Каким всё ещё может быть 430-летний юбилей Сургута

19 февраля Сургут отметил 430-летие со дня основания, а большой праздник по этому поводу произойдет в День города и День России – 12 июня. Впрочем, некоторый комплекс мероприятий запланирован на весь год. А ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский вспомнили, как проходило празднование 400-летия Сургута и представили, как город, его власть, а также творческая и научная общественность могла бы отметить нынешний юбилей.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Тарас Самборский – издатель газеты «Новый Город» – на связи. Привет, Тарас.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Буквально на минувшей неделе, то есть мы выйдем чуть позже, но у нас 19 февраля Сургут отметил свой 430-летний юбилей. Основная программа празднования у нас состоится в июне, если быть точным, 12 июня – это у нас День города в этот день. Как минимум нас готовят к этому мероприятию и рассказывают о том, что уже вошли в финальную стадию переговоров и уже фактически договорились с тем, что будет выступление группы «Любэ», в планах выступление группы «Сябры» – наши белорусские братья. И еще будет какой-то комплекс мероприятий, которые, наверное, в течение года мы увидим. Открытие «Сургутского Кремля» – это так называется пешеходный маршрут, который у нас будет в 10-м и 11-м микрорайоне, вот там, где на улице Энергетиков и Просвещения, по-моему, и многое-многое, разные вещи другие. Давай обсудим, как бы выглядел с нашей точки зрения День города, если его проводить вот в таком вот, максимально классном формате. Как можно было бы отметить 430 лет прекрасному городу Сургуту.

Т.С.: Во-первых, обращает, конечно, внимание на себя достаточно скромный подход к проведению 430-летнего дня рождения Сургута. Нам неизвестный причины, наверное, возможности сургутского бюджета не позволяют повторить что-то подобное, что было 30 лет назад, о чем мы поговорим. Может быть, какие-то другие обстоятельства, административные вопросы. А может быть, таково видение сургутских властей на сей счет, вероятно.

В общем-то, мы не говорим о том, что это должен быть какой-то вселенского масштаба праздник, но ряд вещей очень полезных для города, содержательных, хотелось бы, конечно же, наблюдать. И надеюсь, что все-таки что-то мы увидим. Ну, кратко.

Давайте вспомним, что такое было 400 лет городу Сургуту в 1993-1994 годах. Уже интересно, почему два года шел праздник. Есть объяснение хохмическое, есть объяснение содержательное. Хохмическое заключается в том, что так понравилось праздновать, что Отдел культуры тогда и Управление культуры администрации Сургута раскопали в архивах более актуальную дату дня рождения города Сургута. Оказалось, что она не в 1593 году, а в 1594. Ну, и на этой волне, к всеобщему ликованию, было продолжено празднование.

Содержательно: дело в том, что мероприятий было подготовлено разных форматов так много, что в один год просто не уместилось власть с их осуществлением. Чтобы это все не комкать, совершенно разумно было придумано растянуть на два, а некоторые вещи длились и больше, как например, культурный фестиваль, как сотрудничество Сургута с театром Вахтангова, с Третьяковкой. То есть это очень разумная, правильная вещь.

И теперь подходим к нашему сегодняшнему моменту. Сам по себе день рождения города – ну что это такое? Ну 430 лет, ну это даже не совсем уж круглая дата. Люди такие юбилеи не отмечают. Считается, есть там 50 лет, 75, и кто дожил до 100 – вот, радуйтесь жизни, как говорится. Используются подобные округленные даты для возможности дополнительного подтягивания всевозможных ресурсов в местной культуре, спорте, науке, возможностях брендирования дополнительного, возможностях вывода населенного пункта, Сургута в данном случае, на какой-то новый уровень туристического состояния, его привлекательности для собственных жителей, но и для резидентов из соседних муниципалитетов, регионов страны. А может быть, даже и для каких-то туристов из-за рубежа. Вот на фоне подобных задач интересно было бы посмотреть, что мы имеем с сегодняшним 430-летием Сургута. Значит, по порядку. Наверное, город должен был бы не сводить все к одной какой-то такой локальной точке в календаре, то есть, собственно, 12 июня, как я понимаю, в День России у нас большинство городов празднуют свои дни рождения, а делать действительно как минимум годовой, большой такой брендинговый проект, который бы в себя включал разные направления.

Например, под подобный юбилей можно провести несколько научных конференций, может быть, даже международных. И темы этих конференций наши два университета с удовольствием подскажут. Есть, что обсуждать, есть, какие направления, и в историографии местной, и да в чем угодно, в культурологии, вплоть до политологии. И эти конференции бы дали определенный импульс студенческой жизни, научной жизни города. Идем дальше. Соответственно, какие-то исторические проекты. Я, честно говоря, кроме вот «Сургутского Кремля», формат которого я пока не очень себе понимаю, потому что, я так представляю, собственно, кремля никакого строить не будут, это виртуальная...

Д.Щ.: Ну да, там будет такой знак, что здесь вот стоял у нас кремль вроде как. Ну типа острог, то есть, потому что есть вопросы к формулировкам, и вроде как сургутский острог он назывался. И люди смогут ходить вот по какому-то маршруту, там будут появляться какие-то муралы на этих домах на Энергетиков, которые будут подкрашивать нашу историю и так далее и так далее. Но да, самого кремля там не будет, но вот такой вот знак и место, где можно прогуляться и посмотреть на всякие какие-то красивые, интересные вещи, посканировать QR-коды с какими-то интересными фактами. Ну вот как-то примерно так, насколько я это могу судить.

Т.С.: Ну, идея неплоха, но ее я бы развил шире. Раз уж, собственно, никакого кремля не построено, и даже не будет временного макета, как, я не знаю, как на Рождественские ярмарки ставят домики всякие, макеты.

Д.Щ.: Ну, кстати, да.

Т.С.: Это можно было сделать бы хоть из папье-маше, из каких-то досок, но какие-то объемы физические показать, устроить из этого аттракцион для населения, но этого не будет. Но можно было эту идею расширить до масштабов всего города, а может быть, и не только города, но и вступить в сотрудничество с Сургутским районом, у которого прекрасные есть проекты подобные как раз не виртуальных, а совершенно конкретных физических исторических троп. Вот если мы берем последний, свежий проект с Барсово. И весь город можно обозначить историческими указателями.

Потому что все-таки мы же не только о кремле должны сургутском, которого никогда не было, это был все-таки действительно острог, давайте будем точны в наших исторических подходах. Последний северный кремль расположен где у нас? В городе Тобольске, как известно. И больше никаких кремлей в Сибири, как минимум, не было. И можно указывать с помощью таких указателей большую историю: нефтяного освоения, Первой Мировой войны, Кулацкого мятежа, кстати, и его жестокого подавления – это же тоже очень интересные факты в истории Сургута, Второй Мировой войны, ну и так далее. Это все очень оживило бы все городское пространство, а не только участок локальный улицы Просвещения, улицы Энергетиков, где расположены последние какие-то деревянные исторические здания. Культурный фестиваль – тут вообще все понятно. Возможность использовать юбилей города для того, чтобы на сургутских сценах вновь появились лучшие актерские составы страны и зарубежья, кстати говоря – это очень удачный повод. Но при всем уважении к «Сябрам», и второй кто там будет у нас петь, ты сказал?

Д.Щ.: «Любэ» – главная патриотическая группа страны после Шамана.

Т.С.: И «Любэ». Ну, слушайте, все-таки это не вершина музыкального и театрального искусства, извините. Поэтому, мне кажется, сургутяне достойны встретиться с такими великими мэтрами, какими 30 лет назад были Михаил Ульянов, Любовь Полищук, Людмила Гурченко, Игорь Костолевский, ну, господи, ну кто там... Жванецкий, весь театр Вахтангова. Они просто у нас жили. Сургутяне вполне могли где-нибудь на улице встретить кого-то из этих ярких людей культуры. Просто они тут жили. Они не приехали на один-два концерта, ночь где-то переночевали в гостинице и исчезли. Они приезжали. Они приезжали на одни гастроли, на вторые гастроли, на третьи – и это был действительно очень долгоиграющий фестиваль. Сургут настолько тогда обогатился вот этим духом высокой культуры...

А, Елена Образцова, слушайте, Спиваков, «Виртуозы Москвы», ну вы понимаете, о чем мы говорим. Чуть позже, спасибо Якову Семеновичу Черняку за это все, конечно, Дмитрий Хворостовский. То есть Сургут гремел, у него ломились сцены просто от этого какого-то бриллиантового дождя из лучших отечественных артистов и представителей культуры. Там же еще были писатели. В общем, это все было бы уместно.

Может быть, не в таком масштабе, но какой-нибудь передовой столичный театр или несколько театров можно было бы завезти на целый театральный сезон на сургутские, может быть, на югорские подмостки с тем, чтобы как-то привязать наш праздник вот к таким глубоким, содержательным действам. Идем дальше. Мне кажется, юбилей Сургута нынешний – более чем удачный и, видимо, последний повод наконец издать книжки Ивана Захарова, которые он при жизни мечтал еще издать. К ним относятся такие книги как «Улицы Сургута» и, безусловно, «Дневники Ивана Захарова». Все эти предложения годами пылятся в городской администрации. Они почему-то не находят никакого живого отклика. Я не понимаю, почему. Я не понимаю, почему именно Иван Захаров каким-то не тем боком входит не в те двери, и не удается ни нашей редакции пробить эти проекты, ни Людмиле Захаровой – его дочери. Тянется это все вот просто со времен Александра Сидорова и никакого отклика нет.

Да и в принципе город должен уже создать местную краеведческую историографическую библиотеку из трудов Захарова, из трудов Показаньева, из трудов... Ну, не таких обширных, потому что не было много таких вот краеведов, как Захаров или Показаньев, других авторов. И эта библиотека должна находиться, я не знаю, в школах, она должна находиться в каждом кабинете истории в каждой школе, она должна находиться в каждой приличной семье. И город должен подводить какие-то решения, используя подобные даты круглые.

Так, идем дальше. Конечно же, юбилей города – всегда отличный повод ввести в эксплуатацию те или иные значимые объекты соцкультбыта. Например, театр, например, планетарий, например, какой-то новый, правильный, хороший объект на базе бывшего кинотеатра «Аврора». Что же там будет, все-таки очень интересно узнать. Возможно, этот сюрприз нам готовит городская администрация. Ну и дальше по списку: набережная, может быть, заявка на какой-то очень важный, прорывной проект, на который уйдут годы, но который будет реализован впоследствии, а презентован сегодня в рамках...

Д.Щ.: Очистка Саймы, например. К этому как раз дело движется.

Т.С.: Да, кстати говоря, почему нет. Это вроде бы такое, коммунальное мероприятие, но имеющее огромное социальное значение для города. Вот хотелось бы увидеть такую программу. Не просто сейчас подтянутые под юбилей какие-то очевидные мероприятия, типа ввода в эксплуатацию очередной школы или детского садика – нет. Хочется видеть перспективное планирование городской власти в этом направлении. Горожанам действительно очень интересно знать, будет ли в городе театр или два театра, планетарий, я не знаю, цирк, я так уже перечисляю, умозрительно эти все вещи.

Набережная, почищенная Сайма как красивый городской водоем, уникальный водоем. Не каждому городу природа дает такие реки в три рукава, причем в самой центральной части. Вот, собственно, как бы так скороговоркой, не изобретая ничего хитрого, я бы видел в плане празднования 430-летнего дня рождения города Сургута. Ну и, конечно же, процесс брендирования не ограничивается одной-двумя– тремя неделями или месяцем, его надо растягивать на год, может быть, на два.

И логотип «430 лет Сургуту» должен был появиться задолго еще до всех этих разговоров о предстоящем празднике, еще в прошлом году, и продолжалось бы это и в 2024., и в 2025 годах. Ну вот вам пример брендирования: пока, смотрите, ни на одном городском автобусе ничего подобного нет. Ни одной растяжки рекламной я в городе или какого-то баннера не видел.

В городе появились очень интересные новые урны. Такие, черные параллелепипеды, на которых лазерной резкой выгравировано две буквы: «М.И.». Я думал, какой-то Михаил Иванович, что это такое, спонсор, может быть, какой-то появился. Нет, оказывается, это «муниципальное имущество». Вот такая фантазия, представляете. А ведь там могло быть «430 лет городу Сургуту». Вот таких вот мелочей должно быть много, ими кто-то должен заниматься. Я не знаю, кто это должен делать: департамент культуры или департамент по медиа, как он правильно называется, по средствам массовой информации. Может быть, вообще половина городских департаментов должны предлагать такие вот вещи и на руководство выносить, чтобы они быстрее-быстрее реализовывались. Идей таких много.

Еще не поздно, кстати, запустить какую-то такую, пусть хотя бы на экспертном уровне, дискуссию по сбору оригинальных, недорогостоящих, но эффективных брендинговых идей. Все это можно еще сделать. Но, повторюсь, юбилей города любой надо растягивать на как можно более продолжительное время. Не для плясок, не для концертов группы «Любэ» и «Сябров», а для более глубоких мероприятий, который бы сделали такую ревизию наших культурных процессов, научных процессов, публичных, имеется в виду. Исторического какого-то нового открытия.

30 лет назад, как раз под юбилей, закончила работу очень большая группа ученых Уральского госуниверситета – археологи там были, историки – результатом чего появилась очень классная, кстати, книга «История города Сургута». Хорошая была книга, она реально научная, она интересно написана, интересно читается. И в этой книге, которая является фактически научным трудом, таким, популярно написанным, очень много научных открытий сделано. Я думаю, они там все потом позащищали по диссертации, но это не важно. Важно то, что у Сургута появилось какое-то новое знание о самом себе. Вот сейчас было бы неплохо тоже подобные научные процессы запустить и через какое-то время выдать, предъявить их горожанам и достопочтенной публике.

Наверное, город на подобные вещи должен был выделить, а может быть, выделит какие-то гранты для того, чтобы стимулировать в культурной, в научной, городской среде, среде общественности активной подобные творческие процессы. И простимулировать этими грантами хороших, умных сургутян, которым небезынтересно содержательно поучаствовать вот в таком формате проведения наших юбилейных дней. Ну вот так вот, как бы скороговоркой. Я надеюсь, что все это можно реализовать. Совершенно не обязательно привязываться к дате 12 июня. Можно спокойно разработать план мероприятий и на 2024-2025 годы его растянуть и реализовать вот так вот, как уже мы это делали 30 лет назад, использовать этот опыт и получить прекрасное празднование 430-летия города Сургута.

Д.Щ.: Ну что ж, хорошо, спасибо. Подписывайтесь на наш Youtube-канал, ставьте лайки там, читайте нас на siapress.ru. И мы с вами еще увидимся. До новых встреч, до свидания.

Т.С.: Спасибо, друзья, всем пока.