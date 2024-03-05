Жителям Югры рассказали, как можно записаться к нотариусу через Госуслуги

Югра – один из шести пилотных регионов, где появилась возможность онлайн-записи на прием к нотариусу. На это потребуется всего несколько минут и позволит заранее спланировать визит.

Для этого зайдите на Госуслуги под своей учетной записью. Спросите про услугу у робота Макса. Наберите в поисковой строке слово «нотариус» и нажмите клавишу Enter. Откройте услугу «Запись к нотариусу». Выберите регион и нотариальное действие. При необходимости загрузите документы для приема. Нотариус проверит их и сообщит, если с ними что-то не так.

Далее выберите нотариуса, удобный для посещения день и время.

Дождитесь подтверждения записи в личном кабинете.

Сервис на Госуслугах бесплатный. Само нотариальное действие оплачивается на приеме у нотариуса по установленным тарифам.

На приеме пользователь по желанию может попросить нотариуса прислать результат услуги в свой личный кабинет в электронном виде. В скором времени такое взаимодействие позволит запускать новые цифровые услуги в этой сфере.