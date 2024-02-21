СМДТ рассказал об итогах работы за 25 лет

Четверть века премьер, гастролей, фестивалей. 22 февраля Сургутскому театру исполнится 25 лет. В 1999 году театр был учрежден постановлением губернатора ХМАО. Первую труппу составили выпускники сургутского актерского курса Российской академии театрального искусства (ГИТИС) – некоторые из них и сейчас в строю.

За 25 лет в СМДТ было создано более 80 спектаклей. Гастрольная карта театра выходит далеко за пределы Югры: спектаклям Сургутского театра аплодировали зрители в Лондоне и Берлине, Луганске и Севастополе, Петрозаводске и Санкт-Петербурге, Бресте и Брянске и во многих других городах.

В 2021 году театр пережил перезагрузку, и теперь он открыт не только классическим формам психологического театра, но и современной драматургии, лабораторным форматам творчества, работе в экспериментальных междисциплинарных жанрах. Театр активно сотрудничает с молодыми талантливыми режиссерами, балетмейстерами, художниками из разных уголков России.

Театр с успехом выступает на театральных форумах. Является постоянным участником программы Министерства культуры России «Большие гастроли». В минувшем театральном сезоне спектакли СМДТ получили признание зрителей и театральных критиков на фестивалях «Липецкие театральные встречи» и «Островский в Доме Островского».

Юбилей театр встречает не на родной сцене. Но причина уважительная и радостная – долгожданный капитальный ремонт здания театра.

Главное торжество пройдет 1 марта, и у сургутян еще есть возможность приобрести билет – на сцене Дворца искусств «Нефтяник» представят, пожалуй, самый праздничный спектакль репертуара СМДТ, комедию «Безумный день, или Женитьба Фигаро» по пьесе П. Бомарше (режиссер Петр Орлов).

«25 лет для театра по меркам человеческой жизни – это совершенная юность, это только-только вступление во взрослую жизнь. Период, когда оправданы эксперимент, дерзость, даже хулиганство. Когда смотришь вдаль с бесконечным оптимизмом, когда не боишься проб и ошибок. Все, как в нашем слогане, под которым театр творит: «Искусство. Молодость. Эксперимент», − говорит директор театра, заслуженный деятель культуры Югры Светлана Астраханцева.

В течение юбилейного года, как и принято в театре, юбиляр будет дарить подарки городу и любимым зрителям. Среди громких и наиболее ожидаемых премьер: спектакль-концерт «Вперед, в 90-е!» (режиссер Мурат Шыхшабеков); экспериментальная постановка «Дама с собачкой» по мотивам рассказа А. Чехова (режиссер Полина Кардымон известна театральной России успехами в жанре перфоманса); спектакль «Игроки» по комедии Н. Гоголя (режиссер – Павел Никитенко, выпускник мастерской Андрея Могучего).

Материал создан по информации «Сургутского музыкально-драматического театра»