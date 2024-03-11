Сургут может взять на вооружение новый формат остановочных павильонов

В Сургуте начинается не только замена старых остановочных павильонов на новые и современные, но и создание остановок на новых местах. О том, что точек для посадки и высадки пассажиров по городу должно становиться больше, в интервью СИА-ПРЕСС говорил новый директор АО «СПОПАТ» Александр Попов. Какие меры должны этому сопутствовать, и какими могут быть «хабовые» пересадочные пункты – в проекте «О чем говорят» обсудили журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Дмитрий Щеглов: Меня зовут Дмитрий Щеглов. Тарас Самборский на связи, мы продолжаем. В первом эпизоде мы обсудили историю с возможной реконструкцией сургутского аэропорта. Как это может быть, зачем это нужно, как это может быть исполнено и кем. Так что посмотрите, если вас эта тема интересует.

Сейчас перейдем к другому типу транспорта. У нас еще есть автобусный транспорт, и он переживает у нас некоторую тоже своеобразную модернизацию. И, в частности, вот у нас были внесены сейчас первые изменения в бюджет текущего года, городской бюджет Сургута, и депутаты утвердили в частности покупку, заказ и изготовление новых остановочных павильонов. В частности, несколько павильонов будут в принципе новыми, то есть на новых местах. То есть у нас появляются дополнительные остановки в городе Сургуте.

Когда я делал интервью с новым директором «СПОПАТа» Александром Поповым, он как раз упомянул эту историю. Он говорил, что в Южно-Сахалинске в ходе транспортной реформы они пробили решение, чтобы увеличить количество остановок, именно самих остановок, на 150 штук. То есть их должно было стать значительно больше. То есть это делается для того, чтобы сократить расстояние между остановками, и чтобы людям было вот тупо, элементарно удобнее. Можно было выйти поближе к своему дому, и пересадки, соответственно, тоже, если тебе требуется пересадка со сменой остановки, то ты меньше должен будешь идти. А так как пересадки очень нужны, потому что Сургут уже все, уже не может без пересадок жить так просто, как раньше он жил, то вопрос с дополнительными остановочными пунктами становится важным и принципиальным. Вот давай эту историю и обсудим. Как бы ты оценил такие интенции наших сургутских властей?

Тарас Самборский: Тенденции прекрасные. Мы многажды об этом говорили. Любое развитие, любое улучшение – это хорошо. Общественный транспорт возит сотни тысяч, миллионы по году, граждан, и чем комфортнее будет сам транспорт, чем удобнее и безопаснее будет городская общественная транспортная сеть, тем только лучше. Это повышает качество жизни в городе, это делает его привлекательным, это создает такую добавленную гуманитарную стоимость городу в целом. Но конкретно по павильонам. Мне кажется, что павильоны и увеличение их числа – это должно быть следствием большой другой работы по реконструкции сети автобусных перевозок в Сургуте, общественным транспортом перевозок в Сургуте. Кто знает, может у нас все-таки однажды появится троллейбус или какой-то монорельс городской.

Я думаю, что не столько остановки нужно чаще ставить, сколько чаще и четче пускать на маршрутную сеть автобусы. Вот если власти добьются очень четкого соблюдения расписания движения автобусов, а люди привыкнут к тому, что им не надо ловить автобус по 10-20-15-30 минут, они могут выйти за 1-2-3 минуты и он придет вовремя, то смысл в павильоне, если не теряется совсем, то, как минимум, он видоизменяется. То есть уже павильон, укрывающий от непогоды, будет играть не столь важную роль, потому что человеку не надо долго находиться на улице в ожидании автобуса.

И целью сургутской реформы автобусного транспорта должна быть вот эта вот задача, ну, одна из главных целей, помимо всех этих модернизаций, улучшений сети – понятно, но соблюдение расписания движения автобусов. Граждане должны подходить к автобусным остановкам по расписанию. Так, как это работает в мире в тех муниципалитетах, которые очень строго следят за графиком движения общественного транспорта. В Японии вообще, если твой поезд метро опаздывает на 30 секунд, по-моему, то ты можешь бесплатно там ехать, тебе деньги возвращаются.

То есть это все задача очень сложная. Она сложнее, чем просто выделить полосу движения на дорогах для общественного транспорта, чем построить новые остановочные павильоны, чем купить новые автобусы. Вот логистическая задача, она на первом месте должна стоять. А логистика здесь – это не только создание новых маршрутов, прокладка новых маршрутов, их попадание в новые районы – это все прекрасно, это замечательно. Но нужно обеспечить безукоризненное расписание движения автобусов. Тогда людям будет очень понятно, почему они должны пользоваться общественным транспортом, а не пересаживаться на личный. Все.

Соответственно, логистика движения – да; жесткое расписание движения – да; выделенные полосы для движения автобусов и такси, уполномоченного городского такси – безусловно, да. Вот такая вот программа. Когда вот это все будет реализовано качественно, не в экспериментальном режиме, а уже во внедренном режиме, то появление хороших, современных остановочных павильонов – это вопрос просто логики. То есть они, конечно же, должны быть.

Кстати, там я хочу вернуться, когда я говорю про расписание, имеется в виду не только четкое движение автобусов по указанному расписанию, но и минимальные интервалы между движениями автобусов на загруженных линиях. То есть никаких 10-15-20 минут быть не может, это должны быть очень короткие интервалы, автобусы должны ходить один за другим по загруженным линиям, в загруженные дни недели, часы пик. И все вот это делает транспорт привлекательным. Очень привлекательным – это правда. Тогда остановочные павильоны прилагаются. Наверное, да – их должно быть больше. В первую очередь, они должны быть на вот этих стыковочных линиях, где люди делают пересадки.

Может быть, было бы неплохо создать в разных районах Сургута остановочные павильоны в виде мини торговых центров. Только я прошу понимать, что речь идет о современной архитектуре, о современном наполнении, не о быдло-формате, ни о каком сайдинге, ни о каком этом ужасе архитектурном, которым грешен Сургут, и который Сургут почему-то очень сильно любит. Нет, это нормальная практика, когда, я не знаю, какое-нибудь стеклянное блюдце, какая-нибудь стеклянная тарелка летающая является кафешкой, какой-то кофейней, может быть, какой-то киоск по продаже продуктов. И все это работает уже многофункционально, не тянет из городского бюджета деньги на обслуживание этого павильона.

В общем, создает живую такую городскую инфраструктуру, где люди оправляют много своих надобностей. Не только поездка на автобусе, но там что-то покупают, какой-то кофе пьют, общаются и так далее. Вот такая современная городская маршрутная сеть автобусная сделала бы Сургут тоже очень современным, очень правильным городом.

Д.Щ.: Да. Я вот, например, могу поделиться своим опытом. Я был в Батуми, и там, во-первых, действительно частенько между остановками расстояние там, я не знаю, метров 250, то есть прямо сильно немного. Это часто там можно встретить. И там вот, получается, висят, в Сургуте тоже есть эти стенды, и там указано количество минут до приезда определенного автобуса. При этом ты там можешь в Telegram написать определенному боту номер остановки, который на каждой остановке тоже висит, и он тебе пришлет, сколько минут до какого автобуса. И в принципе это расписание частенько соблюдается, но там тоже, конечно, когда бывают пробки, все сразу съезжает непонятно куда. Выделенные линии там тоже есть. Ну причём, кстати, Батуми, он в три раза или в четыре раза меньше, чем Сургут, так, на минуточку. Но они там нашли себе способ как-то выделенные линии запилить для своего города. Так что вот один из опытов, которых я недавно пережил. В Тюмени, кстати говоря, такого нет, между прочим. То есть там…

Т.С.: Такого – какого?

Д.Щ.: Вот именно таких… Там выделенные линии есть, а вот этих вот стендов, я их видел редко где. Стендов с указанием, какой рейс, то есть какой автобус через сколько минут приедет. То есть там они пока еще до этого… Ну, у них там, конечно, и остановок очень много, и город побольше, там даже в два раза больше, чем Сургут уже. Это, конечно, немножко сложнее сделать. Но факт такой, то есть я в Тюмени тоже недавно был и успел попользоваться местным общественным транспортом.

Т.С.: Но ты перечисляешь города, что Батуми грузинский, что Тюмень наша, которые интенсивно меняют свою городскую среду просто радикально. Они вот просто всю свою городскую политику настроили на то, что города должны быть в кратчайшие сроки преобразованы до уровня современных европейских, мировых мегаполисов. Батуми – понятно, он ориентирован на туристический сектор, Тюмень, кстати, частично тоже, но это не отменяет того, что оба этих города, равно как многие российские города, сейчас стремительно видоизменяются в лучшую сторону.

Это они как раз меняют систему общественного транспорта, они меняют систему городской навигации, систему городской пешеходной всей коммуникации. Они стремительно развивают уличную рекреационную, уличную и не уличную рекреационные среды. Под не уличной мы понимаем общепит: это выставки, это музеи, это любой развивающий досуг, в общем все это. И, естественно, тут же важнейшим пунктом стоит подход к архитектуре. Мы немножко сейчас отвлеклись, но это на самом деле звенья одной цепи.

Вот когда я говорю про остановочные павильоны, такие вот, хабовые, где две-три линии автобусов пересадочных соединяются, ну, я не знаю, вот это все, что возле торгового центра «Аура», там, где вот эта вот Грибоедовская развязка, потом восточный наш район сургутский. Кстати говоря, когда-то же все равно что-то произойдет на Черном Мысу с речвокзалом. А это же пересадочная станция, это же сюда по югу идет, по берегу, по Мелик-Карамова и туда, на центр Энергетиков – одна транспортная коммуникация. Через верх и через ГРЭС, через Финский – вторая транспортная коммуникация. То же самое на западной части Сургута можно видеть. Почему бы не ставить красивые архитектурные, архитектурно красивые, современные, возбуждающие сознание граждан остановочные павильоны, тире кофейни или торговые центры. Вот это все звенья одной цепи.

Если Сургут будет проводить автобусную реформу не как саму по себе, а как часть общей новой архитектурной политики средовой, то у автобусной реформы тоже больше получится из задуманного, чем вот чисто если она проводится как некий локальный проект единичный.

Д.Щ.: Да. Ну что ж, на этой позитивной ноте мы будем завершать наш сегодняшний разговор. Подписывайтесь на наш канал в Youtube, ставьте лайки – это помогает. И до новых встреч. Через неделю вновь увидимся, услышимся, обсудим важные, интересные вещи. До свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока.