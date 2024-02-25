Пятый выпуск 5 урбанистических фишек и идей, которые бы пригодились Сургуту

Представляем вашему вниманию очередной выпуск урбанистических решений и фишек, которые бы могли быть полезны, в том числе, и в Сургуте. Предыдущий материал этой серии можете прочитать здесь.

Знай, где парковаться

Приятный и полезный уличный сервис появился в сербском Белграде. Там на некоторых перекрестках расположены электронные знаки, которые показывают, сколько свободных маркомест есть на улицах прямо, слева и справа. В итоге водителям не нужно ездить туда-сюда в поисках места, где приткнуть свою машину, и благодаря этому, по некоторым данным, удается снизить поток на 5-10 процентов, что само по себе неплохо.

Но для этого нужно оборудовать паркоместа соответствующими датчиками, которые будут передавать данные в информационную систему в реальном времени.

Дешевый способ успокоить трафик

Пока сургутские депутаты думают о том, как обезопасить путь детей до школ, а читатель siapress.ru Александр Коновалов предлагает для этого снизить скорость машин, во многих городах Европы действуют, причем эффективно.

В польском Катовице еще в 2015 году установили предельную скорость движения автомобилей в центре города в 30 км/ч. И теперь каждый год радуются, подбивая статистику – в 2023 году по сравнению с «доскоростным» 2014 годом аварийность снизилась на 73 процента, количество аварий с пешеходами и велосипедистами сократилось с 19 до 2 (это за год, напоминаем). Но самое главное – это все в условиях, когда за десять лет количество автомобилей в Катовице выросло на 40 процентов.

По пути уменьшения максимальной скорости идут многие города Европы, и, как правило, это приводит к резкому уменьшению количества ДТП вкупе с крайне незначительным снижением среднего темпа движения машин.

Переходить на правильный свет

Еще одна опция, которая влияет на аварийность и смертность на дорогах – оформление пешеходных переходов. Специалисты пришли к неожиданным выводам – оказывается, чтобы меньше людей попадали под машины, водителям нужно видеть не знак «Пешеходный переход», а самого пешехода.

Для этого придумали правильно освещать (не путать с «освящать») пешеходники: переход должен быть заранее виден за десятки метров, а свет нужно направлять прямо в лицо движущемуся транспорту, так, чтобы человек был виден огромным контрастным пятном. Для этого еще правильным образом выстраивают температуру света. Ну и, разумеется, одна из лучших опция – островки безопасности, которые одновременно успокаивают траффик и дают пешеходу место для спасения от машины.

Благоустройство а-ля «хрущевка»

Как ни странно, именно дворы некоторых хрущевок сегодня представляют собой неплохой вариант благоустройства.

Фото Наума Грановского

В те времена, когда проектировщики не думали о размещении сотен машин возле дома, а думали о людях, появлялись вот такие форматы дворовых пространств – много зелени, широкие тротуары (правда, сейчас они оккупированы автомобилями, но это решаемо), один тупиковый проезд. А зелень одновременно радует глаз и спасет от летней жары.

Дом превращается…

Хорошая новость пришла из Томска – там впервые за восемь лет местная администрация за счет бюджета взяла и отреставрировала обычный деревянный дом фоновой застройки. Он попал в программу «Сохранение исторического наследия». Живут же люди.