там, конечно, и остановок очень много, и город побольше, там даже в два раза больше, чем Сургут уже. Это, конечно, немножко сложнее сделать. Но факт такой, то есть я в Тюмени тоже недавно был и успел попользоваться местным общественным транспортом.

Т.С.: Но ты перечисляешь города, что Батуми грузинский, что Тюмень наша, которые интенсивно меняют свою городскую среду просто радикально. Они вот просто всю свою городскую политику настроили на то, что города должны быть в кратчайшие сроки преобразованы до уровня современных европейских, мировых мегаполисов. Батуми – понятно, он ориентирован на туристический сектор, Тюмень, кстати, частично тоже, но это не отменяет того, что оба этих города, равно как многие российские города, сейчас стремительно видоизменяются в лучшую сторону.

Это они как раз меняют систему общественного транспорта, они меняют систему городской навигации, систему городской пешеходной всей коммуникации. Они стремительно развивают уличную рекреационную, уличную и не уличную рекреационные среды. Под не уличной мы понимаем общепит: это выставки, это музеи, это любой развивающий досуг, в общем все это. И, естественно, тут же важнейшим пунктом стоит подход к архитектуре. Мы немножко сейчас отвлеклись, но это на самом деле звенья одной цепи.

Вот когда я говорю про остановочные павильоны, такие вот, хабовые, где две-три линии автобусов пересадочных соединяются, ну, я не знаю, вот это все, что возле торгового центра «Аура», там, где вот эта вот Грибоедовская развязка, потом восточный наш район сургутский. Кстати говоря, когда-то же все равно что-то произойдет на Черном Мысу с речвокзалом. А это же пересадочная станция, это же сюда по югу идет, по берегу, по Мелик-Карамова и туда, на центр Энергетиков – одна транспортная коммуникация. Через верх и через ГРЭС, через Финский – вторая транспортная коммуникация. То же самое на западной части Сургута можно видеть. Почему бы не ставить красивые архитектурные, архитектурно красивые, современные, возбуждающие сознание граждан остановочные павильоны, тире кофейни или торговые центры. Вот это все звенья одной цепи.

Если Сургут будет проводить автобусную реформу не как саму по себе, а как часть общей новой архитектурной политики средовой, то у автобусной реформы тоже больше получится из задуманного, чем вот чисто если она проводится как некий локальный проект единичный.

Д.Щ.: Да. Ну что ж, на этой позитивной ноте мы будем завершать наш сегодняшний разговор. Подписывайтесь на наш канал в Youtube, ставьте лайки – это помогает. И до новых встреч. Через неделю вновь увидимся, услышимся, обсудим важные, интересные вещи. До свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока.


нравится (1) не нравится (3)
11 марта в 08:16, просмотров: 532, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
11 марта в 13:22
Можно приветствовать усилия Александра Попова увеличить количество остановок, добиться соблюдения графика движения автобусов, хоть с интервалом в 20 минут. Можно и тёплые остановки, как в Норильске применить, или информационные стенды как в Батуми, но все это некоторые улучшения никак не решать ни сегодняшних проблем общественного транспорта Сургута, ни перспективы даже 2030 года, не говоря «периоде до 2036 года и целевых ориентиров до 2050 года». Никак не решат. Потому сам город вырос из того формата общественного транспорта, который предлагают улучшит. И главное, что все это понимают. Это понимали ещё и Марчук с Рокецким. Это понимал и их ученик Вячеслав Новицкий. И когда появились деньги в бюджете города, когда Ханты ещё не могли изымать все деньги у города, то реформа которую хотел начать Новицкий тупо зарубили. А зачем говорят? У нас есть автобусы. Да новое даётся тяжело. Этот аксиома. В транспорте в Сургуте вообще произошёл ступор. Аэровокзал, жд вокзал, речвокзал, автовокзал новые? Где они? Увеличение количества остановок, которые пробивает Александр Попов это же позавчерашняя проблема. А вообще ломали все автобусные маршруты города для чего? Создали ли какую внятную перспективную схему городского общественного транспорта с магистральными маршрутами, с транспортно- пересадочными узлами, где остановки с кофейнями и ТЦ? Ну «раскатали губу»! Получили то же самое «говно». Да ещё вызвали недовольство граждан. Ни магистральных маршрутов, где автобусы двигаются, как электрички в метро. Допустим с интервалом 5-6 минут. Если прождал на остановке магистральной автобусной маршрутной сети более 5 минут, вам в кофейне на ТПУ подадут бесплатно чашечку горячего и свежего кофе. За счёт заведения подадут. Вот это сервис! Когда перевозчик отвечает за график движения магистральных автобусов и несет ответственность и несет компенсации, хотя бы в виде чашечки кофе. А где магистральные маршруты? Их нет. Но могли бы сохранить в качестве магистрального маршрута хоть «единицу», которая шла бы без всяких зигзагов, петель, заходов, заездов от мкр нефтяников до того же самого гидростроителя. И обеспечить этот магистральный маршрут выделенной полосой, потеснив «единоличников» со своим авто. Ибо не хрен по магистральной сети ездить! Велкам на окружную и всякие периферийные дороги. Прочь с дороги! Иначе магистральные автобусы увязнут в пробках. Надо расширять дороги и убирать парковочные карманы для этого на пути магистральных городских автобусов. Ну да ладно. Скажите это фантазии? Нет в той же Тюмени целый год центральная улица города Республики протяжённостью 28 км была перекопана, когда строили ливневую канализацию вдоль этой улицы. Но автобусы ходили зигзагами по параллельным улицам, но горожане понимали, что это необходимо, потому что без ливневки они по прежнему будут ходить в болотных сапогах по главной улице города. Если год-два не подстроить дорожную сеть города под общественный транспорт, создав некоторые неудобства гражданам, то так и будем улучшать неулучшаемый в принципе городской общественный транспорта. Как там, «сколько не болела, а все же умерла». Общественный транспорт города болен и нужна хирургия, а не примочки.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#369 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1710150817"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1710701982"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=I5RHUiGLEoMnHxqhegUgSKVpcTrRt6oDI6xnBkSE0EDKIcHesyoSks45Aa3T6tVvCqLMtFmb0kFxvO/vq+1/PI7PZioQ8smfg8N71H+iY108VFZ4slcZhja3Nw2jX2d2"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=I5RHUiGLEoMnHxqhegUgSKVpcTrRt6oDI6xnBkSE0EDKIcHesyoSks45Aa3T6tVvCqLMtFmb0kFxvO/vq+1/PI7PZioQ8smfg8N71H+iY108VFZ4slcZhja3Nw2jX2d2"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "d0d4f9cf8a2a89ca7ed5f7ea25de8283.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjecZyDS"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjecZyDS"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-03-11 14:53:37"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-03-17 23:59:42"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#364 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#363 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#331 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#369 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1710150817"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1710701982"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=I5RHUiGLEoMnHxqhegUgSKVpcTrRt6oDI6xnBkSE0EDKIcHesyoSks45Aa3T6tVvCqLMtFmb0kFxvO/vq+1/PI7PZioQ8smfg8N71H+iY108VFZ4slcZhja3Nw2jX2d2"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=I5RHUiGLEoMnHxqhegUgSKVpcTrRt6oDI6xnBkSE0EDKIcHesyoSks45Aa3T6tVvCqLMtFmb0kFxvO/vq+1/PI7PZioQ8smfg8N71H+iY108VFZ4slcZhja3Nw2jX2d2"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "d0d4f9cf8a2a89ca7ed5f7ea25de8283.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjecZyDS"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjecZyDS"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-03-11 14:53:37"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-03-17 23:59:42"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#364 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#363 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#331 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#369 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1710150817"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1710701982"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=I5RHUiGLEoMnHxqhegUgSKVpcTrRt6oDI6xnBkSE0EDKIcHesyoSks45Aa3T6tVvCqLMtFmb0kFxvO/vq+1/PI7PZioQ8smfg8N71H+iY108VFZ4slcZhja3Nw2jX2d2"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=I5RHUiGLEoMnHxqhegUgSKVpcTrRt6oDI6xnBkSE0EDKIcHesyoSks45Aa3T6tVvCqLMtFmb0kFxvO/vq+1/PI7PZioQ8smfg8N71H+iY108VFZ4slcZhja3Nw2jX2d2"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "d0d4f9cf8a2a89ca7ed5f7ea25de8283.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjecZyDS"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjecZyDS"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-03-11 14:53:37"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-03-17 23:59:42"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#364 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#363 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#331 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#366 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjecZyDS реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjecZyDS реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Популярный ресторан Сургута временно закрыли из-за пожара 591
  2. ​На крупных пересадочных остановках в Сургуте можно строить архитектурно привлекательные павильоны, где расположатся кофейни и небольшие ТЦ 532
  3. Строим будущее вместе 484
  4. ​На Черном мысу в Сургуте загорелось СТО 472
  5. Военный борт из Нижневартовска запросил аварийную посадку 472
  6. ​Рейс из Сургута в Ханты-Мансийск задержался более чем на пять часов 468
  7. ​Трата времени и нервов 466
  8. Югорчанин доверился начальнику и потерял 14 млн рублей 463
  9. ​Участники Викторины «Достижения Югры» могут получить дополнительные подарки 11 марта 439
  10. ​Сургутянка стала участницей проекта «Голос» 434
  1. 180 молодых биатлонистов съедутся в Ханты-Мансийск 10212
  2. В Югре похолодает до -37 градусов 2789
  3. ​Крупный пожар в центре Сургута: сгорели кофейня и ресторан 1568
  4. ​Полицейские Нижневартовска поймали мужчину, который пытался попасть в Россию под чужим именем 1419
  5. ​Расходы на цели, обозначенные президентом в послании, составят не меньше триллиона рублей в год. Откуда возьмутся деньи 1362
  6. ​Может ли работодатель не отпустить пораньше в предпраздничный день? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 1341
  7. ​Мягкая сила 1289
  8. ​«Сейчас главное закрыть вакансии на предприятиях»: эксперт описала ситуацию на рынке труда в России 1284
  9. ​Творческие коллективы ДК «Строитель» переедут в бывший кинотеатр «Рубин» 1265
  10. ​Как отпразднуют 8 марта в Сургуте? // АФИША 1239
  1. 180 молодых биатлонистов съедутся в Ханты-Мансийск 10212
  2. ​Что ни скважина – то новый фонтан! 4682
  3. Сургутскую нефть – в кратчайшие сроки! 4657
  4. Бардак и его княжество 4427
  5. ​В ХМАО накажут хулигана, который прыгнул с пятого этажа 3464
  6. ​Человек как цель 3457
  7. ​В Мегионе подросток спрыгнул с пятого этажа ради лайков 3372
  8. Встреча двух цивилизаций 3193
  9. ​Новый фильм «Мастер и Маргарита» определенно стоить смотреть. И даже пересматрировать 3123
  10. ​В ХМАО вслед за «Баку» закрыли «Ташкент» 3105

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика