Эксперты рассказали, как вернуть украденный телефон

«Как не лишиться персональных данных, если украли телефон? Что делать в первую очередь? Как обезопасить себя?» — спрашивает Мария Павлова.

Отвечают специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества:

ШАГ 1 — ЗАБЛОКИРУЙТЕ СИМ-КАРТУ

Обратитесь к мобильному оператору через контактный центр или воспользуйтесь личным кабинетом на сайте. Телефонные воры первым делом попытаются получить доступ к банковским приложениям, социальным сетям и учетным записям. А все они, в большинстве случаев, привязаны к номеру мобильного телефона.

Поэтому до того, как злоумышленники изменят ваши пароли и заблокируют доступ к вашим учетным записям, сами заблокируйте свою сим-карту.

ШАГ 2 — ЗАБЛОКИРУЙТЕ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ

Свяжитесь с сотрудниками банка, в котором у вас открыт счет, и сообщите им, что ваш мобильный телефон украден. Счета карт, которые привязаны к потерянному устройству, нужно как можно быстрее заблокировать.

ШАГ 3 — ЗАБЛОКИРУЙТЕ ТЕЛЕФОН УДАЛЕННО

В идеале телефон должен быть защищен уникальным кодом-паролем (и вовсе не цифрами из даты вашего рождения) и биометрией в виде отпечатка пальца или распознавания лица. Но даже при наличии этих мер безопасности мошенники могут постараться и получить доступ к вашему устройству.

Как удаленно заблокировать iPhone:

— Используя другое устройство Apple под той же учетной записью iCloud, можно запустить приложение «Локатор». Запустить «Локатор» можно и в любом браузере на сайте icloud.com, зайдя с любого устройства.

— Активация режима пропажи заблокирует смартфон и отключит разблокировку по Face или Touch ID, а также позволит вывести собственное сообщение на экран утерянного смартфона.

— Активировать функцию «Найти iPhone» в настройках Apple ID в разделе «Локатор» на вашем устройстве нужно заблаговременно и на всякий случай.

Как удаленно заблокировать телефон Android:

— Используйте другое устройство для входа в свою учетную запись Google, чтобы включить функцию «Найти мое устройство». После входа в систему выберите «Безопасное устройство», а затем установите новый пароль экрана блокировки.

— С экрана «Найти мое устройство» вы даже можете удаленно стереть все данные с гаджета.

ШАГ 4 — ИЗМЕНИТЕ ОСНОВНЫЕ ПАРОЛИ И ВКЛЮЧИТЕ 2FA (ДВУХФАКТОРНУЮ АУТЕНТИФИКАЦИЮ)

Проверьте свои аккаунты с других устройств на наличие попыток входа. Воспользуйтесь функцией завершения сеансов на всех устройствах — так вы избежите риска лишиться своих аккаунтов.

Следует изменить пароли следующих учетных записей:

— Электронная почта;

— Аккаунты в социальных сетях;

— Мобильный банкинг;

— Приложения для покупок;

— Потоковые приложения («Яндекс.Музыка» и подобные);

— Менеджер паролей.

Обязательно замените все свои пароли на новые, уникальные и безопасные варианты. Самые надежные пароли имеют длину не менее восьми символов, включают комбинацию букв, спецсимволов и цифр.

Для дополнительной безопасности включите двухфакторную аутентификацию для всех учетных записей. 2FA — это дополнительная мера безопасности, которая требует специального одноразового кода и пароля для доступа.

Но очень важно, чтобы вы не использовали SMS для получения кодов 2FA. Используйте приложения-аутентификаторы (Authy или Google Authenticator).

ШАГ 5 — ПРЕДУПРЕДИТЕ СВОИХ ДРУЗЕЙ И СЕМЬЮ

Мошенники могут использовать ваш номер телефона, чтобы выдать себя за вас, и беспокоить ваше окружение посредством телефонных мошенничеств или текстовых сообщений.

ШАГ 6 — ОБРАТИТЕСЬ В ПОЛИЦИЮ

В отделении по месту кражи напишите заявление и обязательно получите информацию о дате приема заявления и номере, под которым оно зарегистрировано. В заявлении укажите IMEI и серийный номер устройства.

Сколько времени потребуется вору, чтобы добраться до информации на заблокированном телефоне, зависит от нескольких факторов. Быстрее всего это произойдет, конечно, если телефон был изначально разблокирован. Скажем, человек шел по улице и смотрел Google-карты и смартфон просто вырвали из рук.

Скорость сбыта украденного мобильного телефона на запчасти или на перепродажу тоже зависит от различных факторов — модели, состояния и рыночного спроса на его комплектующие. Быстрее всего вор сможет продать устройство на черном рынке в интернете.