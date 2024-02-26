Рассказываем, какое место Сургут занимает в рейтинге развития общественного транспорта

Российская группа компаний Simetra составила четвертый по счету рейтинг городов страны по качеству общественного транспорта. Свежая версия 2024 года основана на данных, собранных на третий квартал 2023 года, в него включены более двухсот разнообразных атрибутов и показателей, характеризующих систему перевозок в ста городах страны, включая Сургут.
Авторы пишут: «Среди них можно выделить статистические сведения о состоянии парка транспортных средств перевозчиков, данные о тарифной системе, пространственно-территориальном покрытии и конфигурации маршрутных сетей общественного транспорта, расчетные показатели транспортной работы и использования инфраструктуры, оценку информационной открытости работы пассажирского транспорта для пользователя и многие другие». Ознакомиться с методологией и самим рейтингом можно здесь.
Редакцию СИА-ПРЕСС, разумеется, интересует положение и динамика Сургута и расположенных недалеко городов, на которые можно ориентироваться при оценке системы общественного транспорта. Тем более, что именно в 2023 году в нашем городе не без проблем, но началась реформа маршрутной сети.
Рейтинг включает пять основных показателей:
– ценовая доступность;
– комфорт и удобство;
– функциональность транспортной сети;
– физическая доступность;
– устойчивое развитие и безопасность.
Екатеринбург
Столица Урала находится на третьем месте российского рейтинга (с учетом того, что Москва и Санкт-Петербург вынесены «за скобки»).
Южно-Сахалинск
Этот город нас интересует с одной точки зрения – именно в нем недавно была запущена реформа общественного транспорта, одним из авторов которой стал новый директор АО «СПОПАТ» Александр Попов. В итоге Южно-Сахалинск за один год сделал прыжок на 49 позиций вверх, заняв 14 место в России по версии составителей рейтинга.
Сургут
Может, кого-то это удивит, но Сургут тоже поднялся в рейтинге, хоть и не настолько мощно – на 21 позицию, и занял 31 место в России. И, забегая вперед, первое в Тюменской области. Правда, авторы рейтинга не переоценивают роль изменения маршрутной сети в этом успехе. Вот, как они его объясняют:
«В Сургуте транспортная реформа никаких особо видимых перемен не принесла. Сама маршрутная сеть параметрически не претерпела значимых изменений: маршрутный коэффициент и коэффициент непрямолинейности города были в норме и ранее. Незначительные изменения произошли в парке подвижного состава. Однако основа движения города на 21 позицию вверх оказалась определенной достижением маршрутом автобуса №47, в зоне доступности которого проживает до 45% жителей, показателей магистрального и внедрением пересадочного тарифа, что безусловно повышает мобильность пользователей общественного транспорта и его привлекательность в целом».
Тюмень
Областная столица расположилась на четыре строчки ниже Сургута – на 35-м месте. При этом она потеряла одну позицию. Стоит добавить, что 1 января в Тюмени тоже была запущена транспортная реформа, в том числе, с изменением маршрутов и пересадками, и у местных жителей к ней так же есть вопросы. Эффективность этой меры узнаем через год, если эксперты из Simetra продолжат составлять свой рейтинг.
Нижневартовск
Столица Самотлора оказалась на 64 месте в России, потеряв за год две позиции. Впрочем, задел на рост там точно имеется – Нижневартовск получит почти 200 автобусов за счет окружного бюджета. К слову, это больше, чем требуется сургутскому СПОПАТу – по оценкам городских властей, нашему городу для нормального функционирования перевозчика нужно 165 автобусов.
Кто такая SIMETRA?
SIMETRA возникла из дочерней немецкой компании России «А+С Транспроект», которая 15 лет пользовалась программным продуктом в области общественного транспорта материнской компании, расположенной в Германии.
Не будем вдаваться глубоко в историю этой немецкой компании, но ее появление в России произошло по причине необходимости трудоустроить одного из сотрудников, которому ввиду его недостаточных когнитивных способностей не нашлось места в Головном офисе. И его отправили в Россию, открыв для него в СПб филиальчик, в котором затем и появился в господин Швецов, нынешний глава SIMETRA.
Этот филиальчик и продвигал программные продукты головной компании в России. Обычная история для начала 2000-х.
Ну да ладно. Вернёмся к нашим баранам.
Все эти исследования группы компаний SIMETRA и составления так называемого рейтинга городов России в области общественного транспорта не отражают реальность и не имеют практического значения. А следовательно они должны немедленно выброшены в мусорную корзину. Немедленно! Чтобы не морочить людям голову.
Понятно, что рейтинг городов по общественному транспорту составлялся по немецкому программному продукту или его модифицированной в SIMETRA версии.
А потому «там русскому хорошо- то немцу смерть» или наоборот.
Это наглядно видно из рейтинга представленных городов по развитию общественного транспорта представленных SIMETRA.
Согласно немецкой версии, озвученной SIMETRA Сургут занял 31 место, а Тюмень -35.
Никогда этому не поверю.
Не смешите мои “отечественные тапки”.
В Тюмени, где на 134 автобусных маршрутах работают 1400 автобусов, из которых 900 большой и средней емкости, которые за год перевезли 132 млн пассажиров отстал на 4 позиции от Сургута, где на 29 автобусных маршрутах работают 79 автобусов СПОПАТ и несколько десятков автобусов субподрядчиков, которые перевезли за год в 2 раза меньше пассажиров чем необходимо по нормативу, что-то в районе 25-28 млн. Оказывается по критериям SIMETRA: физической доступности, комфорта и удобства общественный транспорт Сургута выше на 4 позиции, чем в Тюмени.
«Не верю!».
А Нижневартовск, получивший недавно 200 новеньких автобуса тот вообще оказался на 64 месте.
Не знаю как оказался Южно-Сахалинск на 14 месте, когда у нас только городов миллионников 15, а городов от 500-1 млн ещё несколько десятков. На каком месте в таком случае находится город Урюпинск с его 20 автобусами и 4 маршрутами?
Весь этот рейтинг - это эклектическая каша, где смешали 1,5 млн ЕКб с его метро, трамваем, автобусом, троллейбусом и электричками и Южно-Сахалинск с 180 тыс. населения с его автобусами и электричками. Словом «в огороде бузина, а дядька в Киеве».
Смешали Тюмень с 830 тыс населения, Сургут- с 430 тысячами населения и 430 летним юбилеем со дня основания, Нижневартовск с 260 тысячи населения и основанном в 1909 году, как пароходная пристань на Оби.
Нет среднюю температуру по больнице можно научно вычислить, когда у одного пациента температура 32,6 градуса, а у второго 40,6 градусов а средняя 36,6 и оба пациента здоровы и готовы к выписке.
Этот рейтинг от SIMETRA из той же оперы. Когда пациента нужно точно спасать они дают ему высокий рейтинг 31 по здоровью.
А значит делать-то ничего не надо.
Не скажу за остальных пациентов SIMETRA, но 31 место Сургутского общественного транспорта - это большая «врачебная ошибка», которая может привести пациента к летальному исходу.