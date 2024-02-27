Сколько насчитывается храмов и школ в России, Югре и Сургуте

Активное возведение храмов — привычное дело в России. А как дела обстоят со строительством школ? В этом обзоре рассмотрим статистику религиозных и образовательных учреждений в стране, Югре и Сургуте.

Россия

В России насчитывается более 47 тысяч культовых православных объектов — как действующих, так и закрытых или заброшенных, информирует сайт Sobory.ru, на котором перечислены все храмы России. За последние три десятилетия количество мечетей в стране увеличилось почти в 60 раз. Данные об этом привел заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов. По его словам, в 1991 году в России было всего 120 действующих мечетей, а в настоящее время их число выросло до семи тысяч.

«Паломничество, хадж совершили 350 тысяч российских мусульман за это время, ежегодно на хадж отправляется до 25 тысяч российских мусульман», — сказал Магомедов, выступая на XIX Международном мусульманском форуме, передает ТАСС.

В 2023 году в России насчитывалось около 40 тысяч школ, за последние 20 лет школ в России стало меньше почти в два раза: в 2000 году их было около 69 тысяч, говорится в информации ВШЭ со ссылкой на Росстат.

Источник: ВШЭ

С 2019 по 2022 год была построена 851 школа. Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что это рекордный показатель для России и ряда зарубежных стран, впрочем, с кем он проводил сравнение, министр не уточнил. По его словам, всего за прошлый год было открыто 252 школы, в этом году планируется открыть свыше 300 учебных заведений, сообщают Ведомости.

Источник: Росстат

Югра

На территории Югры открыты двери 161 православного учреждения. В их числе храмы, молитвенные дома и комнаты, а также часовни. Это развитие продолжается и в настоящее время, рассказали в Думе Югры.

В 2000 году в регионе было 392 школы, к 2010 году их количество сократилось до 380, сообщает Муксун FM. По информации, представленной в департаменте образования и молодежной политики ХМАО на конец 2021 года, в регионе работают 313 школ, в которых обучается 231 971 ученик, включая 9 550 выпускников 2022 года.

На начало текущего учебного года в Югре 317 школ, из них дневные – 316, численность обучающихся 240 891 человек; в городских поселениях – 221 (численность обучающихся 223 836 человек); в сельской местности – 95 (численность обучающихся 17 055 человек), указали Минпросвещения России.

Сургут

На территории Сургута расположено 11 храмов и две мечети. Планируется строительство еще двух мечетей — в 45-м микрорайоне и в восточном районе города Сургута по улице Сосновой, рассказали в администрации города.

За последние десять лет на территории города Сургута построено и введено в эксплуатацию четыре храма.

На данный момент в городе работает 37 школ (56 объектов). В 2024 году планируется построить следующие объекты:

«Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А города Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», мощностью 1500 мест;

«Школа-детский сад в поселке Голд Фиш», мощность объекта – 100 учащихся/200 мест.

В 2026 году планируется к постройке «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А города Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», мощностью 1500 мест.