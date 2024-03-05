Как в России и Сургуте оценивают восстановление невозвратного тарифа в отели

Российские отели могут вернуть невозвратный тариф в 2025 году. Оказалось, что годовая недополученная прибыль гостиничной отрасли от отказов от бронирования номеров составляет более 20 млрд рублей в год, посчитали Минэкономразвития.

«Законопроект предоставляет возможность устанавливать как возвратный, так и невозвратный тариф для гостиниц, а туристам − возможность выбора каким тарифом воспользоваться. Так, после вступления закона в силу потребитель сможет выбрать невозвратный тариф и сэкономить на размещении, или выбрать возвратный тариф и обезопасить себя в случае отмены поездки», − говорится в пояснительной записке к законопроекту, который может вступить в силу с 1 марта 2025 года.

Эта мера будет полезна как отельерам, так и туристам. Невозвратный тариф будет стоить дешевле, это дает бизнесу гарантию заселения гостя. Он позволит снизить стоимость размещения в отелях на 20-30%, подчеркивает Российский союз туриндустрии.

«Сейчас же, когда турист за день до начала поездки имеет возможность отказаться и вернуть все деньги назад, все закладывается в цену», − объяснил «ТАСС» заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

Спикер также опроверг опасения, что после запуска тарифа у туристов не останется права выбора. В зависимости от ситуации и желания клиенты смогут выбрать наиболее удобный для себя тариф: возвратный или невозвратный.

Редакция siapress.ru расспросила сургутских отельеров о невозвратных тарифах. Так, стало известно, что «Park Hotel City 4*» не планирует вводить подобную меру. Она также не была использована ранее.

Более подробный ответ о невозвратных тарифах дала представитель отеля «Polaris», руководитель службы приема и размещения Ирина Давыдова.

− Планируете ли вы вводить невозвратный тариф? Использовал ли ваш отель ранее подобную меру?

− Нет, мы не планируем вводить невозвратный тариф. Однако пару лет назад был закон в России, когда за отдых по стране возвращался кешбэк от государства. Он действовал при условии 100-процентной оплаты при бронировании, то есть тариф считался невозвратным. Все по нему ездили, поэтому у нас была такая практика.

− А почему отменили невозвратные тарифы?

− Затем мы его убрали, потому что у людей разные бывают ситуации. Кто-то заболел, у кого-то самолет задерживается, либо рейс переносится. И потом люди все равно приходят и спрашивают: «Как же так? У меня же есть объективные причины». Нам проще брать оплату при заселении.

Дело в том, что наш отель никак не связан с туризмом. Мы на 99,8% − бизнес-отель. Туристических групп практически нет, в основном у нас связано заселение с командировками.

− А командировочные часто отменяют бронирование в отелях?

− Командировочные чаще всего отменяют брони по каким-то веским обстоятельствам. Например, рейс в Москве задержали на два дня, то есть посетители не могли повлиять на эту ситуацию − командировка сорвалась. Или может человек заболел. Но отмен и не много. Где-то два процента.